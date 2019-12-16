Hallmark извинилась за отзыв брачной рекламы с однополой парой
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Компания Hallmark, лидер глобального производства открыток, сначала удалила рекламу с лесби-парой из эфира своего телеканала под давлением христианских консерваторов, а затем вернула ее вновь после протестов общественности.
Исполнительный директор Hallmark Cards Майк Перри принес извинения за решение отозвать телевизионную рекламу с участием однополых пар.
Кабельная сеть компании убрала из эфира телеканала рекламу свадебного сайта Zola.com под давлением консервативной группы One Million Moms ("Миллион мам").
Это решение вызвало критику в социальных сетях, где юзеры призвали к бойкоту компании.
В Hallmark сообщили, что вернут рекламу и продлят партнерство с Zola.
"Мы искренне сожалеем, что наше решение вызвало обиду и разочарование", - сказал исполнительный директор Hallmark Майк Перри.
В заявлении, размещенном на официальном сайте, компания Hallmark сообщила, что будет работать с [правозащитной ЛГБТ-организацией] Glaad, чтобы лучше показывать ЛГБТ-сообщество в своем портфеле брендов.
Реакция соцсетей
Первоначальное решение об отзыве рекламы вызвало критику со стороны ряда публичных квир-персон, в том числе кандидата в президенты от Демократической партии Пита Буттиджича и телеведущей Эллен Дедженерес.
"Уже почти 2020-й... Hallmark, [генеральный директор компании] Билл Эбботт - о чём вы думаете? Объяснитесь, пожалуйста. Мы внимательно слушаем", - возмутилась Эллен.
"Семьи построены на любви - неважно, как они выглядят. Быть открытым к семье означает уважать любовь, а не подвергать цензуре других", - написал кандидат Пит.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также раскритиковал Hallmark, к критике решения компании присоединился и Netflix.
Glaad запустила хэштег #BoycottHallmarkChannel ("БойкотируйтеКаналHallmark), попавший в десятки тысяч твитов.
Юмористическая программа Saturday Night Live исполнила пародию, которая высмеивала решение Hallmark, заканчивая скетч фразой: "Это Эмили Крингл для Hallmark, напоминающая вам, что нужно оставаться натуралами".
"Миллион мам"
Ультраконсервативная Американская семейная ассоциация и ее онлайн-проект "Миллион мам" давно выступали против изображения ЛГБТ-пар в рекламе.
Представители "Миллиона" утверждают, что лично говорили с генеральным директором Hallmark Биллом Эбботтом и тот заверял их, что телеканал случайно показал рекламу.
Дочерняя компания Hallmark - Crown Media - сообщила Zola, что четыре ее рекламных ролика не будут показывать, поскольку телеканал не может принимать креативный продукт, который "считается спорным".
Многие консервативные христиане согласились с позицией Американской семейной ассоциации.
"Пожалуйста, помните о количестве христиан, которые смотрят ваши телепрограммы", - пишет Майкл Холмс.
Другие верующие при этом парируют, что у них нет проблем ни с ЛГБТ-сообществом, ни с рекламой.
"Я христианка и полностью поддерживаю ЛГБТ-сообщество, так что не говорите от нашего имени", - отрезает пользовательница @chmichie.
По какой-то причине довольно часто в скандалы с ЛГБТ попадают христианские кондитеры.
Так, колорадский кондитер Джек Филлипс в 2012 году отказался от изготовления торта для гей-пары из-за своих христианских убеждений, а шесть лет спустя, после жалобы четы в комиссию по гражданским правам штата и ответного обращения Филлипса в Верховный суд США высшая инстанция признала его право на отказ вступавшим в брак мужчинам.
Похожая история произошла в Северной Ирландии - там ЛГБТ-активист Гарет Ли в мае 2014 года попытался заказать в одной из пекарен торт с изображением героев "Улицы Сезам" и с надписью "Поддержите гей-браки".
Верховный суд Великобритании прошлой осенью постановил, что владельцы североирландской пекарни имели право отказаться от заказа на основании своих христианских взглядов.
В этом году Ли обратился в ЕСПЧ, указав, что Верховный суд Британии при вынесении решения не предоставил достаточных оснований, следующих из Европейской конвенции по правам человека.