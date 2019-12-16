Из дома дочери экс-главы "Формулы-1" украли драгоценностей на £50 млн

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Дом Тамары Экклстоун находится в центре Лондона, рядом с Гайд-парком

Воры похитили ювелирные изделия из дома Тамары Экклстоун, дочери миллиардера Берни Экклстоуна, бывшего главы "Формулы-1". Как сообщается, общая стоимость украденного может составлять 50 млн фунтов стерлингов (67 млн долларов).

Ограбление произошло в минувшую пятницу. Как пишет таблоид Sun, среди украденного - свадебный подарок отца, браслет Cartier стоимостью 80 тыс. фунтов.

По данным полиции Лондона, пока никто не задержан в связи с ограблением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тамара Экклстоун вместе со своим отцом, экс-главой Формулы-1 Берни Экклстоуном

"Мы подтверждаем, что в дом проникли воры. Охрана дома находится на связи с полицией и сотрудничает с ней по этому вопросу. Тамара Экклстоун и ее семья в порядке, но, естественно, она потрясена и раздосадована в связи с произошедшим", - сказал пресс-секретарь модели.

Полицию вызвали на место происшествия поздним вечером, после 23:00 по Гринвичу. "Нам сообщили, что из дома украдены дорогие ювелирные изделия", - сказал пресс-секретарь полиции Лондона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В числе украденного оказался и браслет Cartier стоимостью 80 тыс. фунтов стерлингов

Тамара Экклстоун, работающая моделью, по данным журнала Forbes, купила дом в Кенсингтоне в 2011 году за 45 млн фунтов. В этом доме, расположенном в дорогом центральном районе Лондона, 55 комнат.

Экклстоун потратила миллионы фунтов стерлингов на ремонт дома, в котором сейчас есть частный ночной клуб, боулинг-клуб, бассейн, салон красоты, спа-центр для собак и лифт для автомобилей.