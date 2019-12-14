Экс-президента Судана Омара аль-Башира приговорили к двум годам

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Омар аль-Башир правил Суданом 30 лет

Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам заключения по обвинениям в коррупции, незаконном получении подарков и хранении иностранной валюты.

Свергнутый военными в апреле этого года аль-Башир будет отбывать срок в исправительном учреждении, а не в тюрьме. По суданским законам, людей старше 70 лет не отправляют в тюрьму.

Суд также постановил конфисковать наличные деньги, обнаруженные в резиденции президента во время переворота. Тогда следователи изъяли 6 млн евро, 351 тыс. долларов и 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов).

В ходе процесса аль-Башир заявил, что часть средств поступила от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Экс-президент отметил, что использовал деньги для пожертвований, а не для личных нужд.

Омар аль-Башир слушал приговор одетым в традиционную белую одежду и тюрбан. Комментировать приговор он не стал.

В преддверии приговора сотни сторонников экс-президента собрались возле президентского дворца в Хартуме. В этот район были дислоцированы войска и военная техника, заблокировавшие доступ к дворцу и министерству обороны.

Один из адвокатов экс-президента заявил, что защита будет обжаловать приговор. "Судья вынес решение, руководствуясь политическими мотивами, но несмотря на это мы все еще верим в суданскую судебную систему", - заявил он журналистам.

С весны этого года Омар аль-Башир содержался под стражей. В апреле после четырехмесячных протестов в стране произошел военный переворот, в ходе которого президент, который управлял страной 30 лет, был отстранен от власти. Сейчас Суданом управляет правительство и суверенный совет.

Аль-Баширу также предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству демонстрантов во время антиправительственных протестов, которые привели к его свержению.

Суданские власти отказались передать Башира в Международный уголовный суд в Гааге, который обвинил его в военных преступлениях, преступлениях против человечества и геноциде, нанесении увечий и пытках сотен тысяч людей в суданском регионе Дарфур.

Речь идет о конфликте между повстанцами и правительственными войсками, который произошел в 2003-2006 годах. В ходе этого конфликта погибли, по оценкам ООН, от 200 до 400 тыс. человек, а около 2,7 млн были вынуждены покинуть свои дома.