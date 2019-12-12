Жертвам Вайнштейна предлагают $25 млн на всех. Большинство согласно - иначе можно остаться ни с чем

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Около 70 женщин обвиняют Вайнштейна в домогательствах, некоторые утверждают, что были изнасилованы

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн и женщины, обвинившие его в сексуальных домогательствах, пришли к предварительному мировому соглашению, на основании которого Вайнштейн заплатит своим предполагаемым жертвам 25 миллионов долларов.

Это часть общей суммы в 47 млн долларов, которую банкротящаяся компания Weinstein Company выделила на покрытие всех своих обязательств, включая юридические услуги и судебные издержки.

В 2018-19 годах более 70 актрис и бывших сотрудниц его продюсерской компании обвинили Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях, которые имели место в начале их карьер.

Эти обвинения легли в основу движения #MeToo, начатого американской актрисой Алиссой Милано и быстро ставшего глобальным.

В чем суть соглашения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актрисы, обвинившие Харви Вайнштейна (лишь малая часть): по часовой стрелке - Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Мира Сорвино. Розанна Аркетт и Леа Сейду

Согласно американским СМИ, в частности, газете New York Times, в сделке на 25 миллионов участвуют чуть более 30 женщин, подавших групповой иск, однако в данный момент соглашение нельзя считать окончательным. Сделка подписана почти всеми сторонами, но переговоры до сих пор продолжаются, подчеркивают источники.

Адвокаты Вайнштейна пока официальных комментариев не дают.

После получения денег участницы соглашения не станут добиваться от Харви Вайнштейна признания вины и почти все гражданские дела против него будут прекращены. Платить из своих личных средств Вайнштейну тоже не придется - деньги выделены страховыми компаниями.

Однако в январе продюсеру предстоит уголовный суд по обвинению в изнасилованиях на основании жалоб других жертв. Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Среди актрис, обвинивших Вайнштейна в неподобающем поведении, были такие звезды, как Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Ума Турман, однако самые известные из них в групповом иске, который предлагается таким образом разрешить, не участвуют - они подали собственные иски к Вайнштейну.

Смешанная реакция

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Харви Вайнштейн покинул очередное заседание, опираясь на ходунки

По мнению адвоката одной из истиц Джени Харрисон, юристам потерпевшей стороны удалось добиться максимальной компенсации в сложившихся обстоятельствах.

В интервью New York Times она сказала, что другие жертвы Вайнштейна, которые все еще не решаются присоединиться к этому соглашению, могут остаться ни с чем.

"Эта сделка гарантирует пострадавшим женщинам шанс на психологическое восстановление и на дальнейшую карьеру, которая не зависит от воли Харви", - считает другая истица Луизетт Гисс, поддерживающая этот компромисс.

Однако агентство Ассошиэйтед пресс поговорило также с представителем одной из жертв, который недоволен достигнутыми договоренностями.

По мнению Томаса Жофре, сделка похожа на подачку, которая должна заставить жертв успокоиться и больше не поднимать этот вопрос.

Адвокат другой жертвы Дуглас Уигдор в интервью Би-би-си высказался в том же духе: "Мы отвергаем тезис о том, что это наилучший вариант примирения, какого можно было достичь". Более всего его возмущает то, что соглашение освобождает директоров Weinstein Company и страховые компании от всех будущих претензий, даже от лиц, которые в иске не участвовали.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы помешать любым действиям, которые свяжут руки жертвам, желающим добиться того, чтобы Харви Вайнштейн ответил за свои деяния", - отметил он же в интервью Франс пресс.

На страничке кампании против сексуальных домогательств Time's Up в "Твиттере" появилась запись: "Если это лучшее из того, что могут получить жертвы, то система попросту не работает".

Уголовный процесс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Игра престолов", британская актриса Лена Хиди (играла Серсею Ланнистер) тоже обвинила влиятельного голливудского продюсера в домогательствах

6 января в суде на Манхэттене в Нью-Йорке начнутся слушания по уголовному делу, возбужденному против Харви Вайнштейна.

Он обвиняется в изнасиловании женщины в номере нью-йоркского отеля в 2013 году и в развратных действиях в отношении другой женщины, совершенных в 2006 году.

Вайнштейн отвергает все обвинения в свой адрес.

В августе этого года он отказался признать вину по двум эпизодам об участии в изнасиловании в 1993 году, хотя в любом случае уголовная ответственность по этому делу ему не грозила в связи с истечением срока давности.

Впервые подробности многочисленных эпизодов домогательств и насилия со стороны влиятельного продюсера были опубликованы в октябре 2017 года в статье газеты New York Times.

Обвинения касались событий начиная с 1992 года.

Актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд, первыми решившиеся на публичное выступление, рассказали, как Вайнштейн приглашал их на деловой ланч в свой номер и встречал их в халате на голое тело, требуя сделать ему массаж.

Прозвучали также истории о том, как продюсер брал у портье запасные ключи от гостиничных номеров актрис и врывался к ним без предупреждения.

Накануне, в среду, сумма залога для того, чтобы Вайнштейн дожидался суда на свободе, была увеличена с 1 млн долларов до 5 млн из-за подозрительных манипуляций с электронным датчиком, прикрепленным к ноге подозреваемого.