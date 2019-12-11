Портрет голого Сапаты на коне возмутил мексиканских фермеров
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Дворец изящных искусств Мехико пикетировали поклонники лидера мексиканской революции Эмилиано Сапаты. Их, как и родственников революционера, возмутил выставленный в музее портрет Сапаты, изображенного верхом на возбужденном коне, обнаженным, в сомбреро и туфлях на шпильках.
Протестующие с флагами Национального союза работников сельского хозяйства перегородили вход в музей и заявили, что не уйдут, пока картину не снимут.
Вслед за фермерами в музей пришли представители мексиканского ЛГБТ-сообщества, которые устроили контр-акцию. Между группами произошло несколько стычек, сообщений о пострадавших нет.
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Фермеры требовали сжечь картину. Внук лидера революции Хорхе Сапата-Гонсалес заявил, что будет добиваться ее запрета через суд.
"Мы такого не допустим", - говорит он.
Борьба за генерала
"Мы, как родственники, считаем, что это унижает достоинство генерала, он изображен геем", - говорит Сапата-Гонсалес.
В 1910 году Эмилиано Сапата Саласар был предводителем восстания крестьян на юге Мексики против "порфириата" - диктатуры президента Порфирио Диаса.
Революция закончилась внесением в конституцию Мексики изменений, защищающих интересы крестьянства, а Сапата стал автором земельной реформы, которую отстаивали революционеры. Поэтому сегодня он остается героем для многих мексиканцев, и особенно для фермеров.
Члены союза сельхозпроизводителей протестовали у музея несколько часов, время от времени выкрикивая гомофобные лозунги.
Тэг "Сапата" вышел в топ популярных в мексиканском "Твиттере". Там же продолжается борьба за образ революционера. Пользователи выкладывают рисунки с Сапатой в нетрадиционных образах.
"Сапата после Сапаты"
Возмутившая протестующих работа Фабиана Чейреза под названием La Revolución ("Революция") выставлена в рамках выставки, посвященной столетию со смерти Сапаты - его убили в 1919 году.
Выставка называется "Эмилиано. Сапата после Сапаты" и включает 141 работу из 70 коллекций. Работа Чейреза была написана в 2014 году и уже выставлялась, но внимания не привлекла.
Сам художник говорит, что идея изобразить Сапату таким образом пришла к нему после того, как он заметил, что большая часть фотографий и Сапаты прославляет его мужественность.
Художник решил, что образ революционера нужно переосмыслить.
"Существуют люди, которые испытывают дискомфорт при виде тел, не соответствующих правилам. В чем проблема в данном случае? Им кажется, что это оскорбительно, поскольку Запата феминизирован", - говорит он.
Музей отказывается снять картину, а протестующие обещают возвращаться каждый день, пока этого не произойдет.
Выставка закончится в феврале 2020 года.