Возвращение "санкций из ада". Комитет сената США одобрил новые меры против России

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Американские сенаторы одобрили законопроект о "санкциях из ада". Это стало первым движением одного из самых жестких пакетов антироссийских мер за последние полтора года.

За документ проголосовали 17 сенаторов, а против были пять. Это не означает, что санкции автоматически будут приняты. Дальше законопроект должен будет рассмотреть сенат в полном составе. На этом этапе в него могут быть внесены коррективы.

Это пакет санкций предусматривает в том числе ограничения на покупку российского долга и меры в отношении российских банков.

Первоначально законопроект должен был быть рассмотрен на прошлой неделе на слушаниях комитета сената США по международным отношениям. В повестке комитета он стоял лишь 12-м из 24 вопросов, которые собирались обсудить американские законодатели.

Но тогда обсуждение законопроекта было перенесено по просьбе сенатора от Демократической партии и соавтора документа Роберта Менендеса. Он хотел обсудить его на отдельном заседании.

Это по сути первое серьезное движение законопроекта, первая версия которого была внесена еще в августе 2018 года представителями Республиканской и Демократической партий. Тогда появление этих предложений привело к панике на российском фондовом рынке: рубль упал, а инвесторы распродавали российский долг.

Первая попытка ввести санкции

Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес первый законопроект о санкциях против России 1 августа 2018 года. Грэм назвал его "санкциями из ада", затем это название широко разошлось в СМИ. Сенатор отмечал, что эти санкции, если Конгресс их примет, станут самыми жесткими.

Как заявлял тогда один из соавторов Грэма, демократ Менендес, принятие этого законопроекта станет ответом США на вмешательство Кремля в американские выборы, а также на действия России на Украине и в Сирии.

В список предлагаемых мер вошли:

Запрет на операции в США крупнейших российских госбанков, в том числе Сбербанка и ВТБ, и заморозка их американских активов.

Запрет на операции с новыми выпусками российских гособлигаций.

Запрет на инвестиции в российский энергетический сектор.

Персональные санкции в отношении политиков и бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Внесение России в список государств, спонсирующих терроризм.

Новости о готовящихся санкциях привели к ослаблению рубля и распродаже российских гособлигаций. Аналитики отмечали, что сама перспектива новых ограничительных мер негативно влияет на настроения инвесторов.

"Текст выглядит довольно жестким, хуже, чем ожидания, и при этом включает много деталей, которые особенно неприятны. Скажем, приравнивание России к странам, спонсирующим терроризм", - комментировал Би-би-си в августе 2018 года профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

Несмотря на широкую поддержку санкционной политики в отношении России обеими основными партиями США, несколько месяцев законопроект лежал без движения. В ноябре 2018 года в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, в результате которых сменился состав палаты представителей и части сената.

Вторая попытка

В феврале 2019 года законопроект был внесен заново. Его новая версия получила название DASKA-2019 ("Закон о защите безопасности США от агрессии Кремля").

"Наша цель - изменить статус-кво и ввести эффективные санкции против путинской России, - говорил сенатор Грэм. - Он [Путин] должен прекратить вмешиваться в выборный процесс в США, вывести войска из Украины и прекратить творить хаос в Сирии".

Слушания 18 декабря 2019 года стали первым движением по этому документу.

Что предполагает DASKA?

Запрет на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами России стоимостью более 1 млн долларов.

Запрет на инвестиции в другие российские энергетические проекты за рубежом, если эти проекты связаны с российским государством или если их стоимость превышает 250 млн долларов.

Запрет на продажу технологий и инвестиции в нефтяные проекты на российской территории стоимостью более 1 млн долларов.

Запрет на операции с новыми выпусками российских гособлигаций.

Санкции в отношении российских банков, которые каким-либо образом способствовали вмешательству Москвы в выборы в любых государствах за пределами России (список банков определяет президент США).

Санкции в отношении лиц и организаций, которые, по мнению президента США, связаны с хакерами и другими киберпреступниками.

Санкции в отношении политиков, бизнесменов и других лиц, которые способствовали коррупции в России или получали выгоду от коррупционной деятельности.

Санкции в отношении офицеров ФСБ за арест украинских моряков в Керченском проливе.

Агентство "Рейтер" отмечало, что вероятность принятия законопроекта "санкций из ада" стала выше после его доработки.

Черные лебеди и выборы

Рынки и эксперты пока спокойны по поводу введения новых санкций. В представленном на прошлой неделе докладе Bank of America Merrill Lynch геополитические риски называют "черными лебедями". Этот термин обычно применяют для описания событий, вероятность наступления которых низкая, но которые будут иметь существенное влияние на дальнейшее развитие ситуации.

Введение дополнительных санкций все еще представляет серьезный риск для российского рынка, хотя возможность принятия новых ограничений довольно мала, отмечает в своем докладе о России Bank of America.

Отчасти аналитики объясняют это тем, что законодатели в США сейчас заняты обсуждением более важных, чем вмешательство России в выборы, вопросов внутренней и внешней политики.

Однако в банке оговариваются, что санкционная риторика может усилиться в 2020 году. В ноябре следующего года в США пройдут президентские выборы.

Тема антироссийских санкций и их эффективности остается актуальной. Американские законодатели обсуждали этот вопрос 3 декабря на слушаниях комитета сената по международным отношениям.

Сенатор Рэнд Пол усомнился в том, что действующие санкции в отношении России хоть как-то повлияли на действия Кремля.

Сенаторы Джеймс Риш и Митт Ромни отметили, что санкции могут быть эффективными, но ими необходимо воздействовать на узкие сферы. По мнению Риша, США избыточно используют санкции как инструмент, тогда как всеобъемлющая стратегия в отношениях с Кремлем отсутствует.

Роберт Менендес - сторонник санкций в отношении России - отметил, что ограничительные меры эффективны, но их применение саботируется президентской администрацией.

Однако пока экономисты в прогнозы на ближайшие месяцы санкции не закладывают. В Bank of America прогнозируют, что доллар в первом квартале 2020 года будет стоить около 63 рублей. Этот прогноз предполагает даже небольшое укрепление рубля по сравнению с нынешним уровнем: в среду днем доллар торговался на уровне 62,59 рубля.

Есть и более пессимистичные ожидания: в конце 2019 года и первом квартале 2020 года курс доллара в России будет оставаться на уровне 64 рубля, прогнозирует главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Но если санкционная риторика в отношении России усилится, то прогноз может быть и хуже, говорит он.