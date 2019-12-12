СМИ узнали об отставке иркутского губернатора. Он коммунист, в его области было наводнение

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку, сообщают СМИ. Он один из трех в России губернаторов, представляющих КПРФ. В 2015 году Левченко победил кандидата "Единой России", его отставку давно предсказывали - особенно после наводнений этим летом.

О том, что Левченко написал заявление об отставке, сообщают "Коммерсант" и "Ведомости" - оба издания ссылаются на три источника. Один из источников "Коммерсанта" уточнил, что губернатор сам написал заявление.

Собеседник "Ведомостей" сказал, что президент России Владимир Путин может подписать указ об отставке Левченко в четверг после встречи с судьями Конституционного суда России.

Другой собеседник издания сообщил, что врио губернатора до выборов в сентябре следующего года может быть назначен помощник президента, бывший замдиректора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. Он выходец из спецслужб и родом из Иркутской области, пояснил источник "Ведомостей".

В правительстве Иркутской области "Коммерсанту" не стали комментировать информацию об отставке, сообщив, что Левченко находится в Москве и проводит встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Встреча уже состоялась - утром, сказал "Ведомостям" собеседник в компартии.

Левченко уходит в отставку, сказал "Открытым медиа" член президиума ЦК КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин. На вопрос, известный ли причины отставки, он ответил так: "Пока нет. Успешный красный губернатор является костью в горле президента и его окружения. Положительного прецедента руководства регионами членами КПРФ не должно быть".

Ожидание отставки

Левченко с 2000 года был депутатом Госдумы, а в 2015 году выиграл выборы губернатора Иркутской области, победив во втором туре кандидата от "Единой России" и набрав 56,39% голосов. Он входит в президиум ЦК КПРФ.

Срок полномочий Левченко должен был истечь в 2020 году. То есть в регионе должны были пройти губернаторские выборы. В связи с этим осенью пошла новая череда сообщений о готовящейся отставке губернатора-коммуниста.

Сообщения о том, что губернатор-коммунист должен будет покинуть пост, появлялись не раз и уже давно. В октябре "Коммерсант" со ссылкой на свои источники писал, что к Левченко есть претензии со стороны администрации президента. В этом году основной претензией к губернатору стали действия властей после наводнений, которые произошли в Иркутской области этим летом.

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"Недовольство работой Сергея Левченко в федеральном центре получило новый виток после не самых удачных мер по купированию и ликвидации последствий наводнений в области", - цитировала газета доклад политтехнологов из компании "Минченко консалтинг".

По Левченко также ударил скандал из-за высказываний главы пресс-службы губернатора Ирины Алашкевич о пострадавших от наводнения жителей Тулуна. Визит губернатора она описала так: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном - и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".

Коммунисты не торопился увольнять главу своей пресс-службы, после того как скандал вышел на федеральный уровень, и это тоже ударила по его позициям, говорилось в докладе "Минченко консалтинг".

"Левченко противостоят ресурсные группы местных элит в лице мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и спикера регионального парламента Сергея Сокола", - писали политтехнологи. Фамилия Сокола, старожила иркутской политики, называлась в качестве возможного сменщика коммуниста Левченко.

В сентябре эксперты "Минченко консалтинг" прогнозировали, что Левченко с высокой вероятностью может покинуть свой пост в ходе новой волны губернаторских отставок. Обычное эти волны проходят осенью, но в этот раз, как говорили источники "Ведомостей", ожидается отставка всего "пары губернаторов".

В августе "Коммерсант" сообщал, что вероятная отставка Левченко обсуждается во внутриполитическом блоке Кремля. Необходимость увольнения губернатора опять же мотивировали тем, что он не справился с последствиями наводнения в регионе летом 2019 года.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. Ущерб от наводнения составил 29 млрд рублей, оценивал Левченко.

До наводнения был скандал с охотой. В конце 2018 года прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в которой принимал участие губернатор Левченко.

Это произошло после появления на YouTube видеозаписи, на которой видно, как Левченко подходит к медвежьей берлоге и делает несколько выстрелов, после чего из берлоги вытаскивают убитое животное. Утверждалось, что медведь находился в спячке и выстрел был сделан прямо в голову животного. Ролик вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей.

Пресс-служба губернатора тогда заявила, что запись была на самом деле сделана в ноябре 2016 года в разрешенный для охоты период и что лицензия на отстрел животного имелась. Уголовная статья о незаконной охоте предполагает до пяти лет лишения свободы.