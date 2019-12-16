Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день. Уже есть погибшие

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Нарендра Моди утверждает, что жителям Индии не стоит волноваться по поводу нового закона

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к спокойствию население страны, в которой уже пятый день продолжаются протесты против нового закона о предоставлении гражданства иммигрантам-немусульманам.

Массовые демонстрации проходят в крупнейших индийских городах - Дели, Мумбаи, Хайдарабаде и Калькутте.

В воскресенье в Дели в ходе стычек демонстрантов с полицией пострадало по меньшей мере 50 человек.

Люди выходят на улицы по разным причинам: одни утверждают, что у нового закона антиисламская направленность, другие опасаются масштабной иммиграции.

В ходе протестов, которые начались в штате Ассам на северо-востоке страны, погибло уже 6 человек.

"Ни одному жителю Индии не стоит волноваться по поводу нового закона, - написал в "Твиттере" Моди, пытаясь успокоить население. - Этот закон предназначен для тех, кто годами испытывал гонения за пределами страны, и кому просто некуда податься, кроме Индии".

Но поскольку власти страны пытаются бороться с протестами отключением интернета, трудно судить о том, как много людей смогло прочитать твиты премьер-министра.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция утверждает, что делает все возможное, чтобы остановить протесты в Дели

Великобритания, США и Канада предостерегли туристов от посещения северо-востока Индии, рекомендуя проявлять большую осторожность, если такие поездки все же необходимы.

Почему столь бурная реакция?

Этот закон позволяет немусульманам из Бангладеш, Пакистана и Афганистана, которые законно приехали в Индию, получить ее гражданство.

Представители правящей в Индии националистической индуистской партии БДП утверждают, что закон призван поддержать людей, бежавших от религиозных преследований.

Критики закона считают, что это часть правительственной политики по маргинализации мусульманской общины, и что закон противоречит принципам светского государства, утвержденным в конституции страны.

Ранее представители ООН по правам человека выразили опасение, что это по природе своей глубоко дискриминационный закон.

Власти Индии отвергают обвинения в религиозной предвзятости, указывая на то, что закон не распространяется на мусульман просто потому, что они не являются религиозным меньшинством, а посему не нуждаются в защите со стороны Индии.

Тем временем жители штата Ассам опасаются наплыва нелегальных мигрантов-немусульман из соседней Бангладеш. Они говорят, что пришлые люди отберут у них землю, работу и нанесут ущерб их национальной культуре.

Что происходит в Дели?

В понедельник утром возобновились протесты в районе престижного университета Джамия Миллия Исламия, где накануне в ходе ожесточенных стычек с полицией было арестовано 35 студентов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Особую активность проявляют студенты университета Джамия Миллия Исламия в Дели

В ходе воскресного марша протеста были подожжены три автобуса и нескольких мотоциклов. Протестующие перегородили дороги и бросали камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.

По словам университетского руководства, позже полиция без разрешения зашла на территорию университетского городка. Камеры наблюдения зафиксировали, как полиция применяет силу к студентам и сотрудникам университета. Студенты снимали на свои телефоны, как полицейские избивают их товарищей в туалетах и библиотеке.

Полиция утверждает, что она просто приняла необходимые меры для прекращения протестов.

Сотни людей вышли на акции протеста в других районах города, в том числе у университета имени Джавахарлала Неру и у штаб-квартиры полиции.

Как реагируют власти Индии?

Верховный судья Индии Шарад Бобде заявил, что Верховный суд вмешается в ситуацию только после того, как "атмосфера нормализуется".

Он предостерег протестующих студентов о недопустимости попыток взять закон в свои руки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе протестов демонстранты сожгли три автобуса

Представитель полиции Дели М.С. Рандхава призвал к спокойствию и попросил студентов не поддаваться на провокации, отвернгнув обвинения в применении полицейскими излишней силы.

"Полиция проявила максимальную сдержанность, никто не стрелял, мы применили минимум силы", - заявил он в понедельник.

Между тем, в адрес полиции звучит жесткая критика. Пользователи соцсетей утверждают, что полиция избивала студентов дубинками и применяла слезоточивый газ.

На это Рандхава заявил, что студенты и местные жители первыми стали бросать камни в полицейских, в результате 30 стражей порядка получили ранения.

"Мы выявим этих зачинщиков и примем против них меры", - пообещал он.