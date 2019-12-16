В Хиросиме хотят снести здания, уцелевшие после атомной бомбардировки
Власти японского города Хиросима планируют снести два здания, уцелевшие во время американской атомной бомбардировки в 1945 году.
Здания были построены в 1913 году. Сначала в них размещалась фабрика по пошиву военной формы, позже здесь было открыто студенческое общежитие.
Сразу после бомбардировки в этих зданиях из красного кирпича располагался полевой госпиталь.
"Их можно было бы использовать для того, чтобы побудить людей задуматься о необходимости отказа от атомного оружия", - говорит один из выживших в ходе бомбардировок.
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В результате атомной бомбардировки Хиросимы погибли 80 тысяч человек, еще 35 тысяч жителей получили ранения.
Была уничтожена большая часть города, в радиусе 5 км от эпицентра взрыва сохранились всего 85 зданий, построенных до бомбардировки (данные 2018 года).
Здания, которые сейчас собираются сносить, устояли благодаря использованию в конструкции железобетона. На металлических ставнях и на дверях можно рассмотреть повреждения, оставленные бомбардировкой.
В 2017 году власти города составили список принадлежащих государству зданий, которые с высокой степенью вероятности не смогут выстоять во время сильного землетрясения.
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Те здания из списка, которые не используются, по решению местных властей, должны быть снесены к 2022 году.
Рядом с двумя зданиями, которые было решено снести, есть еще одно, построенное до бомбардировки, которое власти намерены сохранить - так как оно используется. Крыша и стены этого здания будут отремонтированы и укреплены так, чтобы постройка не разрушилась во время сильного землетрясения.
89-летний Ивао Наканиси находился в одном из этих зданий, когда началась бомбардировка. Сейчас он в числе жителей города, требующих сохранить эти два здания.
"Учитывая историческую значимость зданий, которые многое могут рассказать будущим поколениям о трагедии, мы не можем смириться с решением о сносе. Мы решительно выступаем против сноса зданий", - сказал Ивао Наканиси в интервью газете Майнити.
Ивао Наканиси говорит, что здания могут использоваться как памятники, которые будут свидетельствовать о необходимости отказа от атомного оружия.
В последние годы здания не использовались, однако их можно было осмотреть, обратившись за разрешением к местным властям.
"Эти здания представляют большую ценность, они рассказывают нам об ужасе атомной бомбардировки", - сказал один из посетителей этих зданий газете Ёмиури - На меня они произвели очень сильное впечатление".
Самое известное сооружение, пострадавшее в результате атомной бомбардировки - купол Гэмбаку в Хиросиме, который находился в 160 метрах от эпицентра взрыва.
Здание, построенное в 1915 году по проекту чешского архитектора Яна Летцеля, частично обрушилось и пострадало от пожара. Все люди, находившиеся в здании в момент бомбардировки, погибли.
После войны здание укрепили, но восстанавливать не стали. В 1996 году купол Гэмбаку был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом с ним на берегу реки Мотоясу находится Мемориальный парк мира.
Атомная бомба "Little Boy" ("Малыш") была сброшена американским бомбардировщиком на Хиросиму утром 6 августа 1945 года. Через три дня, 9 августа, атомная бомба "Fat Man" ("Толстяк") была сброшена на город Нагасаки.
Эти бомбардировки - первый и последний случай боевого применения ядерного оружия в истории человечества.
Жертвами бомбардировки в Хиросиме стали около 140 тыс. человек, в их числе и скончавшиеся позже от лучевой болезни.