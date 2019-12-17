Правообладатель иллюстрации Dalwallinu Police Image caption Подростка, остановившего машину на обочине дороги, обнаружили пожарные

На Западе Австралии 12-летний мальчик смог спастись от лесного пожара, вплотную подобравшегося к их дому, уехав на машине своего старшего брата.

Подростка, остановившего машину на обочине дороги, обнаружили пожарные.

В минувшее воскресенье 12-летний Люк Старрок был дома один, когда огонь подобрался к городу Уитбелт, который расположен к северу от города Перт.

Его отец Иван Старрок и старший брат Дейл в это время помогали пожарным тушить огонь, угрожавший городу Могамбер. Они наказали Люку в случае, если огонь будет приближаться к дому, идти к апельсиновому дереву, что в четырех километрах от дома.

Когда огонь приблизился к дому, подросток схватил собаку и уехал из дома на автомобиле Ford Ranger, принадлежавшем брату.

Через час после этого пожарные заметили на обочине дороги мальчика с машиной.

В это время отец Люка и его брат уже успели добраться до апельсинового дерева и, не найдя там мальчика, сообщили о полиции о пропаже ребенка.

Пропустить Twitter пост , автор: @DalwallinuPol With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM — Dalwallinu Police (@DalwallinuPol) 15 декабря 2019 г.

"Типичный сельский парень, очень сообразительный. Думаю проблема была только в том, что он не очень хорошо понимал, куда ему ехать, к тому же, дорогу было сложно разглядеть из-за дыма", - сказал один из пожарных города Биндун Крейг Спенсер в интервью радио Эй-би-си.

"Мне кажется, он немного запаниковал, и когда мы нашли его, он остановился на обочине дороги", - рассказал пожарный.

Пожарные увезли ребенка из опасного района и передали полицейским, которые, в свою очередь, связались с отцом мальчика.

Отец мальчика, Иван Старрок, сказал, что гордится своим сыном.

"Мы научили его водить машину, когда ему было только семь лет - на случай, вроде такого, и я горд за него; он сделал ровно то, что мы ему сказали", - сказал Старрок в интервью Эй-би-си.

Представитель полиции Далуоллину Майкл Дели, передавший мальчика его отцу, призвал другие семьи в районах, где бушуют лесные пожары, предусмотреть план действий на случай, если огонь будет угрожать их домам.

Пожарные в Западной Австралии тушат лесной пожар, вспыхнувшей к северу от города Перт, уже в течение шести дней.

Огонь охватил площадь в 13 тысяч гектаров. В понедельник уровень опасности для некоторых районов был понижен, некоторым жителям, которые были ранее эвакуированы, разрешили вернуться в свои дома.

Однако вскоре после этого последовало предупреждение о быстром распространении огня - пожар перекинулся через защитные линии и уничтожил 20 домов близ Сиднея.

С начала сентября шесть человек стали жертвами лесных пожаров в Австралии, которые охватили восточные штаты страны - Новый Южный Уэльс и Квинсленд.

Огонь уничтожил более 700 зданий, задымление чувствуется во многих городах.

На прошлой неделе в некоторых районах Сиднея уровень загрязнения воздуха в 22 раза превышал допустимые значения.

Жаркая погода на востоке страны повышает опасность возникновения новых пожаров в ближайшие недели.

Температура в некоторых районах страны превышает 40 градусов по Цельсию. К концу недели в Сиднее температура воздуха может подняться до 46 градусов по Цельсию, предупреждают метеорологи.

Ученые и эксперты считают, что сезон лесных пожаров в Австралии увеличился и стал более интенсивным из-за изменения климата.

По данным бюро метеорологии, из-за климатических изменений периоды экстремальной жары стали более длительными, а природные катаклизмы вроде засухи - более интенсивными.