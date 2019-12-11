Украденный шедевр Густава Климта нашел итальянский садовник

Правообладатель иллюстрации Polizia di Stato

О картине австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины" ничего не было известно почти 23 года - с тех пор, как ее похитили из галереи современного искусства в итальянском городе Пьяченца.

Мало кто верил, что картина, оцениваемая в 60 млн евро, когда-нибудь будет найдена.

Нашли ее совершенно неожиданно. Садовник, счищавший плющ со стены в галерее - той самой, из которой пропала картина, наткнулся на железную панель.

За ней обнаружился тайник, в которой находился мешок с картиной. Полотно передали полиции, и сейчас выясняется его подлинность.

Рама на крыше

Директор галереи Массимо Феррари уверен, что найденная картина - не подделка, потому что печати и воск на ее обратной стороне подлинные.

Полиция выясняет, почему похитители спрятали полотно в стене. Одна из версий - они планировали вернуться и забрать ее, когда спадет внимание мировых СМИ. Кража картины стала одной из самых громких в те годы.

Картину украли 22 февраля 1997 года из галереи современного искусства Риччи Одди, когда там шла подготовка к выставке Климта, центральное место в которой должен был занять "Портрет женщины".

Раму картины нашли на крыше галереи. Это якобы указывало на то, что злоумышленники проникли внутрь через окно на крыше. Но это было невозможно, поскольку картина просто не пролезла бы в узкое отверстие.

Правообладатель иллюстрации RAI TV Image caption Полотно находилось в тайнике в стене галереи

Садовник, нашедший полотно, поначалу решил, что это всего лишь мусор.

Представитель полиции Роберто Риккарди призвал не спешить с выводами до выяснения подлинности картины.

Его осторожность не разделяет литературный критик Витторио Сгарби. "Возвращение "Портрета" - пронзительной, реалистичной работы - стало лучшим рождественским подарком", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Важное полотно

"Портрет женщины" был написан в 1916-17 годах венским художником Гюставом Климтом. Картина стала одной из последних его работ.

Климт входил в радикальное объединение художников Венский сецессион, и многие его полотна содержали выразительные и сексуально экспрессивные изображения женщин.

Image caption "Портрет женщины" - одна из последних и самых значительных работ Климта

За 10 месяцев до кражи выяснилось, что картина была написана поверх другого полотна художника, которое никто не видел с 1912 года. Студентка, которая это обнаружила, убедила галерею провести рентгеновское просвечивание полотна.

Первоначально на холсте была изображена девушка из Вены, которая внезапно скончалась, когда полотно уже было готово. Узнав о ее смерти, Климт сильно переживал и в итоге написал другую картину поверх ее портрета.