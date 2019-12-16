Правообладатель иллюстрации James Le Mesurier/Twitter Image caption Джеймс Ле Мезюрье был награжден Орденом Британской империи за работу с добровольцами "Белых касок" в Сирии

Патологоанатомы в Турции пришли к выводу, что бывший британский военный Джеймс Ле Мезюрье, один из основателей добровольной сирийской организации "Белые каски", погиб в результате падения из окна. Он был найден под окнами своей стамбульской квартиры 11 ноября.

В сообщении государственного телеканала TRT говорится, что вскрытие показало общие телесные повреждения, характерные для падения с высоты. При этом на теле не было обнаружено следов ДНК посторонних лиц.

Частный турецкий новостной телеканал NTV, ссылаясь на токсикологическую экспертизу, сообщает, что 48-летний Ле Мезюрье принимал снотворные таблетки.

На прошлой неделе государственное агентство новостей Anadolu передавало, что жена Ле Мезюрье, гражданка Швеции Эмма Винберг сообщила полиции, будто за несколько дней до своей гибели он подумывал о самоубийстве и даже стал принимать лекарства "от стресса".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тело Джеймса Ле Мезюрье было обнаружено под окнами его стамбульской квартиры

Агентство процитировало слова Винберг, заявившей полиции, что накануне гибели, около двух часов после полуночи, Ле Мезюрье принял снотворное.

Она также вспомнила, что через два с половиной часа после этого, когда она сама отправилась спать, он проснулся и предложил ей тоже выпить снотворное.

Винберг многократно утверждала, что проснулась в 05:30 или 06:00 утра, когда в дверь квартиры стала стучать полиция. Именно тогда она и увидела тело мужа.

"Верный образ жизни"

Ле Мезюрье считается одним из основателей добровольной организации "Белые каски" (ее официальное название "Сирийская гражданская оборона") и помогает спасать мирных граждан, попавших под бомбежки в районах Сирии, находящихся под контролем оппозиции.

В 2016 году "Белые каски" получили международную премию "За верный образ жизни" в знак признания их храбрости, сострадания и участия в спасении гражданского населения. Позже в том же году организация была включена в список номинантов на Нобелевскую премию мира.

Однако власти Сирии, а также их союзники Россия и Иран, обвиняют "Белые каски" в пособничестве террористам. Сами добровольцы это отрицают.

За неделю до смерти Ле Мезюрье министр иностранных дел России обвинил бывшего военного в том, что тот якобы был агентом британской разведки МИ-6.

Представитель Великобритании в ООН категорически отверг эти обвинения.