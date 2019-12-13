Умер один из близнецов, ожидавших пересадки почки у трансплантолога Каабака

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Умер один из братьев-близнецов из Южно-Сахалинска, ожидавший пересадки почки у трансплантолога Михаила Каабака. Как сообщили в минздраве России, 10-месячный ребенок умер от осложнений, не связанных с основным заболеванием.

Погибший близнец находился на гемодиализе в Детской клинической больнице св. Владимира в Москве. Его брат проходит плановую подготовку к операции.

Родители близнецов ранее говорили, что хотят проводить трансплантацию только у Каабака.

Отец умершего мальчика связал смерть ребенка с увольнением Каабака из Национального центра здоровья детей (НЦЗД).

"Если бы не оттягивали время увольнением врачей, то все было бы иначе. Сын не дождался. Мы бы еще два месяца назад попали в НМИЦ, если бы не было проблем. В итоге операция была назначена на середину января, но она бы обязательно помогла", - сказал он "Газете.ру".

СМИ называют Каабака единственным в России трансплантологом, который проводит операции грудным детям весом менее 10 килограммов. В сентябре Каабака и его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального центра здоровья детей.

Как писала газета "Коммерсант", врачи работали в центре на четверть ставки и с февраля провели 23 операции по пересадке. В сентябре они принесли трудовые книжки для оформления на полную ставку, однако им сообщили, что их работа в центре завершена.

Каабак утверждал, что его могли уволить из-за того, что он использует при подготовке к пересадкам препарат алемтузумаб, не одобренный российским минздравом.

26 ноября с Каабаком и Бабенко встретилась глава минздрава России Вероника Скворцова, а 28 ноября они были приняты в штат НМИЦ здоровья детей руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя соответственно.

В тот же день, не дождавшись операции, умерла годовалая пациентка Каабака из Волгограда.