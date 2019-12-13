Борис Джонсон после победы на выборах: "Это поставит точку в вопросе о брексите"

Правообладатель иллюстрации EPA

Борис Джонсон надеется, что "исключительная" победа его партии на выборах поставит точку в вопросе о брексите и поспособствует "заживлению ран".

Выступая на Даунинг-стрит, он пообещал оправдать ожидания людей, впервые проголосовавших за консерваторов, и тех, кто традиционно поддерживает лейбористов.

Он пообещал строить равноправные отношения с Европой и не игнорировать тех, кто выступает против брексита.

Джонсон призвал население страны объединиться и оставить в прошлом ссоры.

Image caption За ходом выборов можно было следить по красочной проекции на здание Би-би-си в Лондоне

По результатам досрочных выборов, Консервативная партия обеспечила себе 364 из 650 мест в Палате общин.

Это крупнейшая победа Консервативной партии с 1987 года, когда также с огромным преимуществом победила Маргарет Тэтчер.

"Мы народное правительство", - заявил лидер консерваторов Борис Джонсон в Лондоне, когда прогнозы о значительном парламентском большинстве тори подтвердились. Он назвал свою победу исторической и пообещал "работать днем и ночью", чтобы оправдать доверие избирателей.

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 203 мандата, Шотландская национальная партия - 48 мандатов, Либерально-демократическая партия - 11 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия - 8, Партия Уэльса - 4, зеленые - 1.

Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.

В своей победной речи Борис Джонсон пообещал работать день и ночь, чтобы оправдать доверие избирателей, которое он назвал священным.

Результаты выборов премьер-министр назвал мандатом на выход Великобритании из Евросоюза уже в следующем месяце, безо всяких "если" и "но".

Страну ожидает новый рассвет, заявил Борис Джонсон. Это напомнило наблюдателям выступление Тони Блэра в 1997 году, когда лейбористы пришли к власти после долгого перерыва. При этом Джонсон поблагодарил и сторонников Лейбористской партии - по его словам, многие из них вчера впервые проголосовали за консерваторов.

"Люди хотят перемен, - заявил премьер. - Мы не можем и не должны разочаровать их".

Image caption Серый гексагон - округ, где избран спикер парламента, у него нет партийной принадлежности

Фактический выход состоится в конце года, по окончании переходного периода. Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.

К 8 часа утра по Лондонскому времени официально были объявлены результаты подсчета голосов почти по всем избирательным округам, кроме двух.

Разгром лейбористов

Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, терпит разгромное поражение: они потеряют по сравнению с предыдущим составом Палаты общин около сорока мандатов.

Политики, как извне Лейбористской партии, так и внутри ее, обвиняют в этом лично лидера партии Джереми Корбина и его окружение.

По мнению критиков, причиной поражения стало в первую очередь нежелание Корбина занять четкую позицию в отношении брексита, а во вторую - крайне левый по британским меркам курс "корбинистов".

Тори получили большинство во множестве бывших рабочих округов на севере и в центре страны, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме 2016 года в большинстве высказались за выход из Евросоюза.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лейбористы во главе с Джереми Корбином терпят сокрушительное поражение

Сам 70-летний Джереми Корбин на объявлении итогов выборов по его лондонскому округу сказал, что на следующие выборы партию не поведет - то есть, уйдет со своего поста.

Утром в пятницу Корбин, не отказавшись от своего обещания, заявил, что останется лидером партии на период осмысления результатов выборов. Сколько может занять процесс осмысления, он не сказал.

Обозреватели замечают, что теперь лейбористов ждет довольно продолжительный и мучительный процесс переосмысления своей политики, которую отвергли избиратели.

По словам Корбина, итоги выборов стали большим разочарованием для лейбористов, но партия, по его мнению, шла на них с правильной программой.

"Брексит поляризовал позиции в политической дискуссии, он подменил нормальную политическую дискуссию. И это, я признаю, отразилось и на результатах, которых Лейбористская партия показала по всей стране", - сказал Корбин.

В целом наблюдатели согласны с тем, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по вопросу членства Великобритании в Европейском союзе.

