СМИ сообщили об обысках у Гуцериева, он это отрицает. Что известно сейчас

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Дома у владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и в офисах нескольких связанных с ним компаний в среду проходят обыски, сообщают СМИ. По их данным, это связано с незаконными поставками нефти в Турцию и на Украину. Гуцериев отрицает сам факт проведения обысков.

Об обысках в компаниях, связанных с Михаилом Гуцериевым и его сыном Саидом Гуцериевым, сообщают "Коммерсант" и "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники. Ранее об обысках сообщали телеграм-канал Mash и "Открытые медиа".

Следственные действия проходят в офисе компании "ФортеИнвест", которую возглавляет Саид Гуцериев. Компания добывает и перерабатывает нефть, а также продает нефтепродукты в России и на экспорт, уточняет РБК со ссылкой на неназванный источник.

По словам источника "Открытых медиа", близкого к руководству ФСБ, обыски проходят дома у Гуцериева в районе Хамовники, а также в офисе входящей в "Сафмар" компании "Русснефть".

Внешне около офисов "Русснефти" и "Сафмара" все спокойно. По данным Би-би-си, у офиса "Сафмара" не видно сотрудников правоохранительных органов или автомобилей. "Открытые медиа" сообщают, что аналогичная ситуация и у офиса "Русснефти".

В оперативных мероприятиях, по данным собеседника "Открытых медиа", задействованы сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

Гуцериев-старший в комментарии РЕН-ТВ назвал информацию об обысках неправдой и провокацией.

В "Сафмаре" Би-би-си сообщили, что информация об обысках не соответствует действительности. Позже компания распространила официальное опровержение.

"Мы официально заявляем, что эта информация [об обысках] не соответствует действительности - у правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы. Публикации ряда СМИ группа "Сафмар" расценивает как фейк и провокацию", - говорится в сообщении на сайте группы.

В Кремле ничего не знают об обысках в офисах группы "Сафмар", сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рынки отреагировали на новости об обысках довольно необычно. Акции сети "М.Видео", контролируемой "Сафмаром", стали лидерами падения: они упали почти на 4,3% к 14:30 мск. При этом акции самого "Сафмара" выросли на 3,45%.

Что произошло?

Российские СМИ придерживаются примерно одной версии, ссылаясь при этом на источники в правоохранительных органах.

Обыски могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным по статье 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточняет издание, дело было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, а основанием для его возбуждения стала информация о поставках "нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд рублей в обход таможенных платежей". По данным газеты, нефть из Турции шла в Украину.

Эту информацию подтверждает РБК со ссылкой на источник в главном управлении МВД по Москве. "В материалах дела говорится о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд рублей", - пишет РБК.

Этой же версии придерживается и газета "Ведомости", которая ссылается на неназванный источник. "Дело возбуждено по заявлению федеральной таможенной службы (ФТС). Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС", - пишет издание.

"Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест", руководителем которого является Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева", - добавляет "Коммерсант".

Второй скандал за год

Михаилу Гуцериеву принадлежит промышленно-финансовая группа "Сафмар", в которую входят нефтяная компания "РуссНефть", строительная компания "А101" и другие активы.

В сентябре Forbes сообщил, что совокупный долг компаний, связанных с самим Гуцериевым, а также с его племянником Михаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей. Большая часть долгов, по данным журнала, приходится на Сбербанк и "Траст", ставший банком плохих активов.

"Сафмар" назвал материал Forbes "откровенной ложью и дискредитацией группы", а цифру в 1 трлн рублей "безумной". Компания обвинила журналистов издания в продажности и заказном характере публикации.

Скандал закончился судебными исками. Сначала к группе "Сафмар" подала иск компания "Ас Рус Медиа", издающая Forbes в России. Затем Гуцериев и "Сафмар" подали иск к издателю журнала.

Параллельно с исками Forbes стал жаловаться на черную пиар-кампанию - отдельные телеграм-каналы и СМИ сообщали об обысках в редакции журнала, которых на самом деле не было.

Во вторник Forbes и "Сафмар" сообщили, что все споры решены в досудебном порядке, а стороны не имеют друг к другу претензий. На запрос Би-би-си обе стороны подтвердили факт сделки, но детали ее не раскрыли.