Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп называл Эрдогана "чертовски хорошим лидером"

Администрация президента США не будет менять своего отношения к массовым убийствам армян в Османской империи, невзирая на резолюцию, ранее принятую конгрессом. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Госдепартамента.

Ранее обе палаты конгресса США приняли резолюцию о признании геноцида армян.

Это означает, что официальная внешняя политика США на данный момент не меняется.

Заявление Госдепартамента было сделано на фоне острых противоречий между США и Турцией.

"Наша позиция отражена в заявлении президента, сделанном в апреле", - говорится в заявлении. Выступая в день памяти жертв геноцида 24 апреля, Трамп назвал убийства и депортацию более миллиона человек одним из самых ужасных злодеяний XX века", но не использовал слово геноцид.

Что происходит между США и Турцией?

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрытием американских военных баз на территории страны.

Так он ответил на принятие резолюции о признании геноцида армян в сенате США, а также обсуждение возможных санкций против Турции. Анкара отрицает геноцид и борется против его признания.

Правообладатель иллюстрации BULENT KILIC/AFP Image caption Многие турецкие интеллектуалы признают геноцид армян в Османской империи

Эрдоган также высказался о возможности признания Турцией геноцида американских индейцев.

Вашингтон, в свою очередь, требует от Турции отказаться от размещения российского зенитно-ракетного комплекса С-400, но Турция игнорирует эти требования.

Политики и военные опасаются, что российские комплексы поставят под угрозу американские истребители, и считают их закупку несовместимой с членством в НАТО.

В США также критикуют турецкую операцию на севере Сирии против курдов, которые были союзниками США в борьбе с боевиками "Исламского государства" (запрещенная в России группировка).

Именно курдские отряды были главной силой наземной операции против террористов. Коалиция под руководством США поддерживала их с воздуха.

В октябре и декабре Палата представителей и сенат США признали геноцидом убийства армян, греков, ассирийцев, халдеев и других христианских меньшинств на территории Османской империи.

Резолюцию в сенате дважды блокировали по просьбе из Белого дома, однако в итоге она была принята единогласно - редкий случай, когда республиканцы и демократы были единодушны.