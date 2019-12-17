Сжигание мусора в России приравняют к переработке

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, признающий сжигание мусора переработкой, если при этом образуется тепловая или электрическая энергия. Против приравнивания сжигания мусора к переработке выступали экологи.

Еще до принятия законопроекта спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что согласен считать сжигание мусора переработкой, так как в этом случае мусор превращается в электроэнергию и тепло.

"Если просто сжигать и ничего не делать, то это не переработка. А если сжигать с выработкой нового продукта в виде электроэнергии или тепла - то, на мой взгляд, это переработка. Во всем мире так и считается. Мы не должны здесь искать свой особый путь, весь мир уже прошёл этот путь", - сказал Иванов во вторник на форуме "Чистая страна" (цитата по Интерфаксу).

При этом глава минприроды Дмитрий Кобылкин сказал, что задача готовящегося закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать.

На прошлой неделе законопроект согласовало государственное-правовое управление президента России, сообщал "Коммерсант", однако первоначально ГПУ выступало резко против этой концепции. Поправки, касающиеся признания сжигания переработкой, одобрил и комитет Госдумы по экологии.

В соответствии с национальным проектом "Экология" доля утилизации (переработки) коммунальных отходов должна увеличиться с 5% в 2018 году до 36% в 2024 году. Если приравнять мусоросжигание с выделением тепла и электроэнергии к утилизации, достичь цели станет проще, отмечали "Ведомости".

Сейчас средства экологического сбора, который производители товаров платят за утилизацию своей продукции, можно направлять только на строительство и эксплуатацию объектов по переработке. Если мусоросжигание признают переработкой, то средства экологического сбора пустят на строительство и эксплуатацию мусоросжигательных заводов, указывали в природоохранной организации "Гринпис".

Организация опубликовала петицию против приравнивания мусоросжигания к переработке. В ней говорилось: "Если это произойдет, в нашей стране еще десятки лет не будет развиваться правильная переработка отходов. Законодательная "игра" с терминами может привести к необратимым последствиям: Россия станет зависимой от вредного мусоросжигания, а отходы начнут восприниматься не как ресурс, а как топливо".

Приравнивать сжигание к утилизации - ненормально, уверен директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Логика у инициаторов движения в эту сторону следующая: во время сжигания получается товар в виде тепловой или электрической энергии, и поэтому это некий вариант утилизации - получения вторичной продукции. Но это, конечно же, манипуляция. Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого т.н. товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".

По его словам, сжигание неминуемо сопряжено с риском поступления в окружающую среду токсичных диоксинов, которые не разлагаются, а только накапливаются.

"Подтверждением этому является выпущенное еще в 2013 году Еврокомиссией коммюнике, в котором не рекомендуется в Евросоюзе строить мусоросжигательные заводы там, где их нет, и рекомендуется сокращать их количество там, где они построены. Эта рекомендация сделана по итогам 30-летнего опыта, накопленных знаний о последствиях мусоросжигания в Европе", - говорит Моргунов.

Московские власти представили новую схему обращения с отходами, которая будет действовать до 2029 года, и она уже предполагает, что под утилизацией, то есть переработкой, подразумевается в том числе сжигание мусора, если в результате образуется тепло и энергия.