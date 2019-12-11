Сотни мертвых птиц найдены на дороге в Уэльсе. Причина их гибели неизвестна

Правообладатель иллюстрации Wales News Service Image caption Ханна Стивенс утверждает, что видела скворцов живыми, а через час они уже лежали мертвые на дороге

Сотни мертвых птиц найдены на дороге в Северном Уэльсе. Ученые устанавливают причину их гибели.

Три сотни окровавленных скворцов были найдены на дороге на острове Англси. По словам очевидцев, они словно упали мертвыми с неба. Нескольких из них собрали для проведения экспертизы и установления причины гибели.

Давид Эдвардс, 41-летний житель острова, рассказал, что его подруга Ханна Стивенс видела птиц еще во вторник живыми: "Она сказала, что видела сотни птиц, летающих в небе, и подумала, что это потрясающе. Но когда она возвращалась домой часом позже, они все лежали мертвые на дороге".

Стивенс рассказала, что птиц могло быть более 300. "Я насчитала 150 и бросила это дело, так как их там были еще сотни".