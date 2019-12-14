В Италии протестуют против Маттео Сальвини. Символом протеста стали сардины

  • 14 декабря 2019

В Италии на улицы вышли десятки тысяч человек, протестуя против правой партии "Лига" бывшего вице-премьера и министра внутренних дел страны Маттео Сальвини. Акция в Риме стала самой массовой за все время существования движения, символом которого стали сардины. Участники движения изображают эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки.

Участники акции Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Сардинами участники акций называют себя из-за выражения "набиться плотно, как сардины в банке" - их на площадях много
"Сардинный протест" в Риме Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Протест начался месяц назад в виде флешмоба в северном городе Болонья. Сальвини собирается выиграть там региональные выборы в январе
"Сардинный протест" в Риме Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Теперь это стало движением против антииммигрантской политики партии: народное восстание против популизма
Мужчина во время акции "сардин" в Риме Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption На митингах нет политических лозунгов и флагов, только изображения сардин и сольное исполнение антифашистской песни Bella Ciao
Мужчина во время акции "сардин" в Риме Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Акции "сардин" прошли в Римини, Сорренто, Генуе, Палермо и других итальянских городах
Картонный транспарант в виде сардин Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption "Сардины" дали импульс тем, кто пытается помешать Сальвини победить на региональных выборах на севере
Женщины во время "сардинного протеста" Правообладатель иллюстрации Reuters
Люди на площади Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Организаторы считают, что субботний митинг стал самой крупной акцией "сардин"
Маттео Сальвини Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Сальвини вышел из коалиционного правительства в начале этого года, но его партия остается одной из крупнейших в Италии

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