Искусственный интеллект "Инстаграма" будет предупреждать об оскорбительных постах
Instagram начнет предупреждать пользователей, если они напишут оскорбительную подпись к своим фото и видео.
Принадлежащая Facebook компания сообщила, что ей удалось создать систему искусственного интеллекта для выявления обидных надписей.
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Смысл в том, чтобы у пользователей была возможность подумать перед тем, как публиковать что-то неподобающее.
О нововведении, которое будет незамедлительно внедрено в некоторых странах, компания объявила в своем блоге.
Этот инструмент должен помочь в борьбе с травлей в интернете, которая превратилась в насущную проблему для таких платформ, как "Инстаграм", "Ютьюб" и "Фейсбук".
В исследовании кибертравли, проводившемся в июле 2017 года, "Инстаграм" была назван худшей платформой по распространенности этой проблемы.
Если пользователь напишет что-то оскорбительное в своей публикации в "Инстаграме", появится предупреждение о том, что на подобные сообщения приходили жалобы о травле от других пользователей.
После этого у пользователей будет возможность отредактировать сообщение перед публикацией.
"Помимо помощи в борьбе с травлей это предупреждение также даст людям возможность узнать, что не разрешается в "Инстаграме" и в каких случаях аккаунт рискует нарушить наши правила", - говорится в сообщении компании.
В начале года Instagram ввел похожее предупреждение, которое сообщает пользователю, что его комментарий под публикацией другого человека может показаться оскорбительным.
"Мы получили обнадеживающие результаты и поняли, что подобные подсказки могут помочь людям изменить свои слова, когда у них появляется такая возможность", - сообщила Instagram.
Автор книги "Ютюберы" Крис Стокел-Уокер рассказал в интервью Би-би-си, что нововведение является частью усилий Instagram с целью улучшить заботу о благополучии своих пользователей.
"Приложение пытается отказаться от некоторых элементов, которые наносят ущерб обществу - от борьбы с фото, пропагандирующими нанесение себе увечий, до скрытия лайков", - сказал он.