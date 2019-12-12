Пол Маккартни рассказал, что у него есть "секретный" альбом, который слушает только семья

Image caption Сэр Пол Маккартни и ведущая BBC Radio 4 Сара Монтегю

Сэр Пол Маккартни впервые рассказал о том, что некогда записал "секретный" рождественский альбом для своей семьи, который "извлекает на свет" раз в году у себя дома.

"Много лет назад я поймал себя на мысли, что все известные рождественские мелодии мне не очень нравятся. Через пару лет я выбрался в мою студию и записал его", - сообщил экс-битл в интервью BBC Radio 4.

Сэр Пол сказал, что никогда не представит публике свое произведение, состоящее из выдержанных в традиционном рождественском духе инструментальных композиций, хотя его детям и внукам оно нравится.

"Ребята любят эту музыку. Они слышали ее ежегодно много лет, а теперь ею проникаются уже внуки", - поделился Маккартни с ведущей BBC Radio 4 Сарой Монтегю.

У сэра Пола пятеро детей и восемь внуков - шесть мальчиков и две девочки.

Ранее в этом году он выпустил детскую книжку, навеянную прозвищем Grandude, которым его наградил один из внуков (игра слов: Grandad - "дедушка", dude - жаргонизм, близкий к "чувак", "мужик, "братан" - Би-би-си).

Сэр Пол поговорил с ведущей о подарках к Рождеству и климате, но главной темой интервью стало его выступление на предстоящем рок-фестивале в Гластонбери. Великий рок-музыкант выйдет на сцену 27 июня 2020 года, за неделю до своего 78-летия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сэр Пол не играл на Гластонбери с 2004 года

Он признался, что будет немного волноваться, и сообщил, что планирует дать в первой половине наступающего года десять концертов, чтобы, по его словам, войти в форму.

"Атлет ведь не едет на Олимпиаду без предварительных забегов, - заметил он. - И все равно Гластонбери не будет обычным выступлением. Это нечто особенное".