Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Анну Карину называли музой Годара

В Париже на 80-м году жизни скончалась звезда французской "новой волны" Анна Карина.

Как сообщил агентству Франс пресс агент актрисы, Анна Карина умерла в субботу, 14 декабря, в одной из парижских больниц. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Министр культуры Франции Франк Ристер написал в "Твиттере": "Сегодня французское кино осиротело. Оно потеряло одну из своих легенд".

Анна Карина родилась в Дании в 1940 году. В 17 лет она переехала во Францию. В первое время после переезда она работала моделью, участвовала в показах новых коллекций Коко Шанель и Пьера Кардена. Широкую известность она получила после того, как начала сниматься в фильмах классика французской "новой волны" Жана-Люка Годара, который впоследствии стал ее мужем.

В 1961 году она сыграла главную роль в фильме Годара "Женщина есть женщина", за которую она получила премию "Серебряный медведь" в номинации "Лучшая женская роль" на 11-м Берлинском международном кинофестивале.

Затем последовали другие фильмы Годара, где она сыграла главные роли - "Жить своей жизнью", "Посторонние", "Безумный Пьеро" и другие.

Анна Карина также говорила, что Годар приглашал ее на пробы на главную роль в его дебютном фильме "На последнем дыхании". Актриса отказалась от этого предложения, чтобы не сниматься обнаженной.

Снимаясь в фильмах Годара, Анна Карина также работала и с другими режиссерами: в 1963 она сыграла главную роль в фильме "Шахерезада" Пьера Гаспара-Юи, в 1966 году - в фильме "Монахиня" Жака Риветта, и других фильмах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Анна Карина и Жан-Люк Годар поженились в марте 1961 года, в браке они прожили семь лет

В марте 1961 года Анна Карина вышла замуж за Годара. Пара развелась через семь лет.

"Это была прекрасная история любви, но очень мучительная для юной девушки, потому что он [Годар] часто пропадал. Он мог сказать, что идет за сигаретами, и вернуться через три недели", - рассказывала Анна Карина в интервью журналу Vogue в 2016 году.

После развода с Годаром Карина продолжила сниматься в фильмах, она работала с такими режиссерами как Лукино Висконти, Жак Риветт, Тони Ричардсон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Анна Карина в фильме Годара "Безумный Пьеро", июль 1965 года

В начале 1970-х гг. состоялся ее режиссерский дебют: в 1973 году на экраны вышел ее первый фильм "Жить вместе", над которым она работала как режиссер и сценарист, и сама же исполнила одну из ролей.

Фильм рассказывает о сложных отношениях учителя истории и свободолюбивой молодой женщины. Анна Карина сочла этот опыт не очень удачным: по ее словам, фильм не пользовался особым успехом ни у зрителей, ни у критиков.

Она активно снималась в 1970-х и 1980-х годах, чуть менее активно - в 1990-х и 2000-х. В 2008 году она снова стала режиссером фильма-путешествия Victoria.