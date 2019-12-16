Rambler попросит прекратить дело против компании Nginx. Что произошло?

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Медиахолдинг Rambler принял решение отказаться от претензий к компании Nginx в рамках уголовного дела, следует из пресс-релиза, поступившего в Русскую службу Би-би-си. Совет директоров холдинга решил расторгнуть контракт с юридической компанией, которая подавала заявление в правоохранительные органы от его имени, и призвал саму компанию отозвать это заявление.

В пресс-релизе уточняется, что заявление было подано юридической компанией Lynwood (ранее называлась A&NN), которой холдинг передал права на защиту своих интересов в области защиты интеллектуальной собственности.

Юристы Lynwood вместе со специалистами по информационной безопасности и другими юридическими компаниями проверили, как сотрудниками холдинга разрабатывался проект Nginх - и пришли к выводу, что интеллектуальные права Rambler могли быть нарушены, говорится в сообщении.

Именно поэтому в правоохранительные органы было подано заявление с просьбой проверить действия бывших сотрудников медиахолдинга Игоря Сысоева и Максима Коновалова. При этом ни с менеджментом холдинга Rambler, ни со Сбербанком, который готовился приобрести долю в медиахолдинге, этот шаг не согласовывался.

После появления сообщений о следственных действиях в отношении Nginx руководство Сбербанка публично высказалось против возбуждения уголовного дела, а также связалось с Коноваловым и Сысоевым и заверило их в том, что постарается решить спор путем переговоров и в рамках гражданско-правовых отношений.

"Мы предпримем все возможные усилия для того, чтобы данная ситуация была разрешена путём консультаций с участием вовлеченных в нее сторон. Мы уже несколько дней находимся в контакте с основателями компании Ngnix и постараемся помочь в урегулировании вопроса", - цитирует пресс-служба слова главы совета директоров Rambler Льва Хасиса.

ОМОН с автоматами

В последние дни медиахолдинг Rambler оказался в центре нескольких скандалов.

На прошлой неделе обыски прошли в компании Nginx, основанной российскими программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым. Следователи, а также ОМОН с автоматами, побывали в том числе и дома у предпринимателей.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Rambler из-за его претензий на программное обеспечение, разработанное Сысоевым и Коноваловым. Сысоев начал работу над Nginx, еще будучи сотрудником Rambler. Теперь холдинг считает, что права на программу принадлежат ему.

"Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде", - заявил в комментарии Forbes глава Сбербанка Герман Греф. Сбербанк в апреле купил 46,5% медиахолдинга. По данным Forbes, именно Греф настоял на проведении внеочередного совета директоров.

Основатели Nginx ждали от собрания совета директоров Rambler "возврата диалога в нормальное русло, то есть отказа от уголовного преследования", - написал Би-би-си Максим Коновалов. "Если есть вопросы по интеллектуальной собственности, то мы со своей стороны готовы (и всегда были готовы) решать их в рабочем диалоге", - добавил он.

При этом отказ от претензий не означает автоматического закрытия уголовного дела. Но юристы объяснили Би-би-си, что его исход во многом будет зависеть от сотрудничества Rambler со следствием.

"Правоохранителям будет крайне сложно разобраться в этом деле и собрать необходимые доказательства без активной помощи со стороны группы Rambler", - объяснил руководитель группы российского права юридической фирмы Amond & Smith Владимир Данилевский.

Он добавляет, что для признания Nginx служебным произведением вовсе не обязательно, чтобы условие о разработке программы содержалось в трудовом договоре, - может хватить, к примеру, переписки по электронной почте.

Что такое Nginx и зачем они Rambler?

В 2011 году Сысоев создал компанию Nginx, которая поддерживает разработку программы с открытым кодом и разрабатывает коммерческие версии под конкретных клиентов.

Программа Nginx - это веб-сервер с открытым кодом. Она дает возможность пользователям получить доступ к файлам, размещенным на физическом сервере, то есть компьютере, который хранит файлы сайта и отправляет их пользователям по запросу.

В марте 2019 года компания Nginx была продана американской F5 Networks за 670 млн долларов.

Максим Коновалов заявлял, что основатели компании связывают претензии Rambler именно с этой сделкой. Он назвал действия холдинга рейдерством и рэкетом.

