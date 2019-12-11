Портрет голого Сапаты на коне возмутил мексиканских фермеров

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Между поклонниками сапаты и представителями ЛГБТ-сообщества происходили мелкие стычки

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Дворец изящных искусств Мехико пикетировали поклонники лидера мексиканской революции Эмилиано Сапаты. Их, как и родственников революционера, возмутил выставленный в музее портрет Сапаты, изображенного верхом на возбужденном коне, обнаженным, в сомбреро и туфлях на шпильках.

Протестующие с флагами Национального союза работников сельского хозяйства перегородили вход в музей и заявили, что не уйдут, пока картину не снимут.

Вслед за фермерами в музей пришли представители мексиканского ЛГБТ-сообщества, которые устроили контр-акцию. Между группами произошло несколько стычек, сообщений о пострадавших нет.

Фермеры требовали сжечь картину. Внук лидера революции Хорхе Сапата-Гонсалес заявил, что будет добиваться ее запрета через суд.

"Мы такого не допустим", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В музее во вторник прошли две акции

Борьба за генерала

"Мы, как родственники, считаем, что это унижает достоинство генерала, он изображен геем", - говорит Сапата-Гонсалес.

В 1910 году Эмилиано Сапата Саласар был предводителем восстания крестьян на юге Мексики против "порфириата" - диктатуры президента Порфирио Диаса.

Революция закончилась внесением в конституцию Мексики изменений, защищающих интересы крестьянства, а Сапата стал автором земельной реформы, которую отстаивали революционеры. Поэтому сегодня он остается героем для многих мексиканцев, и особенно для фермеров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Существует ряд источников, приписывающих Сапате однополые романы, но историки считают их недостоверными

Члены союза сельхозпроизводителей протестовали у музея несколько часов, время от времени выкрикивая гомофобные лозунги.

Тэг "Сапата" вышел в топ популярных в мексиканском "Твиттере". Там же продолжается борьба за образ революционера. Пользователи выкладывают рисунки с Сапатой в нетрадиционных образах.

"Сапата после Сапаты"

Возмутившая протестующих работа Фабиана Чейреза под названием La Revolución ("Революция") выставлена в рамках выставки, посвященной столетию со смерти Сапаты - его убили в 1919 году.

Выставка называется "Эмилиано. Сапата после Сапаты" и включает 141 работу из 70 коллекций. Работа Чейреза была написана в 2014 году и уже выставлялась, но внимания не привлекла.

Сам художник говорит, что идея изобразить Сапату таким образом пришла к нему после того, как он заметил, что большая часть фотографий и Сапаты прославляет его мужественность.

Художник решил, что образ революционера нужно переосмыслить.

"Существуют люди, которые испытывают дискомфорт при виде тел, не соответствующих правилам. В чем проблема в данном случае? Им кажется, что это оскорбительно, поскольку Запата феминизирован", - говорит он.

Музей отказывается снять картину, а протестующие обещают возвращаться каждый день, пока этого не произойдет.

Выставка закончится в феврале 2020 года.