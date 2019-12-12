На Украине задержали подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
"Только что нацполиция задержала и по согласию с прокуратурой объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", - сообщил Аваков в соцсетях.
Он добавил, что вскоре задержанным будет избрана мера пресечения.
Одним из подозреваемых стал музыкант группы Riffmaster и участник боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко. Он сообщил об этом сам в "Фейсбуке". Это также подтвердил депутат Владимир Арьев из фракции "Евросолидарность".
"Автору гимна сил специальных операций, известному музыканту и военному шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений", - написал Арьев в "Фейсбуке".
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Следствие называло приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность.
Шеремет около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет он жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда".