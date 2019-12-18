Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В среду в США ожидается несколько демонстраций с требованием импичмента президента

Голосование по импичменту Трампа

Палата представителей конгресса США проголосует в среду об импичменте президента.

Трамп обвиняется в замораживании военной помощи Украине ради личной выгоды и в попытке принудить ее президента начать расследование в отношении Джо Байдена, своего возможного противника на выборах. Трампа также обвиняют в воспрепятствовании работы конгресса.

Ожидается, что голосование начнется после 18:00 по Москве. Если документ будет одобрен, его судьбу решит сенат, большинство в котором - республиканцы.

"Санкции из ада" против России

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одним из авторов законопроекта стал сенатор-республиканец Линдси Грэм

В комитете по международным отношениям сената США в среду должно состояться голосование по законопроекту о защите США от агрессии Кремля, известному как DASKA.

Причина - вмешательство Москвы в президентские выборы в США, агрессия против Украины и военная поддержка в Сирии режима Башара Ассада.

Если законопроект будет принят комитетом, ему необходимо будет получить одобрение сената и палаты представителей, прежде чем документ будет отправлен Трампу, который может наложить на него вето.

738 млрд долларов на военный бюджет

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из-за разногласий между Белым домом и конгрессом оборонный бюджет могли впервые за 60 лет не принять в срок

Сенат США во вторник принял проект оборонного бюджета США на 2020 год в размере 738 млрд долл. Это на 20 млрд больше, чем в прошлом году. Документ отправлен на подпись президенту.

Бюджет предполагает выделение космических сил в отдельный вид войск. В документ включены санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

300 млн долларов выделяются на военную помощь Украине, включающую поставки летального оборонительного оружия.

Польше придется выйти из ЕС?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По всей стране состоялись демонстрации в поддержку судей

Польше, возможно, придется выйти из Евросоюза из-за обсуждаемой в стране судебной реформы, заявил польский Верховный суд.

Предлагаемые нововведения дадут властям полномочия увольнять судей, ставящих под сомнение судебную реформу правительства, а также наказывать их "за участие в политической деятельности".

Судьи считают, что эти предложения - попытка заткнуть рот судебной власти. По мнению Верховного суда, реформа приведет к нарушению правил ЕС и наказанию Польши за несоблюдение своих обязательств.

"Подбежал к потерпевшему и давил"

Image caption Суд продлил арест Сергея Суровцева до 10 июня 2020 года

В Тверском суде Москвы рассматривается дело 30-летнего программиста Сергея Суровцева - последнего из задержанных за участие в протестной акции 27 июля.

Обвинение утверждает, что он поднял металлическую ограду и пытался блокировать ею движение сотрудников полиции и Росгвардии, а также ударил ограждением по пальцам рук росгвардейца.

Подробности - в репортаже Анастасии Голубевой.

Высшая мера для Мушаррафа

Правообладатель иллюстрации Handout via Getty Image caption Генерал Мушарраф ушел со своего поста в 2008 году

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, признав его виновным в государственной измене.

Обвинение касается приостановки действия конституции в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение. Живущий в Дубае Мушарраф назвал уголовное дело против себя безосновательным.

Генерал Мушарраф пришел к власти после военного переворота в 1999 году, а с 2001 по 2008 год был президентом страны.

Протесты в центре Киева

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В центре Киева во вторник прошло несколько массовых протестов, некоторые переросли в столкновения с полицией. Самая крупная демонстрация собрала противников торговли сельхозземлями.

Акцию протеста против открытия рынка земли анонсировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая и сама приняла участие в демонстрации.

Участники протестной акции применяли против полиции дубинки и слезоточивый газ и бросали в полицейских камни. Увидеть фотографии с места событий можно здесь.

Госдеп не поддержал конгресс в вопросе о геноциде армян

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп называл Эрдогана "чертовски хорошим лидером"

Принятая конгрессом США резолюция о признании геноцида армян в Османской империи не повлияет на отношение администрации президента США к этому вопросу, заявил Госдепартамент.