"В части претензий: я считаю, что никаких оснований для них нет. Но так это или не так - решать юристам, и обсуждать этот вопрос нужно юристам в рамках обычных процессов решения корпоративных споров, - сказал Коновалов Би-би-си. - Как в эти обычные процессы вписываются автоматчики и массовые обыски, в том числе у посторонних людей, я не знаю. Но в следующий раз прошу отправить людей на танках".

Сысоев говорил ранее, что работал системным администратором, поэтому у него не могло быть служебного задания на разработку программного обеспечения - сервером Nginx он занимался в свободное время.

Эту информацию подтвердили бывший исполнительный директор Rambler Игорь Ашманов и экс-гендиректор Rambler Денис Калинин. Оба они сообщили, что руководству было известно о стороннем проекте Сысоева. Еще один бывший топ-менеджер интернет-холдинга Сергей Васильев написал в своем "Фейсбуке", что Rambler "к Nginx не имеет никакого отношения".

В поддержку Nginx выступили крупные IT-компании: "Яндекс", Mail.ru, "ВКонтакте.

Другие иски

В понедельник Rambler потребовал 180 млрд рублей (около 2,9 млрд долларов) с сервиса Twitch за трансляцию матчей Английской премьер-лиги. Права на их трансляцию в России принадлежат Rambler. Всего холдинг насчитал 36 тысяч эпизодов нарушения авторских прав.

Как писал утром 16 декабря "Коммерсант", Rambler также требует заблокировать Twitch в России.

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович в комментарии, который пресс-служба компании передала Би-би-си, заявил, что ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения и что компания на самом деле планирует потребовать только возмещения реально нанесенного ущерба.

"Что касается суммы требований, она была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена", - пояснил Гершкович.

Помимо иска к Twitch Rambler с сентября 2019 года подал к разным организациям еще девять исков по части третьей статьи 26 гражданского кодекса ("о защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях"), показывают данные картотеки судов общей юрисдикции.

Ответчиками по ним выступают, в частности, группа Mail.ru, сервис для защиты сайтов CloudFlare, Google. В большинстве случаев Rambler требует прекратить трансляцию матчей на пиратских сайтах.

В картотеке доступны пять решений по этим делам. В них говорится, что Rambler подал иски в связи с трансляцией матчей Английской премьер-лиги. В двух решениях говорится, что российский холдинг отказался от претензий к Google.

Также Rambler подал 10 заявлений о защите интеллектуальной собственности. Ответчиками по этим заявлениям выступают "Матч.ТВ", CloudFlare и десятки пиратских сайтов. По этим искам суды, как правило, принимают решения о блокировке контента, на который Rambler предъявляет права.

Что происходит с Rambler?

Оценить финансовое положение Rambler достаточно сложно, так как компания не раскрывает свои консолидированные результаты.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в октябре 2017 года понизило рейтинг компании до мусорного уровня CCC и отозвало его по инициативе компании.

"Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе", - так описывает сайт рейтингового агентства финансовое состояние компаний с рейтингом ССС.

Тогда причиной снижения рейтинга стали долги компании и неопределенность, связанная с ними. Сделка по покупке Сбербанком 46,5% Rambler была закрыта уже после - в августе 2019 года.

Одной из основных проблем Rambler была большая задолженность, но после сделки со Сбербанком эта проблема была решена, отмечает аналитик БКС "Премьер" Сергей Дейнека.

Аналитик по просьбе Би-би-си проанализировали финансовую отчетность компании по РСБУ, которая публикуется в базе "СПАРК".

По состоянию на конец 2017 года долг Rambler составлял 5 млрд рублей, тогда как выручка составляла 2,5 млрд рублей. В 2018 году выручка по РСБУ компании снизилась на 17% - до 2,1 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 39% - до 72 млн рублей.

В июне 2019 года газета "Ведомости" писала, что холдинг погасил свой долг в размере 3,3 млрд рублей. По данным источников издания, деньги на оплату долга компания получила в Сбербанке.

Герман Греф заявлял, что банк направит деньги на погашение задолженности Rambler, на модернизацию платформы и закупку контента. "Компания [Rambler Group] после сделки не будет иметь долга вообще", говорил Греф в апреле 2019 года.