Кто такой Борис Джонсон?

Катя Адлер, редактор европейского отдела Би-би-си

Что именно значит лозунг "Завершим брексит"? Если рассматривать только первую фазу брексита, осуществить которую и будет задачей правительства Бориса Джонсона, то Британия покинет Евросоюз к началу следующего года. По крайней мере на это точно рассчитывают лидеры ЕС.

Media playback is unsupported on your device Пять фактов о Борисе Джонсоне

После этого начнется вторая фаза, а именно переговоры между Британией и ЕС о торговом соглашении. Борис Джонсон говорит, что хочет иметь возможность начать эту работу в декабре следующего года.

Ответ Евросоюза по сути такой: "Если вы хотите заключить сделку быстро, мы можем ее обеспечить, но на наших условиях".

После этого можно будет обсудить, какую долю суверенитета и контроля реально вернет себе Великобритания, если Джонсону придется согласиться соблюдать европейские стандарты по экологии, трудовому законодательству и так далее.

Евросоюз надеется, что Джонсон, заручившись большинством в парламенте, скажет: "Хорошо, я знаю, что говорил про 2020 год, но это было слишком амбициозно. Давайте потратим еще немного времени и заключим действительно всеобъемлющую и полномасштабную сделку между Британией и Евросоюзом".

То есть они надеются, что большое преимущество Джонсона в парламенте даст нам более мягкий брексит.

Однако я уже получила несколько взволнованных сообщений от дипломатов стран Евросоюза. Их общий смысл: на самом деле мы пока не знаем, кто такой Борис Джонсон.

"Какой Борис Джонсон достанется Европе?" - спрашивает немецкая газета Die Welt. Они не знают, будет ли теперь брексит мягким или наоборот.

Сегодня лидеры ЕС собираются в Брюсселе, и мы можем рассчитывать, что они скажут: "Мы готовы, мы хотим переговоров, так что начнем".

Успех шотландцев

Шотландская национальная партия, главный пункт в программе которой - скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии, победила в 48 из 59 шотландских округов.

Лидер ШНП и глава правительства шотландской автономии Никола Стёрджен заявила по итогам выборов, что они дают партии мандат на то, чтобы добиваться второго референдума о независимости.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Никола Стёрджен намерена добиваться нового референдума о независимости Шотландии

"Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона, и мы не хотим выходить из Евросоюза", - объявила Стёрджен.

Разочарование либеральных демократов

Либерально-демократическая партия надеялась набрать значительное число мест в парламенте, сделав ставку на общее неудовлетворение двумя лидерами крупнейших партий и на противников брексита, коих в стране немало. Ее лидер Джо Свинсон заявила, что в случае победы либдемов брексит будет остановлен.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джо Свинсон проиграла в своем избирательном округе и больше не будет лидером партии

Однако либеральные демократы потеряли в итоге одно место в парламенте, завоевав лишь 11. Более того, Джо Свинсон проиграла в своем избирательном округе и больше не будет лидером партии.

В состав депутатов парламента избрано рекордное количество женщин.

Дональд Трамп рад

"Поздравления Борису Джонсону с отличной победой!"- написал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп, не скрывавший своей поддержки консерваторов.

"Британии и Соединенным Штатам теперь ничто не помешает заключить крупную новую торговую сделку после брексита. Эта сделка имеет потенциал стать намного крупнее и выгоднее, чем любая сделка с ЕС. Празднуй, Борис!" - продолжил он.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2019 г.

Фунт укрепился

Как только вечером 12 декабря были обнародованы данные экзитпола, согласно которым тори одерживали уверенную победу, курс британского фунта подскочил по отношению и к доллару США, и к евро.

Курс фунта к доллару поднялся на 2,7% и превысил отметку в 1,35 доллара за фунт. По отношению к евро курс вырос почти на 2%.

К утру пятницы произошла небольшая коррекция, но фунт все равно стоит ощутимо дороже, чем в последние полтора месяца, когда он держался в пределах 1,28-1,30 доллара США.