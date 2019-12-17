"Подбежал к потерпевшему и давил". По "московскому делу" судят 30-летнего программиста

Image caption Суд продлил арест Сергея Суровцева до 10 июня 2020 года

Тверской суд Москвы начал рассматривать по существу дело 30-летнего программиста Сергея Суровцева - последнего из задержанных по обвинению в применении насилия к представителю власти во время протестной акции 27 июля.

Суровцева обвиняют в том, что во время акции он поднял секцию металлического ограждения и пытался блокировать ею движение сотрудников полиции и Росгвардии. В обвинительном заключении, зачитанном прокурором в суде во вторник, говорится, что Суровцев ударил ограждением по пальцам рук росгвардейца Александра Островерхова.

Программист вину не признал и отказался давать какие-либо показания на основании 51-й статьи конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Суровцева задержали 28 ноября - спустя четыре месяца после протестной акции, на которой он, как утверждает следствие, применил насилие к росгвардейцу. На расследование дела следователям понадобилось всего полтора дня.

С момента задержания Суровцев находится в СИЗО. 12 декабря он, по словам адвоката, объявил голодовку.

"Неприятно и недопустимо"

Во вторник в суде допросили потерпевшего по делу - капитана Росгвардии Александра Островерхова. Он рассказал, что на митинге 27 июля пытался предотвратить выход граждан на проезжую часть с помощью металлических ограждений.

"Сергей [Суровцев] выскочил из толпы, схватил металлическое ограждение и хотел бросить барьер в сотрудников полиции и меня. Я выставил руки, он продолжил натиск и ударил меня по рукам", - сказал Островерхов.

Росгвардеец, по собственному признанию, испытал "физическую боль, но значения этому не придал", и после митинга за медицинской помощью не обращался.

По словам Островерхова, Суровцев убежал, показав "нецензурный жест", когда увидел, что его хотят задержать. "Также он проявил активную агрессию, выкрикивал анархистские лозунги", - описал росгвардеец поведение Суровцева на митинге, добавив, что сам "тактично и вежливо обращался с гражданами".

"За годы службы я ни разу неподобающе не обращался с гражданами, и такие выходки [действия Суровцева], тем более при моих подчиненных, это неприятно", - ответил росгвардеец на вопрос, чувствует ли он душевные страдания.

Островерхов заявил, что не испытывает злости к Суровцеву, но при этом не готов с ним примириться. Он попросил суд рассмотреть дело "в рамках закона", поскольку является представителем власти. "Такие прецеденты неприятны и недопустимы", - сказал он.

"Получается, наверное, да"

Первый свидетель по делу - сотрудник ОМОНа Станислав Липский - заявил, что Суровцев толкнул росгвардейца железным ограждением. Однако он не видел, ударил ли его Суровцев.

"Он подбежал к потерпевшему и давил", - описал происходившее Липский.

Другой омоновец Сергей Гашек рассказывал свою версию событий односложно. Вот так прокурор добивалась от него признания в том, что Суровцев ударил омоновца:

- Был удар ограждением?

- Ну, я так понимаю, что был.

- Понимаете или видели?

- Видел.

- То есть вы утверждаете, что это был именно удар.

- Ну, получается, удар.

Затем Гашека пытал уже адвокат:

- Когда вы увидели моего подзащитного?

- Когда он поднял барьер.

- А дальше что было?

- Получается, бил им.

Если свидетель Липский заявил в суде, что Суровцев бежал на сотрудников с барьером, то Гашек сказал, что бежать в данный момент было невозможно.

Третий свидетель Артур Яковлев также рассказал, что Суровцев взял барьер двумя руками и давил им на потерпевшего. Ударил ли Суровцев омоновца, Яковлев не видел. "Они держали барьер одновременно. Один толкал, другой сопротивлялся", - пояснил он.

Последний свидетель - омоновец Владислав Глушков - сказал, что видел, как подсудимый стал "давить" барьером на сотрудника Росгвардии.

- А этот сотрудник есть в зале суда? - спросила его прокурор.

- Наверное, да, - ответил Глушков.

- Какие либо удары были нанесены потерпевшему?

- Не знаю.

- Пытался потерпевший от барьера защититься?

- Ну, он на него давил. Получается, наверное, да.

Адвокат Николай Фомин интересовался у свидетелей, в каком положении были руки Суровцева, когда тот держал ограждение, но никто не мог ответить на этот вопрос.

Дальше в суде показали видеозапись акции протеста на Тверской улице около ресторана "Армения". На видео запечатлено, как некоторые участники акции пытаются толкать железные ограждения, а ОМОН выдавливает их с пешеходной части в сторону Тверского бульвара. На видео слышны крики: "Позор", "Помогите".

После этого адвокат Фомин попросил взять перерыв в судебном заседании, так как ему нужно было ехать в Люблинский суд Москвы, в котором слушается дело "Нового величия".