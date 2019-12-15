"Свободу доктору Важе". В Грузии прошла акция в поддержку врача, задержанного в Цхинвали

"Свободу доктору Важе" - под таким лозунгом у непризнанной границы с отколовшимся от Грузии регионом Южной Осетией прошла акция в поддержку известного грузинского врача Важи Гаприндашвили. Он был задержан у границы девятого ноября и с тех пор находится в заключении в Южной Осетии.

С места событий, где собрались близкие, коллеги, гражданские активисты и члены семьи Гаприндашвили, передает наш корреспондент Нина Ахметели.