Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китай - крупнейший экспортер в мире и главный торговый партнер США

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне, которая за полтора года нанесла мировой экономике ущерб на сотни миллиардов. Президент США Дональд Трамп счел промежуточную мини-сделку триумфом, его противники - капитуляцией.

Китайцы многозначительно промолчали.

Соглашение объявлено, но не подписано - стороны надеются сделать это в январе. Подобные сделки между Трампом и Китаем не раз срывались в последний момент.

Конкретные условия перемирия известны только со слов американцев. Они утверждают, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на 200 млрд долларов по сравнению с довоенным уровнем 2017 года. В ответ США снизят часть пошлин на китайский импорт и откажутся от введения новых с 15 декабря.

Мини-сделка призвана таким образом сократить гигантский дефицит торговли США с Китаем, смягчив одну из причин конфликта. Однако главные спорные вопросы остались неразрешенными.

Китай взял на себя лишь туманные обязательства в части защиты интеллектуальной собственности, отказа от манипулирования валютным курсом и либерализации рынка финансовых услуг. Ключевые проблемы - кража американских технологий и субсидии Пекина китайским компаниям - остались за рамками.

Это гарантирует продолжение торговой войны. Наряду с импичментом она станет фоном избирательной кампании Трампа, который рассчитывает переизбраться на второй президентский срок в ноябре 2020 года.

Условия перемирия

Трамп после прихода к власти развязал торговые войны со всеми ключевыми партнерами США: соседями в Северной Америке, Евросоюзом и Китаем. Они уже обошлись миру в 700 млрд долларов, подсчитал Международный валютный фонд.

Перемирие на китайском фронте Трамп приветствовал серией триумфальных твитов.

"Мы договорились об очень крупной Первой Фазе Сделки с Китаем, - написал Трамп. - Мы начнем переговоры о Второй Фазе Сделки немедленно, не дожидаясь выборов 2020 года. Это прекрасная сделка для всех. Спасибо!"

В ответ на уступки Пекина Трамп отказался от угрозы повысить с 15 декабря пошлины на китайский импорт объемом 160 млрд долларов в год. Кроме того, США пообещали снизить вдвое 15-процентные пошлины на 120 млрд китайских товаров.

Тариф в 25% на 250 млрд долларов импорта останется в силе.

Трамп сказал, что из 200 млрд долларов Китай потратит половину (по 50 млрд в год) на покупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, дружно голосующих за него на выборах. Они больше других страдают от ответных китайских пошлин, и пусть он компенсирует им убытки субсидиями из бюджета, фермеры жалуются, что теряют рынки сбыта, на завоевание которых уходят годы.

Китайцы подтвердили, что готовы увеличить закупки пшеницы, риса и кукурузы, но дали понять, что не собираются переплачивать: только по текущим мировым ценам, только когда им нужно, а если найдут дешевле - не обессудьте. Никаких твердых контрактных обязательств они на себя не брали, и китайские чиновники отказываются называть любые цифры.

Оценку в 50 млрд в год Трамп озвучивал в октябре перед фермерами. Тогда сделка только готовилась. Сейчас она согласована, и Трамп настаивает, что добился своего. Однако даже его подчиненные признают, что президент чересчур оптимистичен.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мини-сделка Трампа вернет американской кукурузе китайский рынок

До начала торговой войны Китай покупал у США сельскохозяйственной продукции на 24 млрд долларов в год. В рамках оговоренной сейчас "первой фазы" торговой сделки он согласился увеличить закупки на 16 млрд долларов в год по сравнению с этой цифрой, сказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, которого цитирует "Рейтер".

Выходит по 40 млрд в год. Лайтхайзер, один из идеологов жесткой торговой политики США, добавил, что Китай пообещал очень постараться потратить еще 5 млрд в год. Получается 45 млрд при самом лучшем раскладе. Никак не 50.

"Безоговорочная капитуляция"

Но даже если 50 млрд материализуются, США лишь компенсируют часть потерь от торговой войны, но не приблизятся к главной цели - получить выгоду, упрекают Трампа его политические противники из лагеря демократов. Они в целом приветствуют протекционизм и противостояние с Китаем, но считают, что у Трампа нет ни стратегии, ни умения, чтобы перевести войну из оборонительной в наступательную.

"Сделка с Китаем выглядит как безоговорочная капитуляция, как мы и думали, - написал сенатор-демократ Крис Мерфи. - Америка лишилась 300 тыс. рабочих мест из-за торговой войны, а взамен Китай в этой "сделке" взял на себя НОЛЬ твердых обязательств провести структурные реформы. Полный провал".

Сенатор подсчитал на салфетке: фермеры выиграют от соглашения 29 млрд долларов, тогда как их убытки от войны составили 11 млрд, а компенсации селу обошлись налогоплательщикам в 28 млрд.

"Выходит, наши потери/расходы - $39 млрд. Доходы - $29 млрд. Отличный результат!" - иронизирует сенатор.

Демократы могут критиковать тактику и командование затеянного республиканцами сражения, однако они не ставят под сомнение его цели: устранить перекосы в торговле с Китаем, заставить Пекин уравнять правила игры на своем гигантском внутреннем рынке и противостоять краже интеллектуальной собственности.

Без этого США потеряют технологическое и экономическое превосходство в мире, уверены обе стороны, что гарантирует продолжение конфликта при любом исходе президентских выборов 2020 года. Как отмечает "Блумберг", за время правления Трампа образ Китая как врага укрепился в сознании американцев. Ни один из кандидатов в президенты от демократов даже не заикался об отмене пошлин на китайские товары в случае победы.

"Будет очень тяжело"

Мини-сделка "первой фазы" дала передышку, но ничего не изменила в большой картине торговой войны, поскольку оставила за бортом главные спорные вопросы. Для их решения Вашингтону придется добиться от Китая структурных перемен, без которых "вторая фаза" сделки и победоносное окончание войны невозможны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Торговые переговоры США и Китая с переменным успехом длятся уже почти год

Китай несет убытки, его экономика тормозит. Однако до сих пор он не сделал ни одной серьезной уступки и демонстрировал готовность терпеть. Мало кто верит, что в свете возможной смены власти в США Пекин затеет масштабную перестройку в угоду Трампу. Белый дом признает, что путь от перемирия к миру будет трудным.

"Будет очень тяжело, - описал следующую стадию переговоров с Китаем американский торговый представитель Лайтхайзер. - У нас разные системы. Придется искать способ интегрировать эти системы так, чтобы США получали больше выгоды, чем сейчас".

Хрупкими остаются не только надежды на будущий мир, но и текущее перемирие в этой торговой войне, полагает бывший советник Госдепа Чарльз Идел из Сиднейского университета.

"При любом исходе напряженность между Китаем и США вряд ли спадет, - описывал он перспективы промежуточного соглашения еще до его объявления. - Цели Вашингтона и Пекина фундаментально противоположны и возможно несовместимы, поэтому любая сделка будет точно временной и в лучшем случае фрагментарной".