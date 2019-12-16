Boeing приостановит производство лайнера 737 Max

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Авиакомпания Boeing объявила, что приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max с января 2020 года.

Несмотря на то, что эксплуатация самолета была приостановлена из-за двух произошедших в последние годы авиакатастроф, Boeing продолжал выпуск 737 Max.

В октябре прошлого года крушение лайнера авиакомпании Lion Air в Индонезии унесло жизни 189 человек. В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. После второй катастрофы компания решила приостановить эксплуатацию модели.

Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной первой катастрофы стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

Еще в октябре в Boeing заявляли, что полеты 737 Max возобновятся до конца года, но на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что не одобрит возобновление полетов лайнера до начала 2020 года.

Акции компании в понедельник опустились почти на 4,5% процента на фоне слухов о приостановке производства модели.

В заявлении компании говорится, что у нее по-прежнему остается 400 самолетов модели 737 Max. Сотрудников, занятых в производстве модели, временно перераспределят на другие проекты, но часть их продолжит работу, "имеющую отношение к 737", говорится в заявлении Boeing.