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Борис Джонсон заговорит о реформах

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в понедельник обратится к новым членам парламента. Британские газеты пишут, что Джонсон планирует реформы, а большое преимущество его партии в парламенте должно позволить легко их осуществить.

"Доминик Каммингс, главный политический советник Джонсона, уже призывал к революции в Уайтхолле, которая положила бы конец кафкианскому влиянию старших чиновников", - пишет газета Guardian. В частности, Каммингс критиковал правительственные учреждения за то, что они крайне редко увольняют сотрудников.

Источники Times говорят, что Каммингс сделает своим приоритетом военно-промышленный комплекс и его расходы. "Ожидается, что он проведет аудит последних закупок и оценку дорогих программ по разработке военного оборудования, ранее Каммингс называл состояние военных закупок ужасным", - пишет газета.

Сам Джонсон ранее говорил, что его кабинет будет "революционным" и новое правительство придаст новую форму британской экономике. Судя по доступной информации, впрочем, о масштабных перестановках в кабинете министров речь не идет. Газеты пишут о "миниперетасовке" кабинета. Сменится министр культуры, министр по делам Уэльса и министр экологии. Все эти должности сейчас свободны - занимавшие их до выборов министры вынуждены были покинуть свои посты.

Первоочередным вопросом для нового состава Парламента будет принятие соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Парламент формально начнет работу в четверг, после обращения королевы, в котором она изложит программу правительства. Это обращение пишут министры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Победа консерваторов и премьерство Джонсона вызвали недовольство у многих лондонцев, вышедших на улицы в минувшую пятницу

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Матч испанских команд прервали из-за обвинений в нацизме

Матч испанских клубов Альбасете и Райо Вальекано вынуждены были прервать после того как болельщики начали скандировать обвинения в адрес украинца Романа Зозули.

Ряд антифашистских групп в Испании давно протестуют против Зозули, которого считают связанным с националистами на Украине.

Команды доиграли первый тайм, но выкрики болельщиков продолжались, и во втором команда Зозули отказалась выходить на поле. Решение перенести матч принял рефери.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела позже сказал журналистам, что Зозуля после произошедшего находился в крайне подавленном состоянии и плакал в раздевалке.

Сам футболист отрицает связь с крайне правыми группировками на родине. В открытом письме болельщикам в 2017 году он объяснил возникновение таких слухов "недопониманием со стороны журналиста, который очень мало знает о реалиях моей страны и о моей карьере".

Кэрри Лэм в Пекине - впервые после выборов в Гонконге

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм совершает свой ежегодный визит в Пекин, в понедельник она должна встретиться с генеральным секретарем компартии Си Цзиньпином.

В последний раз Лэм встречалась с Си 4 ноября, и тогда глава Китая выразил ей свою поддержку на фоне протестов. Однако в конце месяца гонконгская оппозиция одержала сокрушительную победу на городских выборах. Некоторые комментаторы считают, что Пекин может попытаться сместить Лэм с должности.

Протесты в Индии и закон о гражданстве

В Дели, как ожидается, продолжатся столкновения полиции с протестующими против скандального законопроекта о гражданстве. В ходе столкновений уже погибли шесть человек. В воскресенье на улицах Дели горели автобусы и мотоциклы.

Закон, предложенный правящей индуистской националистической партией Бхаратия Джаната, дает право людям, нелегально въехавшим в Индию из трех соседних стран, стать ее полноправными гражданами - но только если они не мусульмане.

"Новая газета" расследует масштабную операцию на московских выборах

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"Новая газета" публикует, как утверждают журналисты, "рабочие документы тех, кто планировал и осуществлял кампанию по противодействию одному из самых ярких оппозиционных кандидатов - Любови Соболь".

Авторы расследования нашли квартиру, где, как они утверждают, был снят постановочный сюжет об обнаружении "штаба фальсификаторов", якобы работавших на оппозиционных политиков, включая Соболь.

Также в расследовании упоминается дом, где для сюжетов собирали якобы свезенных из регионов молодых людей для участия в оппозиционном митинге за вознаграждение.

И квартира, и дом, утверждают журналисты, связаны с политтехнологом Игорем Мангушевым, который выполнял заказ по дискредитации оппозиционных кандидатов на московских выборах.

