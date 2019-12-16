Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день. Уже есть погибшие

  • 16 декабря 2019
Нарендра Моди утверждает, что жителям Индии не стоит волноваться по поводу нового закона Правообладатель иллюстрации Google
Image caption Нарендра Моди утверждает, что жителям Индии не стоит волноваться по поводу нового закона

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к спокойствию население страны, в которой уже пятый день продолжаются протесты против нового закона о предоставлении гражданства иммигрантам-немусульманам.

Массовые демонстрации проходят в крупнейших индийских городах - Дели, Мумбаи, Хайдарабаде и Калькутте.

В воскресенье в Дели в ходе стычек демонстрантов с полицией пострадало по меньшей мере 50 человек.

Люди выходят на улицы по разным причинам: одни утверждают, что у нового закона антиисламская направленность, другие опасаются масштабной иммиграции.

В ходе протестов, которые начались в штате Ассам на северо-востоке страны, погибло уже 6 человек.

"Ни одному жителю Индии не стоит волноваться по поводу нового закона, - написал в "Твиттере" Моди, пытаясь успокоить население. - Этот закон предназначен для тех, кто годами испытывал гонения за пределами страны, и кому просто некуда податься, кроме Индии".

Но поскольку власти страны пытаются бороться с протестами отключением интернета, трудно судить о том, как много людей смогло прочитать твиты премьер-министра.

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Image caption Полиция утверждает, что делает все возможное, чтобы остановить протесты в Дели

Великобритания, США и Канада предостерегли туристов от посещения северо-востока Индии, рекомендуя проявлять большую осторожность, если такие поездки все же необходимы.

Почему столь бурная реакция?

Этот закон позволяет немусульманам из Бангладеш, Пакистана и Афганистана, которые законно приехали в Индию, получить ее гражданство.

Представители правящей в Индии националистической индуистской партии БДП утверждают, что закон призван поддержать людей, бежавших от религиозных преследований.

Критики закона считают, что это часть правительственной политики по маргинализации мусульманской общины, и что закон противоречит принципам светского государства, утвержденным в конституции страны.

Ранее представители ООН по правам человека выразили опасение, что это по природе своей глубоко дискриминационный закон.

Власти Индии отвергают обвинения в религиозной предвзятости, указывая на то, что закон не распространяется на мусульман просто потому, что они не являются религиозным меньшинством, а посему не нуждаются в защите со стороны Индии.

Тем временем жители штата Ассам опасаются наплыва нелегальных мигрантов-немусульман из соседней Бангладеш. Они говорят, что пришлые люди отберут у них землю, работу и нанесут ущерб их национальной культуре.

Что происходит в Дели?

В понедельник утром возобновились протесты в районе престижного университета Джамия Миллия Исламия, где накануне в ходе ожесточенных стычек с полицией было арестовано 35 студентов.

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Image caption Особую активность проявляют студенты университета Джамия Миллия Исламия в Дели

В ходе воскресного марша протеста были подожжены три автобуса и нескольких мотоциклов. Протестующие перегородили дороги и бросали камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.

По словам университетского руководства, позже полиция без разрешения зашла на территорию университетского городка. Камеры наблюдения зафиксировали, как полиция применяет силу к студентам и сотрудникам университета. Студенты снимали на свои телефоны, как полицейские избивают их товарищей в туалетах и библиотеке.

Полиция утверждает, что она просто приняла необходимые меры для прекращения протестов.

Сотни людей вышли на акции протеста в других районах города, в том числе у университета имени Джавахарлала Неру и у штаб-квартиры полиции.

Как реагируют власти Индии?

Верховный судья Индии Шарад Бобде заявил, что Верховный суд вмешается в ситуацию только после того, как "атмосфера нормализуется".

Он предостерег протестующих студентов о недопустимости попыток взять закон в свои руки.

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Image caption В ходе протестов демонстранты сожгли три автобуса

Представитель полиции Дели М.С. Рандхава призвал к спокойствию и попросил студентов не поддаваться на провокации, отвернгнув обвинения в применении полицейскими излишней силы.

"Полиция проявила максимальную сдержанность, никто не стрелял, мы применили минимум силы", - заявил он в понедельник.

Между тем, в адрес полиции звучит жесткая критика. Пользователи соцсетей утверждают, что полиция избивала студентов дубинками и применяла слезоточивый газ.

На это Рандхава заявил, что студенты и местные жители первыми стали бросать камни в полицейских, в результате 30 стражей порядка получили ранения.

"Мы выявим этих зачинщиков и примем против них меры", - пообещал он.

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