В апреле Дональд Трамп, выступая в день памяти жертв, назвал убийства и депортацию более миллиона человек одним из самых ужасных злодеяний XX века, но не использовал слово геноцид.

Все это происходит на фоне конфликта между США и Турцией. В понедельник турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил закрыть американские базы в стране.

Times: российский шпион пытался наладить контакты с коллегами Меркель

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Зелимхана Хангошвили убили в Берлине в конце августа

Российский шпион, высланный из Германии после убийства чеченского командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, предположительно, пытался завоевать доверие членов партии Ангелы Меркель, пишет газета Times.

Из Германии высланы два российских дипломата. Имя одного из них было названо. Это Евгений Суцкий, который, как сообщает газета, работал заместителем главного военного атташе и собирал сведения для ГРУ.

Немецкая газета Bild выяснила, что Суцкий попал в поле зрения немецких властей пять месяцев назад, когда его увидели в компании Саладина Кобана, который входит в партию Христианско-демократического союза. Он подтвердил, что трижды встречался с российским дипломатом. Нет оснований полагать, что Суцкому удалось завербовать его, отмечает Times.

Daily Telegraph: ХАМАС планирует операции против Израиля из Стамбула

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE Image caption Реджеп Тайип Эрдоган встретился с лидером группировки ХАМАС Исмаилом Ханией

"Турция позволяет агентам ХАМАС замышлять войну против Израиля в Стамбуле", - с таким заголовком на первой полосе вышла Daily Telegraph.

Газета утверждает, что президент Эрдоган "приютил у себя лидеров террористической группировки". По сведениям израильских спецслужб, боевики ХАМАС используют Стамбул для управления операциями в Иерусалиме и на Западном берегу, в числе которых - попытка убийства мэра Иерусалима.

Израиль неоднократно предупреждал Турцию, что ХАМАС использует ее территорию для планирования нападений. Несмотря на это, в прошлые выходные Эрдоган встретился с лидером группировки Исмаилом Ханией, а сотрудники турецких спецслужб тесно общаются с членами группировки в Стамбуле. "Мы продолжим поддерживать наших братьев в Палестине", - цитирует Эрдогана газета.

I: Голубоглазая девочка, которой 5700 лет

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Датским ученым удалось составить портрет девочки, жившей 5700 лет назад, благодаря анализу ее ДНК, обнаруженной в жвачке из березовой смолы, пишет газета i.

Исследователи из университета Копенгагена рассказали, что это первый случай, когда геном человека был получен не из костей. Анализ полученной ДНК показал, что смолу жевала девочка, которая генетически ближе к охотникам-собирателям, жившим в континентальной части Европы, нежели к племенам, жившим на территории Скандинавии.

Скорее всего, у нее была темная кожа, темные волосы и голубые глаза. Ученые обнаружили в образце следы ДНК лесного ореха и утки, что, вероятно, свидетельствует о рационе питания людей той эпохи. Жвачку из березовой смолы обнаружили во время раскопок на юге Дании, отмечает издание.

Почему Анне Делви-Сорокиной верили на слово

Правообладатель иллюстрации BFA Image caption Эль Ди (слева) с Анной Делви (настоящее имя Анна Сорокина)

История россиянки Анны Сорокиной, выдававшей себя в Нью-Йорке за наследницу немецкого мультимиллионера и светскую львицу Анну Делви, наделала немало шума. Девушка в итоге оказалась за решеткой.

О своем знакомстве с Анной рассказала диджей Эль Ди, которая поведала, почему 28-летней аферистке многие верили на слово, и что в ней было особенного.

Британских министров спросили о брексите. Что теперь будет-то? И вот как они ответили.

Media playback is unsupported on your device Британских министров спросили о брексите. И вот как они ответили

Обзор подготовили Геннадий Алашеев и Александр Баранов