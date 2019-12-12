Вулкан в Новой Зеландии: попытки достать тела и опасения нового извержения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Второе извержение ожидается в течение суток

Полиция Новой Зеландии планирует на пятницу эвакуацию тел туристов, погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.

По прогнозам сейсмологического агентства GeoNet, второе извержение вулкана может произойти в ближайшие 24 часа,

Однако семьи погибших требуют забрать останки их родственников с острова.

В результате извержения в понедельник восемь человек погибли и 20 попали в реанимацию с ожогами. В полиции говорят, что на острове могут находиться тела еще восьми человек, а все выжившие туристы были эвакуированы.

Ожидание или риск

На пресс-конференции в четверг заместитель комиссара полиции Новой Зеландии Майк Клемент рассказал о планах по эвакуации тел.

Согласно стандартной процедуре, полицейские должны не только собрать тела, но и исследовать местность, где они были найдены. Это нужно для идентификации тел.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция стоит перед сложным выбором

Однако в случае ускоренной процедуры не все останки могут быть идентифицированы, рассказал Клемент.

Кроме того, воздух на острове может содержать ядовитые газы. Сейчас туда отправлены дроны для проведения замеров.

На данный момент неизвестно, будет ли пятничная операция проходить по стандартной или ускоренной процедуре.

Мэр ближайшего к острову города Факатане рассказала журналистам, что семьи погибших отчаянно ждут возвращения тел своих родных.

Извержение вулкана Уакаари произошло в понедельник, когда на острове находились как минимум 47 туристов.

Многие из выживших по-прежнему находятся в реанимации с сильными ожогами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Семьи погибших отчаянно ждут возвращения тел своих родных

Уайт-Айленд - популярное туристическое направление у северного берега острова Северного.

Большинство из находившихся на острове в понедельник прибыли на круизном лайнере.

Новозеландский Красный крест публикует списки погибших и пропавших туристов, о которых сообщили их родственники.

Среди них - граждане Австралии, Новой Зеландии, США, Индии и ряда европейских стран. Россиян в этих списках нет.