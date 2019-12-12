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День выборов

В четверг жители Британии и Северной Ирландии проголосуют в 650 избирательных округах страны.

От результатов этих парламентских выборов зависит не только будущее брексита, но также и возможный референдум о независимости Шотландии, объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик.

Между тем, Бен Тавенер составил краткий путеводитель по любимым риторическим приемам британских политиков.

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Журналисты в тюрьмах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption София Хуан Сюэцинь была арестована после освещения протестов в Гонконге

В 2019 году Китай обогнал Турцию и вышел на первое место по числу журналистов, находящихся в тюрьме, говорится в специальном докладе Комитета по защите журналистов (КЗЖ).

По данным организации, сейчас в КНР за решеткой находятся не меньше 48 журналистов.

Кроме Китая и Турции, по числу брошенных в тюрьму журналистов лидируют Саудовская Аравия, Египет, Эритрея, Вьетнам и Иран.

В России, по подсчетам комитета, в заключении находятся семь журналистов.

Последние правки по импичменту Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Председатель юридического комитета Джерри Надлер

Юридический комитет Палаты представителей США посвятит этот день работе над окончательной редакцией текста обвинения против президента.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе конгресса. Республиканцы считают эти обвинения необоснованными и политически мотивированными, но они не могут существенно повлиять на текст документа - у партии президента меньшинство в Палате представителей.

Голосование по импичменту может состояться уже во вторник, 17 декабря.

Рекордные третьи выборы в Израиле за год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бенни Ганц, так же, как и его оппонент Биньямин Нетаньяху, так и не смог сформировать коалицию в кнессете

Парламент Израиля одобрил законопроект о проведении досрочных выборов 2 марта 2020 года.

Это вынужденная мера - в среду истек срок для формирования коалиции в парламенте Израиля. Две главные парламентские силы - партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - не преуспели в этом.

Теперь страну ожидают рекордные третьи парламентские выборы за один год.

Был ли геноцид? Третий день слушаний в Гааге

Международный суд ООН продолжает слушания по делу о массовых убийствах, изнасилованиях и пытках мусульман-рохинджа в Мьянме. Иск выдвинула Гамбия при поддержке Организации исламского сотрудничества, представляющей 57 государств.

Мьянму защищает Аун Сан Сун Чжи, фактический лидер страны и лауреат Нобелевский премии мира. Как она оказалась на стороне генералов, державших ее под домашним арестом, читайте в материале Би-би-си.

Елка из ножей, пуль и зажигалок

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Рождественская елка в аэропорту Вильнюса - возможно, самая необычная в этом году. Она полностью создана из запрещенных к перевозке в самолетах предметов, изъятых у пассажиров.

На елке высотой 1,5 метра можно увидеть ножницы, лезвия, ножи, зажигалки и даже пули.

Представители литовского аэропорта говорят, что необычная елка - урок о важности контроля за безопасностью авиапутешествий.

Артефакты с корабля XVIII века

Правообладатель иллюстрации Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) Image caption Линейный корабль "Инвинсибл"

Артефакты с линейного корабля XVIII века "Инвинсибл" будут показаны на выставке в английском городе Пул.

"Инвинсибл" был построен во Франции и захвачен британцами в 1747 году. Научившись на его примере, королевский флот Великобритании модернизировал принципы кораблестроения. Корабль затонул в 1758 году в проливе Те-Солент, а его обломки были найдены лишь в 1979-м.

На месте крушения были найдены больше 2 тысяч артефактов с корабля, от курительных трубок до керамических приборов для завивки офицерских париков.

Харви Вайнштейн идет на сделку

Правообладатель иллюстрации BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images Image caption Вайнштейн по пути в суд 11 декабря

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальных домогательствах десятками женщин, договорился о сделке со своими предполагаемыми жертвами, узнали журналисты New York Times от адвокатов, участвовавших в переговорах.

По условиям сделки, больше 30 женщин - актрис и сотрудниц студии Вайнштейна - получат 25 миллионов долларов компенсации. От продюсера не потребуется признавать вину.

Сделка войдет в силу, если ее одобрит суд и подпишут представители всех сторон.

А в январе Вайнштейн предстанет перед судом по другому, на этот раз уголовному делу о сексуальном насилии против двух женщин.

Документальный фильм о Ходорковском

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Кинокритик Financial Times Найджел Эндрюс разбирает выходящий в прокат документальный фильм Citizen K американского режиссера Алекса Гибни. Лента посвящена судьбе российского бизнесмена и политика Михаила Ходорковского, ныне живущего в Лондоне.

По мнению критика, "Гражданин К" (от английского написания фамилии Khodorkovsky) получился красивым, но слабым: в фильме Ходорковский выходит чуть ли не "святым Михаилом Московским". А Эндрюс сомневается, что бизнес-империи в России 1990-х создавали праведники.

Полиция Нью-Йорка, отдел неонацистов

В среду мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о создании нового подразделения в городском департаменте полиции, которое будет называться "Экстремизм на расовой или этнической почве" (R.E.M.E), сообщает американская газета New York Times.

Сотрудники подразделения будут следить за действиями ультраправых и неонацистских организаций.

Их работа будет основана на тех же принципах, что и подразделений, которые борются с исламским экстремизмом и такими группировками, как "Аль-Каида" или "Исламское государство" (запрещены в России).

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В октябре библиотека в Китае сожгла 65 "незаконных и религиозных" книг.

По этому случаю Би-би-си вспоминает громкие случаи сожжения книг в XXI веке - от "Гарри Поттера" (не угодил польским священникам) до романа азербайджанского автора Акрама Айлисли (возмутились земляки писателя).

К 25-й годовщине начала Первой чеченской войны Би-би-си собрала истории тех, кто еще детьми оказался в эпицентре тех трагических событий.

Media playback is unsupported on your device Семьи, рожденные войной: как спасали детей в Первую чеченскую

Обзор подготовили Григор Атанесян и Михаил Денисов