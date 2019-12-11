Шесть человек погибли в череде перестрелок в Нью-Джерси
Один полицейский и пятеро местных жителей погибли в серии перестрелок в Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси.
Двое полицейских были ранены. Перестрелка началась на кладбище и продолжалась перед кошерным супермакретом, где забаррикадировались подозреваемые.
Намерения нападавших не известны, однако власти исключают версию террористической атаки.
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Убитый полицейский, 39-летний Джозеф Силз, работал над конфискацией незаконного оружия у жителей штата.
Силз был одним из главных специалистов по разоружению уличных преступников, заявил глава полиции Джерси-Сити Майк Келли.
Келли рассказал, что первая перестрелка завязалась на кладбище около полудня по местному времени (20:00 по Москве).
Предполагается, что Силз был убит во время выполнения задания, когда он собирался заговорить с подозреваемыми.
Двое стрелков уехали с места убийства на грузовике и забаррикадировались в кошерном супермаркете, откуда они снова открыли огонь по преследовавшим их полицейским.
На место прибыли десятки сотрудников правоохранительных органов, включая группу захвата и агентов ФБР.
В результате последовавшей перестрелки в супермаркете погибли пять человек, в том числе, как предполагает полиция, и двое стрелков.
По версии шефа полиции, троих посетителей супермаркета застрелили сами подозреваемые. Он подчеркнул, что это предварительная информация.