"Россия-1" показала "Интервью с Зеленским"

Журналисту телеканала "Россия-1" удалось задать несколько вопросов президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сюжет, анонсированный как интервью с Зеленским, вышел в программе "Москва. Кремль. Путин".

Разговор в Париже после саммита "Нормандской четверки" длился около минуты, Зеленский сказал, что Россия и Украина могут добиться конца войны, но что одной встречей с Владимиром Путиным добиться этого не удастся.

Media playback is unsupported on your device Путин и Зеленский о Донбассе, газе и допинге. Главные заявления с саммита в Париже

Журналист "России-1" назвал беседу с Зеленским "первым за шесть лет нормальным, полноценным общением президента Украины с российскими СМИ", а ответы Зеленского - "полноценными и развернутыми".

Джон Фрушанте вернется в Red Hot Chili Peppers

Группа Red Hot Chili Peppers объявила о воссоединении с бывшим гитаристом Джоном Фрушанте, покинувшим группу в 2008 году.

Считается, что с Фрушанте группа записала свои самые удачные альбомы.

Гитарист, работавший с группой после ухода Фрушанте, Джош Клингхоффер, покидает группу.

Историк Соколов говорит, что "любил" убитую им аспирантку

Историк Олег Соколов, в ноябре этого года сознавшийся в жестоком убийстве жившей с ним аспирантки, дал интервью "Комсомольской правде" , в котором заявил, что он и убитая Анастасия Ещенко "очень любили друг друга".

Соколов добавил, что он и Ещенко планировали сочетаться браком, но свадьбу вынуждены были отменить.

Историка задержали на набережной реки Мойки с частями тела убитой, которые он, как считает следствие, пытался утопить.

США и Китай - путь к примирению?

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне, которая за полтора года нанесла мировой экономике ущерб на сотни миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп счел промежуточную мини-сделку триумфом, его противники - капитуляцией.

В Париже в возрасте 79 лет умерла муза Годара - Анна Карина

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В Париже на 80-м году жизни скончалась звезда французской "новой волны" Анна Карина.

Как сообщил агентству Франс пресс агент актрисы, Анна Карина умерла в субботу, 14 декабря, в одной из парижских больниц. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Группу Би-2 отцензурировали на российском ТВ

На телеканале "Россия-1" во время трансляции песни группы Би-2 "Люди на эскалаторах" было заглушено слово "протесты". На это обратил внимание телеканал "Дождь". Песню во время вручения музыкальной премии "Виктория" исполнили Би-2, Леонид Агутин и певица Manizha.

"Свободу доктору Важе!"

Сотни людей в воскресенье отправились из Тбилиси к непризнанной границе с отколовшейся от Грузии Южной Осетией, чтобы принять участие в акции в поддержку известного грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже больше месяца находится в заключении в Цхинвали.

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Татуировка как клеймо секс-рабыни

Женщины, которых вынуждали заниматься проституцией, рассказывают о татуировках, сделанных в период секс-рабства. Что они означают - и как от них избавиться, "смыв с себя клеймо".

Один на миллиард

В мире можно по пальцам пересчитать людей с синдромом аблефарон-макростомия - чрезвычайно редким генетическим заболеванием, которое характеризуется различными физическими аномалиями.

Впервые синдром был выявлен в 1977 году, его точная причина до конца не изучена. Врачи предполагают, что синдром передается по наследству.

14-летний Леша Шаев - один из этих редких людей, он живет в России.

Волосы Мисс Вселенной

"Я росла в мире, где женщины с такой внешностью, как у меня - с такой кожей, с такими волосами, - никогда не считались красавицами. Сегодня настал час, когда это изменится", - слегка срывающимся голосом сказала 26-летняя девушка, только что признанная "первой красавицей Вселенной".

Наоми Кэмпбелл - самая известная чернокожая супермодель мира - разместила "тронную" речь Зозибини Тунзи в своем "Твиттере" без единого комментария. Миллионам женщин в Африке, Америке и Европе всё было понятно без слов.

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Дайджест готовили Павел Феденко и Артем Воронин