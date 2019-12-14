В Италии протестуют против Маттео Сальвини. Символом протеста стали сардины

В Италии на улицы вышли десятки тысяч человек, протестуя против правой партии "Лига" бывшего вице-премьера и министра внутренних дел страны Маттео Сальвини. Акция в Риме стала самой массовой за все время существования движения, символом которого стали сардины. Участники движения изображают эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сардинами участники акций называют себя из-за выражения "набиться плотно, как сардины в банке" - их на площадях много

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протест начался месяц назад в виде флешмоба в северном городе Болонья. Сальвини собирается выиграть там региональные выборы в январе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Теперь это стало движением против антииммигрантской политики партии: народное восстание против популизма

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На митингах нет политических лозунгов и флагов, только изображения сардин и сольное исполнение антифашистской песни Bella Ciao

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Акции "сардин" прошли в Римини, Сорренто, Генуе, Палермо и других итальянских городах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Сардины" дали импульс тем, кто пытается помешать Сальвини победить на региональных выборах на севере

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Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Организаторы считают, что субботний митинг стал самой крупной акцией "сардин"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сальвини вышел из коалиционного правительства в начале этого года, но его партия остается одной из крупнейших в Италии

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