Россия и Украина судятся в Лондоне. Станет ли тяжба о "долге Януковича" политической?
Лондонская тяжба России и Украины о "долге Януковича" на 3 млрд долларов дошла до самой высокой судебной инстанции в Британии, откуда вернется в низшую для рассмотрения по существу. Вопрос лишь в том, каким будет дальнейший процесс: кратким коммерческим или громким политическим.
Все будет зависеть от вердикта пяти лордов британского Верховного суда, которые на этой неделе рассмотрели аргументы российской и украинской сторон. Решение они огласят в течение нескольких месяцев - возможно, весной, но скорее летом.
- Украина выиграла у России раунд тяжбы в Лондоне о долге на $3 млрд
- Суд между Россией и Украиной о $3 млрд: что дальше?
Перед Евромайданом 2013 года Москва одолжила Киеву 3 млрд долларов. Она считает сделку исключительно коммерческой и просит суд обязать Украину вернуть деньги. Киев отказывается, поскольку уверен, что Путин угрозами и давлением навязал кредит своему украинскому коллеге Януковичу, вскоре бежавшему в Россию.
Суд низшей инстанции поддержал российскую сторону, но по итогам апелляции Высокий суд Лондона частично отменил это решение.
В итоге Украина получила право судиться с Россией по существу: приводить доказательства давления, вызывать свидетелей, обвинять Кремль в аннексии Крыма и вооруженном вмешательстве в Донбассе.
Россия, отрицающая давление и военное вмешательство, оспорила апелляцию в Верховном суде. Она просит ускоренного процесса, на котором будет рассмотрен только один вопрос: заплатила Украина или нет. Она не заплатила, так что исход подобных слушаний ясен.
Что дальше?
Если тяжбу в Верховном суде выиграет Россия, а коммерческий суд решит вопрос в ее пользу, Москва сможет начать охоту за украинскими активами за границей, либо усадить Киев за стол переговоров.
До сих пор Украина отказывалась обсуждать реструктуризацию 3 млрд долларов "евробондов Януковича", поскольку это политическое самоубийство для любого правительства: Россия законодательно признана агрессором, а долг получен бывшим президентом перед революцией, от которой он бежал к должнику.
Другое дело, если переговоры придется начинать по решению независимого арбитра - лондонского суда.
Если же тяжбу в британском Верховном суде выиграет Украина, новый процесс в английском Высоком суде обещает ей международную площадку для обвинений в адрес России в агрессии и давлении.
Правда, даже если суд признает, что Россия давила и угрожала, а сделка недействительна, изначальную сумму в 3 млрд придется все равно вернуть. Однако юристы, представляющие Киев, давали понять на предыдущих заседаниях, что попытаются оспорить и это.
Беспрецедентное дело
Верховный суд рассматривает только дела, имеющие конституционное значение для всей Великобритании. Его задача в этом деле - не рассудить спор России и Украины, а определить роль и полномочия английских судов в нем.
"Долг Януковича" был оформлен облигациями, выпущенными по английскому праву. Споры о таком долге - обычное дело для английских судов, но традиционно их ведут компании и банки. Со странами дело обстоит сложнее, потому что суды традиционно не вмешиваются в международные отношения.
Украинская сторона пытается доказать, что корпоративное право в этом случае можно применить при рассмотрении обвинений в принуждении к сделке, несмотря на то, что агентом принуждения выступает государство, а не коммерческое предприятие.
Поскольку дело давно вышло за рамки прецедентов английского права, суды в ближайшие месяцы, а то и годы вряд ли поставят точку в нем.