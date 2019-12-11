Грета Тунберг - человек года по версии Time

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Журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком 2019 года.

"Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени", - объяснил мотивы решения главный редактор журнала Time Эдвард Фельзенталь.

Грета Тунберг оказалась самой молодой персоной года за почти 100-летнюю историю присуждения этого звания, обойдя включенных в этом году в шорт-лист Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Марка Цукерберга и участников протестов в Гонконге.

Редакция журнала традиционно присуждает звание "Человек года" в декабре и помещает фотографию избранника на обложку.

Звание "Человек года", присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. Это трезвая оценка мира, каков он есть, и людей, формирующих этот мир - к худу или к добру, гласит редакционный принцип.

Первым человеком года стал в 1927 году Чарльз Линдберг, американский пилот, перелетевший Атлантику. В дальнейшем это звание получали Сталин, Гитлер, Черчилль, Дэн Сяопин, Горбачев, Путин, а также собирательные Американский Солдат и Пользователь Интернета.

"Лазейки и лукавые цифры"

Выступая во вторник на проходящем в Мадриде саммите ООН по климату, 16-летняя экоактивистка заявила, что следующее десятилетие станет решающим для Земли.

Она обвинила мировых лидеров в использовании "лазеек, лукавых цифр и изощренного пиара" с целью избежать решительных действий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грета Тунберг призывает человечество отказаться от самолетов, и путешествовала в Америку на яхте

На днях бразильский президент Жаир Болсонару назвал Тунберг "невоспитанным ребенком".

"Опаснее всего, когда политики и топ-менеджеры имитируют деятельность, а фактически ничего не происходит", - заявила Грета с трибуны саммита в Мадриде, сорвав аплодисменты аудитории.

По мнению активистки, саммиты, подобные нынешнему, свелись к пустым дискуссиям и поиску отговорок.

"Через три недели мы вступим в новое десятилетие, которое определит наше будущее. Пока не видно ни единого проблеска надежды, и мы в отчаянии", - сказала она.

Анализ

Дэвид Шукман, научный редактор Би-би-си

Грета Тунберг стала главной звездой саммита, затмив других присутствующих знаменитостей, включая бывшего вице-президента США Эла Гора.

В отличие от полного эмоций и гнева сентябрьского выступления в Нью-Йорке, ее нынешняя речь в большей мере основывалась на научных данных и прозвучала взвешеннее.

В кулуарах можно было услышать, что "эффект Греты" необходим, чтобы вдохнуть больше жизни в вялые дискуссии.

Я как будто умираю внутри, если не протестую Грета Тунберг

Между тем, в зале, к которому обращалась Грета, было полно пустых мест. Многие национальные делегации проигнорировали утреннюю сессию саммита.

Были заняты рабочими встречами? Или выразили таким образом отношение своих стран, чья экономика основана на сжигании углеводородов?

В любом случае, настроение дипломатов весьма далеко от чувств молодых поклонников Греты Тунберг, выходящих на демонстрации за спасение климата.

Заочная перепалка

Известный правыми взглядами президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник высмеял заявление Греты Тунберг, что коренные жители Амазонии гибнут, защищая от вырубки тропические леса.

В воскресенье активистка в очередной записи в "Твиттере" связала с экологической борьбой недавнее преступление в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух вождей племени гуажажара застрелили из проезжавшей машины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жаира Болсонару иногда называют "бразильским Трампом"

Болсонару не промедлил с реакцией.

"Грета сказала, что индейцы погибли, потому что защищали Амазонию, - заявил он журналистам в Мараньяне, куда прибыл в связи с ЧП. - Удивительно, что пресса уделяет столько внимания такой..." - и употребил португальское слово "pirralha", которое можно перевести как "сорванец", "хулиганка", "несносный ребенок".

Болсонару добавил, что его беспокоят любые смерти, и что его правительство борется с незаконной вырубкой лесов.

Экоактивистка в ответ заявила, что теперь будет подписываться в "Твиттере" словом "Pirralha".

Владимир Путин в октябре назвал ее "доброй, но плохо информированной девочкой".

Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда стала каждую пятницу вместо занятий в школе проводить одиночные пикеты с экологическими требованиями у здания шведского риксдага.

В контексте своей школьной забастовки в Швеции Тунберг сказала: "Я как будто умираю внутри, если не протестую".

В 11 лет у нее диагностировали синдром Аспергера - легкую форму аутизма, характеризующуюся склонностью к черно-белому восприятию реальности, категоричностью суждений и концентрацией на определенном наборе интересов и занятий.

Отношение к Грете Тунберг в мире простирается от высмеивания до восторга. Несколько левых депутатов шведского и норвежского парламентов номинировали ее на Нобелевскую премию мира 2019 года.

На Западе высказывались конспирологические предположения, что за активностью и популярностью Греты Тунберг стоит Москва, а в России - Фонд Сороса.