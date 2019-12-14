В Италии протестуют против Маттео Сальвини. Символом протеста стали сардины
- 14 декабря 2019
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В Италии на улицы вышли десятки тысяч человек, протестуя против правой партии "Лига" бывшего вице-премьера и министра внутренних дел страны Маттео Сальвини. Акция в Риме стала самой массовой за все время существования движения, символом которого стали сардины. Участники движения изображают эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки.
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