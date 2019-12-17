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Бывшие сотрудники Rambler сделали заявление в защиту Nginx

Скандал вокруг российский IT-компании Nginx в понедельник получил развитие после того, как медиахолдинг Rambler принял решение отказаться от претензий к ней в рамках уголовного дела.

В ночь на вторник стало известно о коллективном заявлении бывших сотрудников холдинга, в котором они резко осуждают претензии к Nginx со стороны нынешнего руководства "Рамблера".

Российские программисты Сысоев и Максим Коновалов основали Nginx в 2011 году. В марте 2019 года компания была продана американской F5 Networks за 670 млн долларов.

12 декабря Rambler заявил, что владеет исключительными правами на Nginx, после чего в офисе компании и домах разработчиков прошли обыски.

В заявлении бывших сотрудников холдинга действия Rambler названы "чудовищным нарушением профессиональной этики и авторского права".

Бывший исполнительный директор Rambler Игорь Ашманов в заявлении подтверждает версию Сысоева о том, что он разрабатывал Nginx не по заданию руководства холдинга, а по своей инициативе, и подчеркивают, что "Rambler был далеко не первым сайтом, который начал использовать Nginx как продукт open-source."

"На сегодняшний день Nginx, Inc. - не единственная компания, попавшая под каток, которым управляют сегодняшние владельцы "Рамблера". Кто будет следующим? Как и, главное, возможно ли этому противостоять? Почему "Рамблер" из ведущей компании мировой интернет-индустрии превращается в компанию рейдерскую?" - говорят подписавшие заявление.

Претензии холдинга к компании с привлечением силовиков и масштабными обысками вызвали бурную реакцию в СМИ. Теперь, когда стало известно, что Rambler принял решение отказаться от претензий к Nginx, дальнейшая судьба дела становится неясной.

"С одной стороны этого недостаточно для закрытия дела. С другой - ну не представляю как его будут расследовать теперь, -размышляет в "Твиттере" главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. - Хотя если за всем этим стоят чекисты, то не проблема вообще".

Напомним, в понедельник холдинг заявил, что решил расторгнуть контракт с юридической компанией Lynwood, которая подавала заявление в правоохранительные органы от его имени, и призвал саму компанию отозвать это заявление.

Подробно о развитии дела вокруг Nginx - в материале нашего корреспондента Сергея Козловского.

Boeing приостанавливает производство лайнера 737 Max

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Авиационный гигант Boeing вечером в понедельник подтвердил слухи о том, что производство авиалайнера 737 Max будет на время приостановлено в январе 2020 года.

Две катастрофы лайнеров 737 Max за последние два года унесли жизни 346 человек. В октябре прошлого года самолет этой модели упал в Индонезии, а в марте 2019 года - в Эфиопии. После второй катастрофы компания решила приостановить эксплуатацию модели.

Еще в октябре в Boeing заявляли, что полеты 737 Max возобновятся до конца года, но на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что не одобрит возобновление полетов лайнера до начала 2020 года.

Наш корреспондент Павел Аксенов следил за развитием сюжета с 737 Max:

Новая глава в "Московском деле": суд начнет рассматривать дело Сергея Суровцева

Тверской районный суд Москвы начнет рассмотрение дела участника несанкционированной акции 27 июля, программиста Сергея Суровцева. Его обвиняют в применении насилия к представителям власти.

По версии следствия, на акции Суворцев схватил металлический барьер и ударил им сотрудника Росгвардии. Сам он вину не признает. Следствие по делу Суровцева заняло полтора дня.

Парламент Британии выберет спикера

Британский парламент продолжит подготовку к началу полноценной работы. Во вторник пройдет церемония выбора спикера (результат всем известен - это будет сэр Линдси Хойл, ранее занимавший пост заместителя спикера), после чего пройдет церемония присяги.

"В поисках либерального национализма"

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман вспоминает (пейволл) свой разговор с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" Федором Лукьяновым, состоявшийся прошлым летом.

"Он упомянул, что Борис Джонсон пообещал "либеральный брексит" и начал громко смеяться. Из России мысль о том, что брексит может быть чем-то, кроме сокрушительного удара по либерализму, кажется абсурдной, - пишет Рахман. - Вопрос о том, можно ли Джонсона и брекситеров считать либералами, выходит за рамки академического. Как показывает реакция господина Лукьянова, он обретает международное значение".

"Многие националисты сегодня называют своим врагом "глобализм". "Глобалисты", говорят они, действуют в интересах эгоистичной международной элиты, которая стремится стереть границы между нациями", - продолжает Рахман.

"Сегодня кажется ясным, что либерализм и национализм - враги. Но так было не всегда. Только в 1989 году либерализм и национализм объединились и стали причиной распада СССР. В таких странах, как Польша и Венгрия, запрос на национальное самоопределение сочетался с запросом на личные свободы", - добавляет он.

