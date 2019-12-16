Hallmark извинилась за отзыв брачной рекламы с однополой парой

Правообладатель иллюстрации Zola Image caption Реклама Zola разбередила чувства консерваторов

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Компания Hallmark, лидер глобального производства открыток, сначала удалила рекламу с лесби-парой из эфира своего телеканала под давлением христианских консерваторов, а затем вернула ее вновь после протестов общественности.

Исполнительный директор Hallmark Cards Майк Перри принес извинения за решение отозвать телевизионную рекламу с участием однополых пар.

Кабельная сеть компании убрала из эфира телеканала рекламу свадебного сайта Zola.com под давлением консервативной группы One Million Moms ("Миллион мам").

Это решение вызвало критику в социальных сетях, где юзеры призвали к бойкоту компании.

В Hallmark сообщили, что вернут рекламу и продлят партнерство с Zola.

"Мы искренне сожалеем, что наше решение вызвало обиду и разочарование", - сказал исполнительный директор Hallmark Майк Перри.

В заявлении, размещенном на официальном сайте, компания Hallmark сообщила, что будет работать с [правозащитной ЛГБТ-организацией] Glaad, чтобы лучше показывать ЛГБТ-сообщество в своем портфеле брендов.

Реакция соцсетей

Первоначальное решение об отзыве рекламы вызвало критику со стороны ряда публичных квир-персон, в том числе кандидата в президенты от Демократической партии Пита Буттиджича и телеведущей Эллен Дедженерес.

"Уже почти 2020-й... Hallmark, [генеральный директор компании] Билл Эбботт - о чём вы думаете? Объяснитесь, пожалуйста. Мы внимательно слушаем", - возмутилась Эллен.

Пропустить Twitter пост , автор: @PeteButtigieg Families are built on love—no matter what they look like.



Being “family friendly” means honoring love, not censoring difference. This truth will be more important than ever as we rebuild our nation into a place defined by belonging, not by exclusion. https://t.co/pl5B1BtIdf — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 15 декабря 2019 г.

"Семьи построены на любви - неважно, как они выглядят. Быть открытым к семье означает уважать любовь, а не подвергать цензуре других", - написал кандидат Пит.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также раскритиковал Hallmark, к критике решения компании присоединился и Netflix.

Glaad запустила хэштег #BoycottHallmarkChannel ("БойкотируйтеКаналHallmark), попавший в десятки тысяч твитов.

Юмористическая программа Saturday Night Live исполнила пародию, которая высмеивала решение Hallmark, заканчивая скетч фразой: "Это Эмили Крингл для Hallmark, напоминающая вам, что нужно оставаться натуралами".

"Миллион мам"

Ультраконсервативная Американская семейная ассоциация и ее онлайн-проект "Миллион мам" давно выступали против изображения ЛГБТ-пар в рекламе.

Представители "Миллиона" утверждают, что лично говорили с генеральным директором Hallmark Биллом Эбботтом и тот заверял их, что телеканал случайно показал рекламу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Открытки Hallmark сильно менялись за более чем столетие существования компании

Дочерняя компания Hallmark - Crown Media - сообщила Zola, что четыре ее рекламных ролика не будут показывать, поскольку телеканал не может принимать креативный продукт, который "считается спорным".

Многие консервативные христиане согласились с позицией Американской семейной ассоциации.

"Пожалуйста, помните о количестве христиан, которые смотрят ваши телепрограммы", - пишет Майкл Холмс.

Другие верующие при этом парируют, что у них нет проблем ни с ЛГБТ-сообществом, ни с рекламой.

"Я христианка и полностью поддерживаю ЛГБТ-сообщество, так что не говорите от нашего имени", - отрезает пользовательница @chmichie.

По какой-то причине довольно часто в скандалы с ЛГБТ попадают христианские кондитеры.

Так, колорадский кондитер Джек Филлипс в 2012 году отказался от изготовления торта для гей-пары из-за своих христианских убеждений, а шесть лет спустя, после жалобы четы в комиссию по гражданским правам штата и ответного обращения Филлипса в Верховный суд США высшая инстанция признала его право на отказ вступавшим в брак мужчинам.

Похожая история произошла в Северной Ирландии - там ЛГБТ-активист Гарет Ли в мае 2014 года попытался заказать в одной из пекарен торт с изображением героев "Улицы Сезам" и с надписью "Поддержите гей-браки".

Верховный суд Великобритании прошлой осенью постановил, что владельцы североирландской пекарни имели право отказаться от заказа на основании своих христианских взглядов.

В этом году Ли обратился в ЕСПЧ, указав, что Верховный суд Британии при вынесении решения не предоставил достаточных оснований, следующих из Европейской конвенции по правам человека.