Искусственный интеллект "Инстаграма" будет предупреждать об оскорбительных постах

Правообладатель иллюстрации Richard Baker

Instagram начнет предупреждать пользователей, если они напишут оскорбительную подпись к своим фото и видео.

Принадлежащая Facebook компания сообщила, что ей удалось создать систему искусственного интеллекта для выявления обидных надписей.

Смысл в том, чтобы у пользователей была возможность подумать перед тем, как публиковать что-то неподобающее.

О нововведении, которое будет незамедлительно внедрено в некоторых странах, компания объявила в своем блоге.

Этот инструмент должен помочь в борьбе с травлей в интернете, которая превратилась в насущную проблему для таких платформ, как "Инстаграм", "Ютьюб" и "Фейсбук".

В исследовании кибертравли, проводившемся в июле 2017 года, "Инстаграм" была назван худшей платформой по распространенности этой проблемы.

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Перед публикацией оскорбительной подписи приложение предложит его переписать

Если пользователь напишет что-то оскорбительное в своей публикации в "Инстаграме", появится предупреждение о том, что на подобные сообщения приходили жалобы о травле от других пользователей.

После этого у пользователей будет возможность отредактировать сообщение перед публикацией.

"Помимо помощи в борьбе с травлей это предупреждение также даст людям возможность узнать, что не разрешается в "Инстаграме" и в каких случаях аккаунт рискует нарушить наши правила", - говорится в сообщении компании.

В начале года Instagram ввел похожее предупреждение, которое сообщает пользователю, что его комментарий под публикацией другого человека может показаться оскорбительным.

"Мы получили обнадеживающие результаты и поняли, что подобные подсказки могут помочь людям изменить свои слова, когда у них появляется такая возможность", - сообщила Instagram.

Автор книги "Ютюберы" Крис Стокел-Уокер рассказал в интервью Би-би-си, что нововведение является частью усилий Instagram с целью улучшить заботу о благополучии своих пользователей.

"Приложение пытается отказаться от некоторых элементов, которые наносят ущерб обществу - от борьбы с фото, пропагандирующими нанесение себе увечий, до скрытия лайков", - сказал он.