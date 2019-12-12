Дайджест: выборы в Британии, журналисты за решеткой, сделка Вайнштейна
День выборов
В четверг жители Британии и Северной Ирландии проголосуют в 650 избирательных округах страны.
От результатов этих парламентских выборов зависит не только будущее брексита, но также и возможный референдум о независимости Шотландии, объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик.
Между тем, Бен Тавенер составил краткий путеводитель по любимым риторическим приемам британских политиков.
Журналисты в тюрьмах
В 2019 году Китай обогнал Турцию и вышел на первое место по числу журналистов, находящихся в тюрьме, говорится в специальном докладе Комитета по защите журналистов (КЗЖ).
По данным организации, сейчас в КНР за решеткой находятся не меньше 48 журналистов.
Кроме Китая и Турции, по числу брошенных в тюрьму журналистов лидируют Саудовская Аравия, Египет, Эритрея, Вьетнам и Иран.
В России, по подсчетам комитета, в заключении находятся семь журналистов.
Последние правки по импичменту Трампа
Юридический комитет Палаты представителей США посвятит этот день работе над окончательной редакцией текста обвинения против президента.
Демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе конгресса. Республиканцы считают эти обвинения необоснованными и политически мотивированными, но они не могут существенно повлиять на текст документа - у партии президента меньшинство в Палате представителей.
Голосование по импичменту может состояться уже во вторник, 17 декабря.
Рекордные третьи выборы в Израиле за год
Парламент Израиля одобрил законопроект о проведении досрочных выборов 2 марта 2020 года.
Это вынужденная мера - в среду истек срок для формирования коалиции в парламенте Израиля. Две главные парламентские силы - партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - не преуспели в этом.
Теперь страну ожидают рекордные третьи парламентские выборы за один год.
Был ли геноцид? Третий день слушаний в Гааге
Международный суд ООН продолжает слушания по делу о массовых убийствах, изнасилованиях и пытках мусульман-рохинджа в Мьянме. Иск выдвинула Гамбия при поддержке Организации исламского сотрудничества, представляющей 57 государств.
Мьянму защищает Аун Сан Сун Чжи, фактический лидер страны и лауреат Нобелевский премии мира. Как она оказалась на стороне генералов, державших ее под домашним арестом, читайте в материале Би-би-си.
Елка из ножей, пуль и зажигалок
Рождественская елка в аэропорту Вильнюса - возможно, самая необычная в этом году. Она полностью создана из запрещенных к перевозке в самолетах предметов, изъятых у пассажиров.
На елке высотой 1,5 метра можно увидеть ножницы, лезвия, ножи, зажигалки и даже пули.
Представители литовского аэропорта говорят, что необычная елка - урок о важности контроля за безопасностью авиапутешествий.
Артефакты с корабля XVIII века
Артефакты с линейного корабля XVIII века "Инвинсибл" будут показаны на выставке в английском городе Пул.
"Инвинсибл" был построен во Франции и захвачен британцами в 1747 году. Научившись на его примере, королевский флот Великобритании модернизировал принципы кораблестроения. Корабль затонул в 1758 году в проливе Те-Солент, а его обломки были найдены лишь в 1979-м.
На месте крушения были найдены больше 2 тысяч артефактов с корабля, от курительных трубок до керамических приборов для завивки офицерских париков.
Харви Вайнштейн идет на сделку
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальных домогательствах десятками женщин, договорился о сделке со своими предполагаемыми жертвами, узнали журналисты New York Times от адвокатов, участвовавших в переговорах.
По условиям сделки, больше 30 женщин - актрис и сотрудниц студии Вайнштейна - получат 25 миллионов долларов компенсации. От продюсера не потребуется признавать вину.
Сделка войдет в силу, если ее одобрит суд и подпишут представители всех сторон.
А в январе Вайнштейн предстанет перед судом по другому, на этот раз уголовному делу о сексуальном насилии против двух женщин.
Документальный фильм о Ходорковском
Кинокритик Financial Times Найджел Эндрюс разбирает выходящий в прокат документальный фильм Citizen K американского режиссера Алекса Гибни. Лента посвящена судьбе российского бизнесмена и политика Михаила Ходорковского, ныне живущего в Лондоне.
По мнению критика, "Гражданин К" (от английского написания фамилии Khodorkovsky) получился красивым, но слабым: в фильме Ходорковский выходит чуть ли не "святым Михаилом Московским". А Эндрюс сомневается, что бизнес-империи в России 1990-х создавали праведники.
Полиция Нью-Йорка, отдел неонацистов
В среду мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о создании нового подразделения в городском департаменте полиции, которое будет называться "Экстремизм на расовой или этнической почве" (R.E.M.E), сообщает американская газета New York Times.
Сотрудники подразделения будут следить за действиями ультраправых и неонацистских организаций.
Их работа будет основана на тех же принципах, что и подразделений, которые борются с исламским экстремизмом и такими группировками, как "Аль-Каида" или "Исламское государство" (запрещены в России).
В октябре библиотека в Китае сожгла 65 "незаконных и религиозных" книг.
По этому случаю Би-би-си вспоминает громкие случаи сожжения книг в XXI веке - от "Гарри Поттера" (не угодил польским священникам) до романа азербайджанского автора Акрама Айлисли (возмутились земляки писателя).
К 25-й годовщине начала Первой чеченской войны Би-би-си собрала истории тех, кто еще детьми оказался в эпицентре тех трагических событий.
Обзор подготовили Григор Атанесян и Михаил Денисов