В компанию российских программистов, проданную американцам, пришли с обысками

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В офисе компании Nginx, основанной российскими программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым, прошли обыски. Это связано с претензиями "Рамблера" по поводу авторских прав. Сами программисты считают, что программа Nginx по праву принадлежит им.

Первым об этом сообщил пользователь "Твиттера" Игорь Ипполитов - он опубликовал фото постановления об обыске, но потом удалил его по требованию полицейских.

Nginx - один из самых популярных веб-серверов в мире, его используют 32% сайтов, в том числе Netflix, Airbnb, "Яндекс".

Сам веб-сервер - бесплатный. Компания Nginx зарабатывает на технической поддержке программы и на разработке версий под конкретных клиентов.

В марте 2019 года Nginx была продана американской F5 Networks за 670 млн долларов.

В чем суть претензий?

Копия постановления, опубликованная и потом удаленная Ипполитовым, доступна в другом аккаунте. В документе говорится, что 4 декабря 2019 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено дело по части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских прав).

В 2004 году сотрудники ООО "Рамблер Интернет Холдинг" разработали программу Nginx - "в служебное время, в пределах установленных трудовых обязанностей, по поручению руководства", сказано в постановлении.

Поэтому следствие считает, что права на программу принадлежат "Рамблеру", а ущерб нанесен на сумму 51,4 млн рублей.

Позиция "Рамблера"

"Рамблер" прокомментировал Би-би-си информацию о претензиях относительно Nginx: "Мы обнаружили, что исключительное право компании... нарушено в результате действий третьих лиц".

При этом "Рамблер" уступил права на предъявление исков компании Lynwood Investments CY Ltd, поэтому других комментариев не дает.

Компания Lynwood Investments может быть связана с владельцем "Рамблера" Александром Мамутом. В частности, через эту компанию бизнесмен владел британской книжной сетью Waterstones.

Представитель Lynwood подтвердил изданию The Bell, что компания обратилась в "правоохранительные органы, чтобы они дали оценку данной ситуации". Подробности дела и обыски Lynwood не комментирует.

Позиция Сысоева

Программист Сысоев не отрицал, что создал Nginx во время работы в "Рамблере". Но он считает, что у "Рамблера" нет прав на программу.

В интервью в 2012 году он говорил: "В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт. В "Рамблере" я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время".