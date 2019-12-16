Генерал Холокоста. Могилу гитлеровского "мясника" вскрыли в Берлине

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рейнхард Гейдрих был одним из инициаторов "окончательного решения еврейского вопроса"

Неизвестные в Берлине вскрыли могилу Рейнхарда Гейдриха, одного из главных виновников Холокоста по прозвищу Мясник, которого Адольф Гитлер называл "человеком с железным сердцем".

На могиле на кладбище Инвалиденфридхоф в центре Берлина не было надгробной плиты с его именем. По предварительной информации, прах Гейдриха остался нетронутым.

Берлинская полиция пытается установить личность неизвестных.

Мясник и Палач

Обергруппенфюрера Гейдриха называли "злым гением Гиммлера". Он возглавлял Главное управление имперской безопасности, в подчинении которого находилась полиция безопасности Германии и гестапо.

Историки считают Рейнхарда Гейдриха вторым по степени вины организатором Холокоста после самого Гитлера.

Именно Гейдрих возглавил Ванзейскую конференцию в январе 1942 году, в рамках которой решалось "окончательное решение еврейского вопроса", то есть планировалось убийство евреев в Европе.

"Следует лишить евреев средств к существованию. Германия должна стать для них страной без будущего. Если старшему поколению еще можно разрешить упокоиться здесь с миром, то молодым людям - нет, их следует побуждать к эмиграции", - предлагал Гейдрих в мае 1934 года.

Некоторые предполагали, что Гейдрих, бывший на 15 лет моложе Гитлера, метил в перспективе на его место.

Гейдриха убили в Праге 27 мая 1942 года чехословацкие партизаны, сотрудничавшие с британской разведкой. После его смерти нацисты в отместку уничтожили деревню Лидице, жителей которой обвинили в том, что они укрывали партизан. Все мужское население старше 15 лет было убито, а женщины и дети депортированы в концлагеря.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Могила Гейдриха была восстановлена в своем изначальном виде

Не первый раз

По окончании Второй мировой войны союзники распорядились хоронить видных нацистов без надгробия и упоминания их имени, чтобы они не стали местами паломничества для нацистов.

В полиции не исключают, что те, кто вскрыл могилу, имел доступ к некой конфиденциальной информации и точно знал, где находится могила.

В 2000 году группа людей с левыми убеждениями заявила, что ей удалось вскрыть на кладбище Святого Николая в Берлине могилу Хорста Весселя, штурмфюрера СА, убитого в 1930 году, смерть которого воспевает нацистский гимн.

Левые активисты утверждали тогда, что нашли череп Весселя и выбросили его в реку Шпрее - с заявлением не согласились в полиции, сказав, что найденные останки принадлежали отцу Весселя, и с ними ничего не случилось.

Лагерь Маутхаузен и еврейский вопрос

За особую жестокость он получил прозвища Мясник и Палач, сам Гитлер называл его человеком с железным сердцем.

Главными операциями Гейдриха были "ночь длинных ножей", устранение при помощи компромата военного министра фон Бломберга и командующего сухопутными войсками фон Фрича, дезинформация Сталина касательно Тухачевского и других советских военных, аншлюс Австрии и "глейвицкая провокация" против Польши.

После аншлюса Германией Австрии Гейдрих организовал там строительство концлагеря Маутхаузен, первого лагеря, рассчитанного на массовое содержание заключенных. Специалисты считают, что там погибли или умерли от 120 до 320 тысяч человек, хотя точные цифры неизвестны.

В 1939 году Гейдрих разрабатывал план инсценировки инцидента на границе с Польшей, ставшего известным как Глайвицкая провокация, в рамках которой переодетые в польские униформы эсэсовцы напали на германский радиопередатчик. Берлин объявил, что стал жертвой польского нападения и германские войска перешли польскую границу. Так началась Вторая мировая война.

В Польше силы СС массово убивали евреев, представителей польской интеллигенции и других неугодных нацистам людей. Уже после смерти Гейдриха был приведен к действию во многом разработанным им самим план уничтожения европейского еврейства.

По подсчетам Гейдриха убиты должны были быть около 11 миллионов человек.

Гейдрих также управлял Богемией и Моравией, после того, как Чехословакия была расчленена Германией.