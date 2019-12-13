В Пензе шестеро свидетелей Иеговы получили сроки до шести лет

Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuk/TASS Image caption Эту организацию в 2017 году запретил на территории России Верховный суд

Ленинский районный суд Пензы приговорил руководителя местной ячейки запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы" Владимира Алушкина к шести годам колонии. Еще пять членов организации получили условные сроки.

Алушкина признали виновным в организации деятельности экстремистского объединения. Еще пять человек осуждены за участие в такой организации. Каждый из них получил два года условно с испытательным сроком в три года.

Прокуратура требовала для Алушкина семь лет колонии, а для других подсудимых - принудительные работы. "Медиазона" пишет, что имена остальных обвиняемых - Андрей Маглива, Владимир Кулясов, Данис Тимошин, Татьяна Алушкина и Галия Ольхова.

Как установил суд, Алушкин возобновил деятельность ликвидированной местной религиозной организации "Арбеково, Пенза". Как решил судья Роман Танченко, Алушкин в 2017-2018 годах распределял роли между участниками группы, занимался проповедью идей свидетелей Иеговы, организовывал богослужения, распространял литературу и собирал пожертвования.

Ни Алушкин, ни другие обвиняемые своей вины не признали, утверждая, что в юридически оформленной организации не состояли, а исповедовать идеи свидетелей Иеговы не запрещено законом.

Фотографию Алушкина в своем "Твиттере" опубликовала Рейчел Денбер, заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии организации Human Rights Watch.

"Познакомьтесь с Владимиром Алушкиным. Сегодня суд в Пензе приговорил его к шести годам тюрьмы за "экстремизм". Из-за его причастности к свидетелям Иеговы, - написала правозащитница.

Владимир Алушкин до приговора полгода провел в СИЗО. Обвиняемые по этому делу мужчины находились под домашним арестом, женщины - под подпиской о невыезде.

Алушкина и других фигурантов дела задержали в Пензе в августе прошлого года. Следствие называет его руководителем местной общины свидетелей Иеговы. По утверждению самой организации, за верующими следили силовики в течение нескольких месяцев, в июле 2018 года у них прошли массовые обыски.

В сентябре 2019 года в Саратове шестеро свидетелей Иеговы получили реальные сроки.

Религиозную организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" объявили экстремистской и запретили ее деятельность в 2017 году. С тех пор ее члены преследуются в уголовном порядке. Одним из самых известных случаев преследования свидетелей Иеговы стал приговор Железнодорожного суда Орла, который 6 февраля этого года приговорил к шести годам лишения свободы гражданина Дании Денниса Кристенсена.

В декабре 2018 года в поддержку свидетелей Иеговы выступал президент России Владимир Путин. Он назвал их преследование "полной чушью" и "какой-то ерундой". "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", - сказал Путин и призвал "внимательно с этим разобраться".