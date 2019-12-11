Визит Лаврова в США: Трамп предостерег Россию от вмешательства в выборы

Правообладатель иллюстрации ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images Image caption В Вашингтоне Лавров отбивался от обвинений

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым повторили обвинения против России во вмешательстве в выборы 2016 года и предостерегли от повторных попыток.

Лавров отверг эти обвинения, назвав их беспочвенными. Волна подозрений к России захлестнула Вашингтон, сказал российский министр.

Стороны также обсудили меры под контролю над вооружениями, в том числе продление договора СНВ-III, и ситуацию на Украине.

Было ли вмешательство?

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak\TASS Image caption Главы дипведомств поспорили о выборах 2016 года

Лавров провел две встречи в Вашингтоне. Сначала он встретился с Помпео, а затем в присутствии главы госдепартамента провел переговоры с Трампом в Белом доме.

На пресс-конференции после первой встречи главы дипведомств поспорили о событиях 2016 года.

Помпео рассказал, что предупредил Лаврова о неприемлемости вмешательства России в американские выборы и пригрозил ответными мерами, если Москва захочет его повторить.

"Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны, - ответил Лавров. - Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели. Никто нам их не предъявил, наверное, просто потому что их не существует".

Трамп также предостерег Россию против вмешательства в выборы, говорится в заявлении Белого дома.

Украина и контроль над вооружениями

Американский лидер также призвал Россию к мирному урегулированию конфликта с Украиной, а Помпео после встречи рассказал, что напомнил Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

Лавров с Помпео обсудили и прошедшие накануне в Париже переговоры в "нормандском формате" между лидерами России, Украины, Германии и Франции.

Для российской делегации ключевым пунктом повестки были меры по контролю над вооружениями.

Так, Лавров заявил, что Россия в любой момент готова продлить действие СНВ-III - договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Это означает, что судьба СНВ-III зависит от Вашингтона. Ранее в этом году администрация Трампа вышла из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На фоне импичмента

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Импичмент Трампа может состояться до Рождества

Если в прошлом переговоры Трампа с представителями России попадали на первые полосы всех изданий, то во вторник американцы больше обсуждали импичмент президента.

За несколько часов до встречи в Белом доме демократы в Палате представителей США выдвинули два обвинения против Дональда Трампа.

Главное обвинение - в злоупотреблении служебным положением. Так демократы истолковывают просьбу Трампа открыть расследование против его политического оппонента, бывшего вице-президента Джо Байдена. озвученную во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее специальный прокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения в сговоре Трампа с Россией и российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Вина президента доказана не была, но американская разведка считает, что Россия занималась дезинформацией в соцсетях, чтобы помочь избранию Трампа.

Москва последовательно отрицает эти обвинения.