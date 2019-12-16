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Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которого обвиняли в хищении, растрате и легализации свыше 14 млрд рублей, к 14 годам колонии. Столько и просило обвинение. Как сообщалось, он признал вину, но это не спасло его от большого срока.

Кроме того, приговором суда Кузнецову запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Суд не стал назначать Кузнецову дополнительного наказания в виде штрафа, однако в полном объеме удовлетворил заявленные по делу гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба более чем на 14 млрд рублей, передает Интерфакс.

Обвинение просило приговорить Кузнецова к 14 годам и штрафу в 1 млн рублей, а также запретить ему занимать государственные должности сроком на три года и обязать возместить ущерб.

Чиновник около пяти лет скрывался за границей, и больше пяти лет длился процесс его экстрадиции в Россию. Во Франции, согласно материалам дела, он жил по поддельному паспорту.

Ранее Кузнецов признал вину, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Это давало возможность рассматривать его дело в особом порядке. Однако 16 августа суд отказал в рассмотрении его дела в особом порядке, согласившись с доводами следствия.

Прокурор настаивал, что в деле из 22 эпизодов есть тяжкие, которые совершались на протяжении многих лет. Суд согласился с этими выводами.

Кто такой Кузнецов?

Кузнецов занимал высокий пост в правительстве Московской области в то время, когда ей руководил губернатор Борис Громов. Почти 10 лет - с 2000-го по 2008 год - он возглавлял министерство финансов региона, а в 2004-2008 годы занимал еще и должность первого заместителя председателя правительства региона.

В июле 2008 года Кузнецов неожиданно подал в отставку со всех постов, объяснив это "семейными обстоятельствами". Буквально на следующий день он улетел во Францию, даже не дождавшись своей трудовой книжки, рассказывала в ходе судебных слушаний адвокат нескольких потерпевших по делу Екатерина Туфан (потерпевшими по этому делу признаны правительство Московской области и несколько предприятий жилищно-коммунального хозяйства).

Так как Кузнецов имел допуск к гостайне, то ему надо было получать специальное разрешение, но он его не стал ждать, говорила Туфан.

Уже после его отъезда против него возбудили уголовное дело. В июне 2010 года главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации доходов. Басманный суд его заочно арестовал. Кузнецов был объявлен в международный розыск.

Следствие полагало, что в 2005-2008 годы организованная группа (всего в ней было шесть человек) под руководством Кузнецова купила у предприятий ЖКХ права требования задолженностей с муниципальных образований Подмосковья. Затем группа продала эти права банку, который обратился за выплатой долга к этим муниципалитетам. Те погасили долги фактически из бюджета Московской области. Деньги, как считало следствие, переводились за рубеж.

Всего Кузнецов обвинялся в 22 эпизодах по уголовным статьям о мошенничестве, растрате и легализации имущества. Сумма ущерба превысила 14 млрд рублей.

5 июля 2013 года его задержали на Лазурном берегу Франции в городе Сан-Тропе по запросу России. Добиться его выдачи Россия смогла в январе 2019 года.

По словам Туфан, во Франции он жил по паспорту гражданина Ирландии на другое имя. Именно его он использовал, когда был задержан в Сан-Тропе. Срок действия паспорта гражданина России у него истек в февраля 2013 года, и он не обращался в официальные органы, чтобы получить новый.

Защита Кузнецова добивалась прекращения уголовного дела по 14 из 22 эпизодов в связи с истечением срока давности по ним. Суд отказал в этом.

Кроме того, адвокаты экс-министра хотели добиться того, чтобы суд зачел в общий срок наказания то время, которое их подзащитный провел под домашним арестом во Франции. Адвокат Кузнецова Александр Линников напоминал журналистам, что один день под арестом должен засчитываться за полтора года колонии общего режима.

Три сотни томов и предметы роскоши

СКР сообщал, что материалы уголовного дела в отношении Кузнецова и его соучастников составляют 340 томов.

Осенью 2014 года в Санкт-Петербурге следователи изъяли несколько сотен предметов роскоши, которые принадлежали Кузнецову и его бывшей супруге Жанне Булах.

"Следователи изъяли 82 предмета старинной мебели, 113 картин известных художников, в том числе футуриста Давида Бурлюка, две старинные иконы высотой около 1,5 метров каждая, 13 ящиков с редкими экземплярами книг", - перечислял официальный представитель СКР Владимир Маркин Интерфаксу в октябре 2014 года.

Общую стоимость изъятого он не назвал, уточнив, что стоимость картин Бурлюка, к примеру, на одном из аукцион Sotheby's достигала 700 тысяч фунтов стерлингов (около 58 млн рублей по текущему курсу).

В октябре 2014 года французский суд также арестовал в Куршевеле две гостиницы, принадлежащие Кузнецову.

В рамках уголовного дела были арестованы несколько земельных участков Кузнецова в Московской области и две квартиры в Москве, в том числе семикомнатная на Остоженке, стоимость которой может составлять около 120 млн рублей, говорила Туфан журналистам. Этого имущества, по ее словам, не хватит на погашение обязательств по гражданскому иску.

Под арестом также находится имущество Булах: гостиницы в Куршевеле, недвижимость в Швейцарии, вилла в Сан-Тропе, квартира в Париже и другие объекты, сообщала Туфан.

Что с остальными обвиняемыми?

Дело в отношении бывшей супруги Кузнецова Жанны Булах было выделено в отдельное производство, писал "Коммерсант". В январе 2018 года Басманный суд заочно приговорил ее к 11 годам колонии общего режима, срок наказания должен был исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции. Она находится в США. Власти страны отказали России в ее выдаче.

Несколько других сообщников Кузнецова уже осуждены и отбывают наказание. В том числе, его первый заместитель Валерий Носов, бывший глава Московской областной инвестиционной трастовой компании Владислав Телепнев и экономист ООО "НЭС-финанс" Елена Кузнецова. Она - сестра Алексея Кузнецова.

Они получили от семи до 14 лет лишения свободы.