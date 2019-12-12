Правообладатель иллюстрации Maxime Aubert / PA WIRE

Наскальная картина охоты на буйвола, найденная на стене пещеры на индонезийском острове Сулавеси, является самым древним среди известных на данный момент произведением сюжетной живописи и изображением животного.

Как утверждают австралийские исследователи, ей не менее 44 тысяч лет.

Древнейший в мире рисунок, сделанный человеческой рукой, находится в Южной Африке и насчитывает 73 тысячи лет. Но картина с Сулавеси изображает не просто объект, а сцену в движении и развитии. Кроме того, доисторический автор (или авторы) проявил фантазию: люди-охотники нарисованы с хвостами и свиными рылами.

Обо всем этом говорится в недавно опубликованной статье в журнале Nature. Ее соавтор Адам Брум, археолог из Университета Гриффита в Брисбене, впервые увидел роспись два года назад. А обнаружил ее индонезийский коллега, который добрался до входа в пещеру, вскарабкавшись на фиговое дерево.

"Когда фотографии появились в моем айфоне, я громко выругался от изумления, - рассказывает Брум. - Я видел сотни наскальных рисунков из нашего региона, но изображения охоты мне не попадалось".

Охотничья сцена

Площадь, покрытая рисунками, достигает пяти метров в ширину. Там можно увидеть двух аноа (целебесский карликовый буйвол), одного из которых окружают несколько охотников с копьями и, возможно, веревками в руках, а также местных диких свиней.

Некоторые ученые не уверены в том, что картина представляет собой композицию, связанную общим замыслом. Это может быть набор изображений, сделанных многими людьми в разное время, считает эксперт по древним наскальным изображением из британского университета Дарема Пол Петит.

По данным радиуглеродного анализа, быки, возможно, были нарисованы на три тысячи лет позже, чем одна из свиней.

Радиоуглеродный анализ

Картина находится в известковой пещере в склоне горы Булу Сипонг на юге Сулавеси, острова к востоку от Борнео.

Правообладатель иллюстрации Maxime Aubert / PA Wire

Возраст наскальных рисунков, как и других древних артефактов, определяется методом радиоуглеродного анализа. Кальциевый налет, постепенно покрывающий рисунки, содержит небольшое количество изотопов тория и урана. Измерив его и зная периоды полураспада, специалисты могут примерно вычислить время, когда налет начал образовываться.

На Сулавеси практически ежегодно открывают новые наскальные росписи. На сегодня их число достигло 242. Но они не настолько древние.

В прошлом году на Борнео нашли рисунок, сделанный 40 тысяч лет назад.

До сих пор считалось, что древнейшие образцы сюжетной живописи находятся в Европе и были сделаны 14000-21000 лет назад, говорится в статье в Nature.