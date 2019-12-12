На Украине задержали подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета

Правообладатель иллюстрации zuma/tass

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Только что нацполиция задержала и по согласию с прокуратурой объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", - сообщил Аваков в соцсетях.

Он добавил, что вскоре задержанным будет избрана мера пресечения.

Одним из подозреваемых стал музыкант группы Riffmaster и участник боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко. Он сообщил об этом сам в "Фейсбуке". Это также подтвердил депутат Владимир Арьев из фракции "Евросолидарность".

"Автору гимна сил специальных операций, известному музыканту и военному шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений", - написал Арьев в "Фейсбуке".

Image caption "Мне предъявляют подозрение убийства Шеремета... Будет обыск", - сообщил Антоненко (на фото) в "Фейсбуке"

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Следствие называло приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность.

Шеремет около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет он жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда".