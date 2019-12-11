Двадцать пять лет назад, 11 декабря 1994 года Борис Ельцин подписал указ о введении войск в Чеченскую республику. Так официально началась первая чеченская война, хотя танки уже вошли на территорию республики, а российская авиация нанесла авиаудары по аэродромам под контролем сепаратистов.

Целью операции было восстановить контроль над территорией республики, которую фактически контролировали сторонники независимой Ичкерии во главе с Джохаром Дудаевым.

Однако, кроме убийства Дудаева, главные цели той войны не были достигнуты. По итогам подписанных в 1996 году Хасавюртских соглашений Россия полностью выводила войска из Чечни, а решение о статусе республики откладывалось до 2001 года.

Видео Би-би-си рассказывает истории детей этой войны.

Media playback is unsupported on your device Семьи, рожденные войной: как спасали детей в Первую чеченскую

Годовщине начала войны посвящена первая полоса и целый ряд материалов в "Новой газете".

Американская газета New York Times выпустила репортаж с фотографиями времен войны (в материале содержатся снимки с убитыми и ранеными).

На страницах англоязычной российской газеты The Moscow Times британский эксперт по Кавказу Томас Де Ваал пишет, что в результате двух войн в Чечне сошлись "худшие элементы саудовского ислама и путинской России".

Лавров защищает Россию в Вашингтоне...

Правообладатель иллюстрации ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images Image caption В Вашингтоне Лавров отбивался от обвинений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

Президент и госсекретарь попросили Россию больше не вмешиваться в американские выборы.

Лавров ответил, что Россия и так не вмешивалась, а Вашингтон захлестнули подозрения.

...А нобелевский лауреат - Мьянму в Гааге

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи

В среду в Международом суде ООН в Гааге пройдет второй день слушаний по делу о геноциде народа рохинджа в Мьянме.

Аун Сан Су Чжи, де-факто лидер Мьянмы и лауреат Нобелевской премии мира, выступит в защиту военного правительства страны.

Она будет защищать тех же генералов, которые десятилетиями держали ее под домашним арестом.

Еще в 2018 году доклад комитета ООН по правам человека нашел признаки геноцида в массовых убийствах, изнасилованиях и пытках мусульман-рохинджа.

Власти Мьянмы отрицают обвинения и называют действия своих военных операцией против боевиков.

Премьер Франции расскажет о пенсионной реформе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во Франции продолжаются протесты

В среду премьер-министр Франции Эдуард Филипп раскроет детали пенсионной реформы, массовые протесты против которой продолжаются уже шесть дней.

Хотя подробности будущей реформы до сих пор не были известны, профсоюзы вывели своих членов на массовые демонстрации. Они опасаются ухудшения условий, особенно для бюджетников.

Между тем, в стране вновь ожидается транспортный коллапс из-за забастовок машинистов. Во вторник SNCF, государственный оператор железнодорожных дорог, отменил 80% скоростных поездов. В Париже были закрыты 10 из 16 веток метро.

Досрочные выборы в Израиле?

Парламент Израиля рассмотрит законопроект о самороспуске и проведении досрочных выборов 2 марта 2020 года.

Это скорее формальность - среда и так последний день для формирования коалиции. Если коалиция не будет сформирована, кнессет автоматически распустится.

Две главные парламентские силы - партия Нетаньяху "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - уже потерпели в этом поражение.

"Десятилетия лжи" о войне в Афганистане

Когда американские военные, дипломаты и политики рассказывали, что операция США в Афганистане проходит успешно, они умышленно вводили общественность в заблуждение, узнала американская газета Washington Post (требуется подписка).

В понедельник и вторник издание выпустило две части расследования о войне в Афганистане, основанного на секретных документах, объем которых превышает 2000 страниц.

Из "десятилетий лжи" о войне в Афганистане напрашивается вывод, что правительство США отказывается быть честным с самим собой, говорится в редакционной статье американской газеты New York Times.

Иудаизм может стать национальностью в США

Правообладатель иллюстрации MANDEL NGAN/AFP via Getty Images Image caption Дональд Трамп у Стены плача в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ о наказании за антисемитизм в высшем образовании, пишет New York Times с ссылкой на три источника в правительстве.

Новая мера будет лишать бюджетного финансирования университеты, в которых не борются с дискриминацией евреев и проявлениями антисемитизма.

Указ будет трактовать иудаизм как расу или национальность, а не только как религию, каковой он является сейчас по американскому законодательству.

Гендерно-нейтральное местоимение - слово года

Американский словарь Merriam-Webster выбрал словом года гендерно-нейтральное местоимение "они" (they) - так в современном английском языке все чаще обозначают человека, который не определяет себя как мужчина или женщина, или пол которого не уточняется.

Запросы по этому слову выросли на 313% в американском словаре за этот год.

Хотя "они" - местоимение множественного числа, в английском языке нет местоимения единственного числа, которое не означало бы одновременно и пол человека.

Святое семейство - в клетках

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На это Рождество, вместо традиционного вертепа с волхвами прихожан небольшой церкви в Калифорнии встречают три клетки - с младенцем Иисусом, Девой Марией и Иосифом. Так методистская церковь в американском Клермонте, что неподалеку от Лос-Анджелеса, связала библейские события с американской иммиграционной политикой.

Клетки - отсылка к принятой при президенте Трампе практике, по которой дети мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы, отделяются от родителей. По данным Американского союза защиты гражданских свобод, прямо сейчас больше 5 тыс. детей содержатся в заключении отдельно от родителей.

Революция - женского рода

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У массовых протестов в Ливане прорезался пронзительный женский голос. К общим требованиям протестующих разобраться с проблемами - от мусора до коррупции - добавились гендерные: обеспечить равенство полов, вернуть женщинам их права, обуздать домашнее насилие. И даже переписать государственный гимн.

О том, как ливанские женщины вышли на передовую масштабных протестов в арабской республике, читайте в материале Ксении Гогитидзе.

Как за россиянку вступились элиты США и Британии

В ноябре суд в Кувейте признал россиянку Марию Лазареву виновной в растрате госсредств и приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

Однако за нее выступился бывший директор ФБР, дочь Бориса Ельцина, жена экс-премьера Британии и сын бывшего президента США.

Русская служба Би-би-си рассказывает о деле, в котором необычным образом сошлись интересы Вашингтона, Лондона и Москвы.

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Михаил Денисов.