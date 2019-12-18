Rambler отозвал иск к Twitch на 2,9 млрд долларов

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Rambler Group Александра Мамута отозвала иск на 180 млрд рублей (2,9 млрд долларов) к американскому стриминговому видеосервису Twitch. Стороны провели переговоры и подписали соглашение об урегулировании спора.

"Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты", - говорится в заявлении Rambler Group, поступившем в Би-би-си.

Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, сказано в заявлении. Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, а внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранен, добавили в компании.

В заявлении Twitch, которое цитирует агентство Рейтер, также сказано, что видеосервис не выплачивал российской компании никаких финансовых компенсаций.

"Twitch <...> ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования своего сервиса, а также удаление любого нелегального контента. Twitch надеется достичь этой цели совместно с Rambler Group", - процитировали в Rambler заявление пресс-службы Twitch.

О том, что Rambler подал к Twitch, стало известно 16 декабря. Претензии российской компании были вызваны тем, что на видеосервисе транслировались матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), права на показ которых в России принадлежат Rambler.

Как объяснял источник "Коммерсанта", сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров трансляций АПЛ на Twitch (36 тысяч) на максимальный размер компенсации, равный 5 млн руб.

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович говорил, что сумма исковых требований была предложена "внешним адвокатом, ведущим это дело", и называл ее "технической и максимально возможной".

Помимо компенсации в 180 млрд рублей Rambler требовал заблокировать Twitch на территории России.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что Twitch удалил весь незаконный контент, поэтому блокировка ему не грозит.

В понедельник стало известно, что Мосгорсуд в качестве обеспечительных мер в рамках иска "Рамблер интернет холдинг" (входит в Rambler Group) заблокировал показ прямых трансляций футбольных матчей АПЛ. Речь шла о трансляциях трех сезонов матчей премьер-лиги Англии - с 2019 года по 2022 год.

Rambler и его претензии

В последние дни медиахолдинг Rambler оказался в центре нескольких скандалов.

На прошлой неделе в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Rambler, прошли обыски в офисе веб-сервера Nginx, разработанного российскими программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым.

Компания была основана в 2011 году, а в марте 2019 года продана американской F5 Networks за 670 млн долларов. Поскольку Сысоев начал работу над Nginx, еще будучи сотрудником Rambler, российский холдинг решил, что обладает исключительными правами на веб-сервер.

Сысоев же утверждает, что у Rambler не может быть прав на Nginx, поскольку его разработкой он занимался в свободное от работы время, а Коновалов назвал претензии Rambler Group "тупым, прямолинейным рэкетом".

16 декабря Rambler объявил, что принял решение отказаться от претензий к компании Nginx и расторгнуть контракт с юридической компанией, которая подавала заявление в правоохранительные органы от его имени.

Это произошло после того, как уголовное дело против Nginx раскритиковали многие крупные компании, включая Сбербанк, который является акционером Rambler.

С сентября 2019 года Rambler подал к разным организациям еще девять исков по части третьей статьи 26 гражданского кодекса ("о защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях"), свидетельствуют данные картотеки судов общей юрисдикции.

Ответчиками по ним выступают, в том числе, группа Mail.ru, сервис для защиты сайтов CloudFlare и Google. В большинстве случаев Rambler требует прекратить трансляцию матчей на пиратских сайтах.