"Многие продолжат относиться к притязаниям Бориса Джонсона на звание либерала как ко лжи или к сумасшествию. Но сейчас у него есть пять лет у власти на то, чтобы эти притязания оправдать. Пока мы получаем неоднозначные сигналы. [...] Например, он занял "либеральную" позицию по изменению климата и ВТО", - пишет Рахманю

"Но пока ничего не понятно. У Джонсона будет шанс доказать, что либеральный национализм - не оксюморон. Надеемся, что он им воспользуется", - уповает обозреватель FT.

Бум терапевтических лам

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Российское издание Republic отмечает (пейволл) новый тренд в психотерапии. Это ламы и альпаки. Ряд врожденных качеств (среди которых, например, неспособность кусаться) делают лам идеальными "зоотерапевтами".

"В американских домах престарелых, реабилитационных центрах, домах помощи ветеранам, больницах и в группах больных синдромом Дауна нередко можно встретить различных животных - их приводят или приносят туда в терапевтических целях. И самое экзотическое из них - лама", - замечает автор Republic Денис Шлянцев.

"Чтобы стать терапевтической ламой, нужно пройти тест - и это удается не всякому животному. Лама должна стоически переносить касания и поглаживания незнакомых ей людей, а также не выказывать признаки беспокойства, если рядом с ней начинают спорить или шуметь", - добавляет он.

"Ламотерапия" не для каждого. Ламы, конечно же, воспитанные животные, которые редко плюют на людей. Просто некоторых пациентов пугает само наличие таких крупных животных в помещении", - все же оговаривается автор.

Китайское вино Ротшильдов

Правообладатель иллюстрации STR Image caption Виноградник Ротшильдов в Китае

Французское винодельческое хозяйство Шато Лафитт-Ротшильд вывело на рынок первое вино из винограда, выращенного в Китае, пишет Le Monde (пейволл).

Землю под виноградники в провинции Шаньдун дом Ротшильдов взял в аренду на 50 лет. Газета сообщает о невероятно сложном устройстве хозяйства, где каждая из 360 террас "имеет свое лицо".

Винный дом пришел в Китай 10 лет назад, но первое произведенное им китайское вино вышло на рынок только недавно.

С тех пор Китай стал пятым по величине производителем вина в мире, но за пределами страны хорошее китайское вино по-прежнему трудно достать.

Смерть основателя "Белых касок" Ле Мезюрье: Турция не увидела ничего подозрительного

Патологоанатомы в Турции пришли к выводу, что бывший британский военный Джеймс Ле Мезюрье, один из основателей сирийской волонтерской организации "Белые каски", погиб в результате падения из окна. Он был найден под окнами своей стамбульской квартиры 11 ноября.

Истуканы Острова Пасхи делают почву плодороднее

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Древние рапануйцы - коренные жители острова Пасхи в Тихом океане - вырубали каменные статуи моаи, поскольку верили, что те помогают приносить больший урожай. Теперь ученые доказали, что производство базальтовых истуканов действительно делало землю более плодородной.

Грета Тунберг на полу в поезде - почему?

Поездка Греты Тунберг в поезде по Германии вызвала бурную реакцию в соцсетях - юная шведская экоактивистка обменялась серией твитов с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn из-за переполненного поезда.

Эстонский министр назвал своих финских коллег кухарками во власти. Пришлось извиняться

Ультраправый эстонский политик, глава МВД Март Хельме вызвал скандал своими высказываниями о финском премьер-министре Санне Марин. Хельме вспомнил слова Ленина про кухарок во власти и заявил, что "красные" пытаются уничтожить финское государство. Позднее он сказал, что его слова неверно интерпретировали СМИ.

Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к спокойствию население страны, в которой уже пятый день продолжаются протесты против нового закона о предоставлении гражданства иммигрантам-немусульманам.

Петер Хандке - талантливый писатель и защитник сербов. За что ему дали Нобелевскую премию?

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Петер Хандке в этом году получил Нобелевскую премию по литературе. У этого австрийского писателя много критиков - и в данном случае речь совсем не о литературных критиках.

Мало кто ставит под сомнение художественные достоинства его произведений. Но с 1996 года Хандке много и публично защищал сербов во всех многочисленных кровавых конфликтах после распада Югославии. Его высказывания интерпретировали как отрицание геноцида боснийских мусульман в Сербии; в 2006 году он произнес речь на похоронах Слободана Милошевича, умершего в гаагской тюрьме. За что его критиковали и за что все-таки наградили престижной премией - в нашей статье:

В Британии появилась специальная школа для пап дочек. Раз в месяц их учат делать дочкам хвосты, заплетать косички и просто расчесывать волосы.

Media playback is unsupported on your device Школа для пап: косы, хвосты и другие прически

Дайджест готовили Павел Феденко и Артем Воронин