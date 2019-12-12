Евроскептик Борис Джонсон побеждает на выборах в Британии - экзит-полл
Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном побеждает на выборах Палаты общин - таковы результаты опроса на выходе с участков для голосования. Джонсон обещает быстро вывести страну из Евросоюза.
Согласно результатам большого всебританского экзит-полла, Консервативная партия по итогам досрочных выборов 12 декабря получит 368 из 650 мест в Палате общин.
Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином получат 191 мандат, Либерально-демократическая партия - 13 мандатов, Шотландская национальная партия - 55, Партия Уэльса - 3, зеленые - 1. Кроме того, в парламент, согласно прогнозу, пройдут 19 независимых депутатов.
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Если официальные итоги выборов совпадут с прогнозом на основе экзит-полла, то консерваторы, согласно их программе, немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза, и 31 января 2020 года Британия покинет ЕС формально, а в конце года, по окончании переходного периода - и фактически. Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.
Экзит-полл - выборочный опрос на выходах с участков - провела социологическая компания Ipsos Mori по заказу ведущих телекомпаний Британии: Би-би-си, ITV и Sky.
Когда официальные результаты?
Первые результаты выборов по округам, как ожидается, поступят уже через час после закрытия участков.
Однако основная масса округов обычно присылает в Избирательную комиссию результаты своих подсчетов в течение ночи, начиная примерно с двух часов пополуночи.
Полностью или почти полностью итоги выборов, как ожидается, будут известны примерно в 6-7 часов утра по Лондону.
Можно ли верить экзит-поллу?
Все 650 депутатов Палаты общин в Британии избираются в одномандатных округах в один тур, и точно предсказать результаты всех этих шести с половиной сотен отдельных голосований, казалось бы, невозможно.
Однако британские социологи научились давать очень близкие к реальности прогнозы: они верно предсказали итоги парламентских выборов в трех случаях из последних четырех.
Более того, в 2005 и 2010 году они не только дали общий верный прогноз, но и абсолютно точно указали число мандатов у партии-победительницы: 355 у лейбористов в первом случае и 307 у консерваторов во втором.
В 2015 случилась осечка: анализ итогов экзит-полла показал отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из партий, на деле же консерваторы во главе с Дэвидом Кэмероном завоевали это абсолютное большинство - 330 мест.
Но на внеочередных выборах 2017 года организаторы экзит-полла снова совершено правильно предсказали потерю консерваторами Терезы Мэй большинства и "подвешенный парламент", как называют британцы ситуацию, когда ни у одной из партий нет абсолютного большинства.
Последний состав Палаты общин
(на момент роспуска 6 ноября 2019 г)
Как они считают?
В ходе нынешнего экзит-полла опросчики работали на 144 избирательных участках и опросили почти 23 тысячи человек, отбирая их так, чтобы их состав примерно соответствовал социально-демографической структуре населения страны.
Далее группа аналитиков при помощи метода, который называется "многоуровневая регрессия и постстратификация" (multilevel regression and poststratification) пересчитала полученные данные в приложении ко всем округам страны с учетом результатов прошлых выборов, результатов местных опросов и других факторов.
Эксперты говорят, что погрешность такого метода может составлять до 20 мандатов.
С одной стороны, на последних выборах погрешность была на порядок меньше. С другой, при нынешнем балансе политических сил в Британии разница в несколько мандатов может оказать решающее влияние на то, куда пойдет страна в отношениях с Евросоюзом.