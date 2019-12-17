В Киеве участники акций протеста подрались с полицией. Фотографии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Четыре протестные демонстрации во вторник одновременно проходят перед зданием Верховной Рады Украины

Сразу несколько массовых акций протеста проходят во вторник в центре Киева, некоторые из них переросли в ожесточенные столкновения с полицией. По последним данным, задержаны 26 человек.

Самая крупная акция перед зданием Верховной Рады собрала противников закона о торговле сельхозземлями, который на этой неделе должен быть принят парламентом во втором чтении.

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Как сообщают корреспонденты информагентств с места событий, участники протестной акции применяли дубинки и слезоточивый газ, а также бросали камни в полицейских.

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На улице Грушевского активисты попытались установить военные палатки, однако правоохранители их демонтировали. По данным МВД Украины, полиция задержала 26 человек. Также сообщается, что в результате столкновений пострадали 17 полицейских, двое из них госпитализированы.

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Бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли ранее анонсировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая и сама приняла участие в демонстрации.

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В документе оговаривается запрет на продажу земли иностранным физическим и юридическим лицам до 2024 года, но при этом есть важное исключение - аграрные предприятия, владельцами или конечными бенефициарами которых являются иностранцы, работающие на Украине более трех лет и арендующие землю, смогут эту землю выкупить после того, как закон вступит в силу.

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Представители партии президента Владимира Зеленского настаивают, что продажа сельхозземель - стандартная практика, соответствующая международному опыту, а мораторий на нее - наследие коммунистического режима. При этом большинство граждан Украины выступают против снятия моратория на оборот сельхозземель.

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