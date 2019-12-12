Сенаторы в США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
Сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о геноциде армян, однако ее блокировали другие сенаторы.
В ноябре резлюцию заблокировали сенатор от республиканской партии Линдси Грэм, а также сенатор-республиканец Дэвид Пердью.
По правилам любой сенатор может представить резолюцию или заблокировать ее. В четверг против обсуждения никто не возражал.
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В октябре резолюция о признании геноцида армян была принята Палатой представителей конгресса подавляющим большинством голосов.
Власти Турции назвали решение нижней палаты бесполезным и крайне оскорбительным для турецкого народа. Турция последовательно препятствует любым попыткам признать трагические события 100-летней давности геноцидом.
В резулюции содержится призыв выразить мнение, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.
Для того, чтобы признание геноцида армян стало официальной позицией США, резолюция должна быть одобрена обеими палатами конгресса и подписана президентом.
Весной президент США Дональд Трамп в своем заявлении вновь не стал называть трагедию геноцидом. Его предшественник Барак Обама также избегал слова "геноцид".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал принятие резолюции о признании геноцида армян историческим событием.