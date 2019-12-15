"Свободу доктору Важе": в Грузии требуют отпустить врача из СИЗО Южной Осетии

Image caption Участники акции запустили шары и белый халат через непризнанную границу

Сотни людей в воскресенье отправились из Тбилиси к непризнанной границе с отколовшейся от Грузии Южной Осетии, чтобы принять участие в акции в поддержку известного грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже больше месяца находится в заключении в Цхинвали.

Акцию в селе Одзиси, расположенном примерно в часе езды от грузинской столицы, организовали семья и близкие Гаприндашвили после того, как призывы Тбилиси и западных партнеров Грузии к немедленному освобождению доктора так и не принесли результатов.

Участники акции, многие из которых пришли в майках и со стикерами с надписью "Свободу доктору Важе", запустили в небо шары, прикрепив к ним белый халат.

"Может этот белый халат преодолеет колючую проволоку, и мы покажем, что у врачей нет границ ни в мирное, ни в военное время. Единственное наше требование - свобода доктору Важе! Верните доктора домой!", - сказала на акции жена Важи Гаприндашвили Тамила Лапанашвили.

На плечах у Лапанашвили был символически накинут халат мужа, а в руках она держала плакат с обращением к осетинским коллегам на грузинском и осетинском языках: "Врачи, давайте вместе заботиться о наших больных. Дайте эту возможность доктору Важе!"

Лапанашвили была единственным, кто выступил с обращением на акции, несмотря на то что к акции присоединились как оппозиционные политики, так и представители правящей партии.

Тем самым организаторы хотели подчеркнуть аполитичность и гуманитарный характер этой акции у непризнаной границы.

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"Врачи без границ"

Грузинского доктора задержали у непризнанной границы 9 ноября. С тех пор он находится в предварительном заключении в Южной Осетии.

Де-факто власти обвинили его в незаконном пересечении границы и возбудили против него уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса России, который применяется в Южной Осетии.

Теперь ему может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

В пятницу суд в Южной Осетии оставил Гаприндашвили в предварительном заключении, назначив следующее заседание на 20 декабря.

Сам доктор не признает своей вины и существования границы между Южной Осетией и Грузией.

За пересечение непризнанной границы Цхинвали каждый месяц задерживают десятки людей. По данным грузинской стороны, в прошлом году было 100 случаев задержаний грузинских граждан в направлении Цхинвали. Все эти задержания Тбилиси называет незаконными.

У Цхинвали данные по задержанным еще выше - только в ноябре, согласно КГБ Южной Осетии, на различных участках границы было задержано почти полсотни человек.

Поездка к пациенту

Местных жителей могут задержать при сборе дров, когда они пытаются вернуть скотину которая перешла через непризнанную границу или посетить могилы предков. Большинство отпускают после выплаты административного штрафа.

Но с грузинским доктором поступили иначе, возбудив против него уголовное дело и отправив его в СИЗО. В Цхинвали говорят, что факт нарушения со стороны Гаприндашвили "носил хорошо подготовленный и заранее спланированный характер".

В Тбилиси считают, что Гаприндашвили не отпустили потому, что он не признает границу между Грузией и Южной Осетией.

О том, к кому именно направлялся Гаприндашвили и где его задержали, его семья до сих пор не знает. По словам Лапанашвили, 9 ноября муж сказал ей, что едет к пациенту в Каспский район.

Через несколько часов он позвонил ей по мессенджеру Viber и сообщил, что его задержали российские солдаты и, по-видимому, везут в цхинвальскую тюрьму.

Российские пограничники стоят на границе с Южной Осетией, которую Грузия называет оккупационной линией, с 2009 года - с момента подписания между Москвой и Цхинвали соглашения о совместных усилиях по охране границы и создания погрануправления ФСБ России в Южной Осетии.

Россия признала Южную Осетию и второй отколовшийся от Грузии регион - Абхазию независимыми государствами после российско-грузинской войны 2008 года.

С тех пор ее примеру последовали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Все остальные государства считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.