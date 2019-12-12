Россия вышлет двух немецких дипломатов в ответ на высылку своих

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поводом для высылки российских дипломатов из Германии стало убийство выходца из Чечни в Берлине. Теперь Москва в ответ высылает немецких дипломатических работников

Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов, сообщает министерство иностранных дел России. В ведомстве отмечают, что решение принято на основании принципа взаимности - то есть оно стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Германии.

Обоим сотрудникам немецкого посольства, которые объявлены персонами нон грата, предписывается покинуть Россию в течение семи суток. Кроме того, послу Германии выражен протест.

Власти Германии объявили о высылке из страны двух российских дипломатов 4 декабря. Министерство иностранных дел Германии сообщило, что они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию страны в течение семи дней.

Причиной такого решения, как поясняют в ведомстве, стало недостаточно активное сотрудничество российской стороны в расследовании убийства уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили, совершенного в центре Берлина 23 августа.

Media playback is unsupported on your device Убийство чеченца в Берлине: кем был Зелимхан Хангошвили

В сообщении ведомства также указывается, что у следственных органов есть подозрения, что убийство могло быть совершено по распоряжению российских властей или руководства Чечни. В связи с этим расследование передано в генпрокуратуру Германии. В официальной ноте МИД Германии просит Россию оказывать генпрокуратуре всю необходимую помощь по этому делу.

Журнал Spiegel в свою очередь утверждает, что оба высланных сотрудника посольства - представители российских спецслужб.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, у которого было грузинское гражданство, был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен. Полиция задержала предполагаемого убийцу, СМИ писали, что это гражданин России.