Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британский Верховный суд рассматривает только важнейшие дела

Лондонская тяжба России и Украины о "долге Януковича" на 3 млрд долларов дошла до самой высокой судебной инстанции в Британии, откуда вернется в низшую для рассмотрения по существу. Вопрос лишь в том, каким будет дальнейший процесс: кратким коммерческим или громким политическим.

Все будет зависеть от вердикта пяти лордов британского Верховного суда, которые на этой неделе рассмотрели аргументы российской и украинской сторон. Решение они огласят в течение нескольких месяцев - возможно, весной, но скорее летом.

Перед Евромайданом 2013 года Москва одолжила Киеву 3 млрд долларов. Она считает сделку исключительно коммерческой и просит суд обязать Украину вернуть деньги. Киев отказывается, поскольку уверен, что Путин угрозами и давлением навязал кредит своему украинскому коллеге Януковичу, вскоре бежавшему в Россию.

Суд низшей инстанции поддержал российскую сторону, но по итогам апелляции Высокий суд Лондона частично отменил это решение.

В итоге Украина получила право судиться с Россией по существу: приводить доказательства давления, вызывать свидетелей, обвинять Кремль в аннексии Крыма и вооруженном вмешательстве в Донбассе.

Россия, отрицающая давление и военное вмешательство, оспорила апелляцию в Верховном суде. Она просит ускоренного процесса, на котором будет рассмотрен только один вопрос: заплатила Украина или нет. Она не заплатила, так что исход подобных слушаний ясен.

Что дальше?

Если тяжбу в Верховном суде выиграет Россия, а коммерческий суд решит вопрос в ее пользу, Москва сможет начать охоту за украинскими активами за границей, либо усадить Киев за стол переговоров.

До сих пор Украина отказывалась обсуждать реструктуризацию 3 млрд долларов "евробондов Януковича", поскольку это политическое самоубийство для любого правительства: Россия законодательно признана агрессором, а долг получен бывшим президентом перед революцией, от которой он бежал к должнику.

Другое дело, если переговоры придется начинать по решению независимого арбитра - лондонского суда.

Image caption Аргументы сторон

Если же тяжбу в британском Верховном суде выиграет Украина, новый процесс в английском Высоком суде обещает ей международную площадку для обвинений в адрес России в агрессии и давлении.

Правда, даже если суд признает, что Россия давила и угрожала, а сделка недействительна, изначальную сумму в 3 млрд придется все равно вернуть. Однако юристы, представляющие Киев, давали понять на предыдущих заседаниях, что попытаются оспорить и это.

Беспрецедентное дело

Верховный суд рассматривает только дела, имеющие конституционное значение для всей Великобритании. Его задача в этом деле - не рассудить спор России и Украины, а определить роль и полномочия английских судов в нем.

"Долг Януковича" был оформлен облигациями, выпущенными по английскому праву. Споры о таком долге - обычное дело для английских судов, но традиционно их ведут компании и банки. Со странами дело обстоит сложнее, потому что суды традиционно не вмешиваются в международные отношения.

Украинская сторона пытается доказать, что корпоративное право в этом случае можно применить при рассмотрении обвинений в принуждении к сделке, несмотря на то, что агентом принуждения выступает государство, а не коммерческое предприятие.

Поскольку дело давно вышло за рамки прецедентов английского права, суды в ближайшие месяцы, а то и годы вряд ли поставят точку в нем.