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Итоги выборов в Британии

На избирательных участках еще считают голоса, но по данным ключевого экзитпола и известным к этому моменту результатам, Консервативная партия получает уверенное большинство в британском парламенте.

Премьер-министр Борис Джонсон, еще год назад рядовой депутат, одержал решительную победу, ощутимо нарастив присутствие своих сторонников в Палате общин. При поддержке лояльного большинства в парламенте он планирует вывести Британию из Евросоюза уже 31 января.

Наблюдатели отмечают, что если предварительные данные окажутся верны, это станет крупнейшей победой консерваторов с 1987 года и наихудшим результатом лейбористов с 1935-го - партия Джереми Корбина теряет в нижней палате порядка 70 мест.

Внезапно: в четверг Джонсону пожелал удачи Владимир Жириновский.

Пропустить Twitter пост , автор: @Zhirinovskiy Mr. Prime Minister @BorisJohnson

I and the entire LDPR party sincerely wish you victory in the election today. With the support of people, you will quickly bring Britain out of the European Union! — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 12 декабря 2019 г.

ЕС продлит санкции против России?

Лидеры стран ЕС договорились продлить на шесть месяцев санкции против России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четырех дипломатов.

Санкции были введены после аннексии Крыма в 2014 году и начала конфликта на востоке Украины и с тех пор регулярно продлевались.

Новозеландские военные эвакуируют тела погибших туристов

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Тела шести туристов, погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, были эвакуированы на вертолетах и доставлены на фрегат "Уэллингтон" Королевского флота Новой Зеландии. Тела еще двоих ищут ныряльщики.

По данным властей, всего на острове погибли шестнадцать человек. 20 человек остаются в реанимации с тяжелыми ожогами.

Операция по эвакуации тел была начата несмотря на риск второго извержения вулкана.

Трамп против Греты

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Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что журнал Time назвал эко-активистку Грету Тунберг человеком года.

"Так нелепо, - написал Трамп в "Твиттере". - Грете нужно поработать над умением управляться с гневом, а после этого пойти посмотреть старое доброе кино с подругой. Расслабься, Грета, расслабься!"

В ответ Тунберг обновила свою биографию в "Твиттере".

"Подросток, работающий над управлением гневом. В данный момент расслабляется и смотрит старый-добрый фильм с подругой".

Напомним, что в 2017 году журналисты Washington Post обнаружили, что в четырех гольф-клубах Трампа в рамках висели поддельные обложки журнала Time, называвшие президента человеком года.

СММ для королевы - вакансия мечты?

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Королевский двор Британии ищет директора по цифровым коммуникациям. Зарплата - от 3,3 до 4,1 тыс. фунтов стерлингов в месяц.

Место работы - Букингемский дворец. В соцпакет среди прочего входят бесплатные обеды.

Секс за статью. Клинт Иствуд, ты серьезно?

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Новый фильм Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла" выходит на экраны в январе. Он рассказывает историю охранника на Олимпийских играх в Атланте 1996 года, который из героя стал подозреваемым в федеральном расследовании.

В фильме журналистка местной газеты Atlanta Journal-Constitution Кэти Скраггс (в исполнении Оливии Уайльд) занимается сексом с агентом ФБР, чтобы первой узнать детали расследования.

В газете возмутились и наняли известного голливудского адвоката.

Издание требует от студии Warner Bros и создателей фильма публично признать, что версия про секс за информацию не основана на фактах, сообщает американский журнал Variety.

Оливия Уайльд уже написала в "Твиттере", что во время работы над ролью не встретила никаких указаний на то, что Скраггс занималась сексом с источниками.

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Что грозит Британии и миру

Выборы в Британии показали, что у политиков нет ответов на самые серьезные вызовы современности, пишет заместитель редактора газеты Daily Telegraph Джереми Уорнер.

По его мнению, не брексит и не социальная сфера, а искусственный интеллект, климатические изменения, массовая миграция и старение населения - главные проблемы, с которыми мир столкнется в будущем.

Они могут уничтожить рабочие места и вызвать новое великое переселение народов, считает журналист.

За кулисами импичмента

На этой неделе демократы в Палате представителей США вынесли два обвинения против президента США Дональда Трампа в преддверии голосования, которое ожидается уже во вторник.

Газета New York Times получила эксклюзивный доступ к кабинетам демократов в Капитолии, где законодатели и их помощники редактировали текст обвинения, писали речи, пили кока-колу и ели лапшу быстрого приготовления.

Нижинский работы Родена - теперь в коллекции V&A

Скульптура русского танцора Вацлава Нижинского работы Огюста Родена была передана в коллекцию музея Виктории и Альберта в Лондоне, пишет британская газета Guardian.

Роден посетил парижскую постановку "Послеполуденного отдыха фавна" в 1912 году, хореографом и главным исполнителем которого был 22-летний Нижинский. Французская пресса увидела в представлении "животную похоть" и бесстыдство, но скульптор оценил талант Нижинского и пригласил звезду Русских сезонов позировать.

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При росте всего 166 сантиметров - слишком миниатюрном для топ-модели - ее регулярно приглашают участвовать в показах люксовых брендов, включая Max Mara и Yeezy Канье Уэста. Два года назад она стала первой в мире моделью-мусульманкой, заключившей контракт с одним из крупнейших модельных агентств IMG Models.

"Не меняй себя, измени правила игры", - говорит Халима Аден, первая топ-модель, появившаяся на главных подиумах мира и обложках глянцевых журналов в хиджабе. Она мечтает сделать индустрию моды более инклюзивной, уверена в праве любой женщины самостоятельно решать, как ей жить и во что одеваться, и считает, что ничего бы не смогла добиться в жизни без своей веры.

"Я выросла в лагере беженцев и прекрасно понимаю, что вся эта роскошная жизнь может в один момент закончиться, и я готова к этому", - рассказала Халима корреспонденту Би-би-си Алине Исаченко за кулисами Нью-Йоркской недели моды.

Украинский художник из Черновцов Андрей Пилат делает удивительные картины из мусора. У него прошло уже несколько выставок в разных городах страны.

Media playback is unsupported on your device Украинский художник делает картины из мусора

Дайджест готовили Григор Атанесян и Михаил Денисов