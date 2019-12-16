В Хиросиме хотят снести здания, уцелевшие после атомной бомбардировки

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Власти города считают, что эти здания могут обрушиться во время мощного землетрясения

Власти японского города Хиросима планируют снести два здания, уцелевшие во время американской атомной бомбардировки в 1945 году.

Здания были построены в 1913 году. Сначала в них размещалась фабрика по пошиву военной формы, позже здесь было открыто студенческое общежитие.

Сразу после бомбардировки в этих зданиях из красного кирпича располагался полевой госпиталь.

"Их можно было бы использовать для того, чтобы побудить людей задуматься о необходимости отказа от атомного оружия", - говорит один из выживших в ходе бомбардировок.

В результате атомной бомбардировки Хиросимы погибли 80 тысяч человек, еще 35 тысяч жителей получили ранения.

Была уничтожена большая часть города, в радиусе 5 км от эпицентра взрыва сохранились всего 85 зданий, построенных до бомбардировки (данные 2018 года).

Здания, которые сейчас собираются сносить, устояли благодаря использованию в конструкции железобетона. На металлических ставнях и на дверях можно рассмотреть повреждения, оставленные бомбардировкой.

В 2017 году власти города составили список принадлежащих государству зданий, которые с высокой степенью вероятности не смогут выстоять во время сильного землетрясения.

Те здания из списка, которые не используются, по решению местных властей, должны быть снесены к 2022 году.

Рядом с двумя зданиями, которые было решено снести, есть еще одно, построенное до бомбардировки, которое власти намерены сохранить - так как оно используется. Крыша и стены этого здания будут отремонтированы и укреплены так, чтобы постройка не разрушилась во время сильного землетрясения.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption В результате атомной бомбардировки в Хиросиме были уничтожены тысячи зданий

89-летний Ивао Наканиси находился в одном из этих зданий, когда началась бомбардировка. Сейчас он в числе жителей города, требующих сохранить эти два здания.

"Учитывая историческую значимость зданий, которые многое могут рассказать будущим поколениям о трагедии, мы не можем смириться с решением о сносе. Мы решительно выступаем против сноса зданий", - сказал Ивао Наканиси в интервью газете Майнити.

Ивао Наканиси говорит, что здания могут использоваться как памятники, которые будут свидетельствовать о необходимости отказа от атомного оружия.

В последние годы здания не использовались, однако их можно было осмотреть, обратившись за разрешением к местным властям.

"Эти здания представляют большую ценность, они рассказывают нам об ужасе атомной бомбардировки", - сказал один из посетителей этих зданий газете Ёмиури - На меня они произвели очень сильное впечатление".

Самое известное сооружение, пострадавшее в результате атомной бомбардировки - купол Гэмбаку в Хиросиме, который находился в 160 метрах от эпицентра взрыва.

Здание, построенное в 1915 году по проекту чешского архитектора Яна Летцеля, частично обрушилось и пострадало от пожара. Все люди, находившиеся в здании в момент бомбардировки, погибли.

После войны здание укрепили, но восстанавливать не стали. В 1996 году купол Гэмбаку был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом с ним на берегу реки Мотоясу находится Мемориальный парк мира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Купол Гэмбаку в Хиросиме было решено не восстанавливать, но укрепть конструкцию, чтобы сохранить ее как памятник трагическим событиям 1945 года

Атомная бомба "Little Boy" ("Малыш") была сброшена американским бомбардировщиком на Хиросиму утром 6 августа 1945 года. Через три дня, 9 августа, атомная бомба "Fat Man" ("Толстяк") была сброшена на город Нагасаки.

Эти бомбардировки - первый и последний случай боевого применения ядерного оружия в истории человечества.

Жертвами бомбардировки в Хиросиме стали около 140 тыс. человек, в их числе и скончавшиеся позже от лучевой болезни.